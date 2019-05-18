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 После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию

После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ считает рискованным сотрудничество с Австрией из-за возможности утечки секретной информации в Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

По данным газеты Welt am Sonnta, первым про риски заговорил на закрытом заседании глава немецкой контрразведки Томас Хальденванг. По его мнению, австрийская сторона плохо хранит секретную информацию, которую получает от партнеров.

Хальденванг отметил, что, возможно, разведывательные данные может получать и российская сторона.

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Как сообщает Интерфакс-Украина, в прошлом году в австрийском ведомстве со схожими задачами - Федеральном ведомстве по защите Конституции - были проведены обыски, изъяты носители информации, в том числе, про правых экстремистов, в частности, копия части банка данных "Сеть Нептун". "Сеть Нептун" - это секретная база данных, через которую австрийская внутренняя разведка обменивается данными с европейскими коллегами. Обыски, предположительно, были проведены по наводке главы МВД Австрии Херберта Кикля, который, как и подавший в субботу в отставку вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, представляет ультраправую Австрийскую партию свободы.

"Представители партии министра внутренних дел поддерживают тесные контакты с Россией. Европейские службы опасаются, что их секретная информация оказалась уже там", - пишет австрийское издание.

Напоминаем, вице-президент Австрии Штрахе подала в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы"

Источник: https://censor.net.ua/n3127603
 
 
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Больше с кацапами целуйтесь взасос!
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Искренне выражаем озабоченность. После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию - Цензор.НЕТ 6519
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Больше с кацапами целуйтесь взасос!
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Да. Там не один Штрахе куплен на нефтедоллары Путина. Пусть немцы пороются немного и найдут кучу пророссийского купленого мяса.
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Их Шапокляк так лихо отплясывала на свадьбе с Путиным, что там больше вообще никаких секретов нет После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию - Цензор.НЕТ 7308
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Гарна новина.

на кількох відео обличчя цієї жіночки не заретушоване вона расєянка доречі
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Віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку через звинувачення в корупції, оприлюднені місцевими медіа. Ідеться про відео, на якому політик обіцяв «багатій росіянці» угоду від Уряду за гроші.

https://www.youtube.com/watch?v=sN_712XAK-c


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Наверное он устал к концу рабочей смены
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так узнали про офшоры порошенко
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и пиво BECKS все что нужно для счастья
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Як гарно ілюструє себе Ылыта. Саме так ви й виглядаєте - використані і непотрібні.
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Ник смени. У Квазимодо была проблема только с внешностью.
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А причем тут офшоры Порошенко? Или у тебя вместо мозга срака?
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Когда ЗЕ свой бизнес в россии продаст ?
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Не убедительная отмазка для зебилов. У Пети бизнеса в россии нет. Поэтому вопрос остался открытым: когда Зе продаст свой бизнес в россии?
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Искренне выражаем озабоченность. После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию - Цензор.НЕТ 6519
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Welt am Sonntag - я думал , что редакторы на цензоре только русский и украинский языки не знают .
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порохоботы они такие
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Немцам нужно вернуть их контразведке старое название - "гестапо" и их методы дознания в том числе и утечка информации сразу прекратится и не только у австрийцев
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Да пусть вас австрийцы , кацапы всех в зад дрючат, вы шлюхи и судьба у вас такая и вас и немцев с голландцами, наверное надо шоб вам алкашня не один Боинг сбили а всю люфтганзу за раз
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И шо это за разведка, которая о связях австрияк с рашкой не знала?
Это и нашей касается! Которая сейчас делает удивительные глазки, когда журналисты по Инстаграммам находят дочек и жён наших СБУ-ов, контразведчиков, и высоких чинушь в рашке!
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В чем собственно проблема. Пока сытый и благополучный запад почивал на лаврах ордынцы подспудно на нефтебаксы вели свою подрывную деятельность.Руководствуясь принципом, капиталист за прибыль продаст и мать родную.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию
 
 
 
 
 
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