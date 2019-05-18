 После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

По данным газеты Welt am Sonnta, первым про риски заговорил на закрытом заседании глава немецкой контрразведки Томас Хальденванг. По его мнению, австрийская сторона плохо хранит секретную информацию, которую получает от партнеров.

Хальденванг отметил, что, возможно, разведывательные данные может получать и российская сторона.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, в прошлом году в австрийском ведомстве со схожими задачами - Федеральном ведомстве по защите Конституции - были проведены обыски, изъяты носители информации, в том числе, про правых экстремистов, в частности, копия части банка данных "Сеть Нептун". "Сеть Нептун" - это секретная база данных, через которую австрийская внутренняя разведка обменивается данными с европейскими коллегами. Обыски, предположительно, были проведены по наводке главы МВД Австрии Херберта Кикля, который, как и подавший в субботу в отставку вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, представляет ультраправую Австрийскую партию свободы.

"Представители партии министра внутренних дел поддерживают тесные контакты с Россией. Европейские службы опасаются, что их секретная информация оказалась уже там", - пишет австрийское издание.

Напоминаем, вице-президент Австрии Штрахе подала в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы"