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Все про:коррупция (7423) Россия (72816) ФСБ (1351)

 Дома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей

В России установлен новый рекорд конфискованных средств у российских коррупционеров - новыми лидерами "топа" стали экс-начальник банковского отдела службы экономической безопасности ФСБ РФ Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Черкалин обвиняется в получении взяток на общую сумму $850 тыс. от некоего Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год "за общее покровительство". В свою очередь, бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются в особо крупном мошенничестве.

По предварительным данным, миллиардерами фээесбэшники могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.

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Ранее на вершине российского "рейтинга" находился экс-полковник управления противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко — у него конфисковали 9 млрд руб.

Источник: https://censor.net.ua/n3127604
 
   
 Топ комментарии
 
а грицак на свободе и еще герой
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У нашего ревы пошуруйте под кроватью,там тоже не мало припрятано.
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Кацапы своего крота к стенке прижали, а Свинарчуку по ходу дела ничего и не грозит? Дома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей - Цензор.НЕТ 6830
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Потому что не жадный и делится вовремя...
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И не говори. У нас бронзовый призер президентской гонки вообще бомжом оказался.
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ПОМОЕВ НАИЛОСЬ
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Тема про кацапских корупционеров ,а ты тут непонятно почему приплёл Украинских граждан Дома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей - Цензор.НЕТ 7346 .
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Грицаку до твоего полковника ФСБ ещё расти и расти!
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В ОПГ под паханатом плешивого карлика внутренние разборки.
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У нашего ревы пошуруйте под кроватью,там тоже не мало припрятано.
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Рева уверен более продуманый хранит в баксах и евро. Это или карманные деньги или он тупой до ужаса хранить в рублях...
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Кацапы своего крота к стенке прижали, а Свинарчуку по ходу дела ничего и не грозит? Дома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей - Цензор.НЕТ 6830
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Жадный... Нужно быть как Ралдугин....
Отстегнул наверх процент и живёшь дальше...
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Не выдумывай... Ролдугин - "муравей"... А это совсем иное... "Отстёгивали" ему - за то, что деньги чужие хранил на своих счетах...
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Наших Фсбушників труснули б
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вирішили відволікти від протесту проти будівництва храму.
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А бриллианты у этих прокуроров полковников нашли? Если бриллианты нашли - значит невиноватые.
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наверное общак пахана вовки переполовинили, где то скрысятничали, вот и пошли по беспределу паровозом
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Свинарчук напрягся ? Олежка расслабься, Украина не кацапия...толерантные мы
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Да жаль ребят... такую пользу приносили... развал расее изнутри.просто партизаны,бойцы невидимого фронта.
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Вы бы наших прошманали , Там не меньше . При свыне Мальдивской , любой порохобот миллионер .. Эти скоты по три гривни на фронт не отправят .
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Ты придержи коней, зебил. Менты такими были ещё с совковых времён.
P.S. Не все, конечно.
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Я тебя урою ..Козломордое .
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Конечно, донецкие и крымские менты с удовольствием перешли на сторону оккупантов.
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И это у среднего звена.А теперь представьте сколько пи...дят более высокопоставленные чины и чиновники всех мастей.Про депутатов даже говорить не стоит начинать.Представляю,как облизываются наши власть держатели зная о рассейском пи...динге на государственном уровне.Нашим то приходится откусывать от субсидий,маленького бюджета и остальной херни.А рассейцы тырят с прибылей,пенсий,зарплат и всего что у них есть.
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Потому и есть оппоблок в Раде, желающий, "чтобы было как в рф".
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Я считаю надо орден ему выдать, все таки коррупционер бывает хорошим если он российский
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На росії шмонають лише непотрібних людей, а всім іншим злодюгам дозволяють грабувати. У нас попереду теж планується калька із смердючої російської системи.
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1 Км 169 км моста в Китае между островов стоил 9 лямов $ а 1 км керченского моста 210 лямов $,надо сопереживать всем рашнским корупционерам и рукожопам, именно они стоят на страже Украины в тылу врага
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Для силовиков России надо создавать новый журнал "Форбс" с перечнем самых богатых,пойманных взяточников. Он разлетится любым тиражом вкупе с болтовней травителей наций на хамских сДОХ -шоу ТВ.
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Ну, вот, теперь, у некоторых "чекистов", стали "чистые руки"... Точнее, "очищенные"...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей
 
 
 
 
 
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