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 Политика Украины
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Все про:Россия (72816) украинский язык (669) Совбез ООН (705) Климкин (2171)

 Кремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", - Климкин

Россия сознательно манипулирует понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", для дальнейшей "защиты" таких людей.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя запрос России на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона о языке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже оружием. Именно под лозунгами "защиты русскоязычных" Россия оккупировала в 2014 Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую "Новороссию".

А с русским у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - написал Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

Министр отметил, что с точки зрения международной практики украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма.

"Просто в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция. Такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно", - считает глава МИД.

Также читайте: Надеемся на Зеленского, - в МИД Венгрии отреагировали на подписание Порошенко закона об украинском языке

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая Закон был опубликован в официальной прессе.

Источник: https://censor.net.ua/n3127602
 
   
 Топ комментарии
 
Может запустить акцию на их кремлевском сайте, если там есть раздел для обращений и бомбить их фразами "Я русскоязычный украинец - но не притесь меня защищать. Мы 5 лет ищем защиту от вас-защитников"
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Угу, а клоун такой щирий Украинец, шо ему после избрания вдруг срочно понадобился учитель Мовы Кремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", - Климкин - Цензор.НЕТ 4928
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Макс, мне тут недавно "кацапы", на полном серьёзе, доказывали, на примере "испаноязычных людей" в США, что "незнание ими английского не мешает им жить в Америке...". Я им ответил, что не мешает, конечно... При уборке помидоров на плантации, и при подметании улиц... Всё равно, заявили, что убирая улицы и помидоры, они живут лучше, чем мы... Я с этим согласился, сказав, что это потому, что у них нет рядом "русского мира"... Заткнулись...
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Тут зараз вигулькнуть з питанням: «А НА КАКОМ ЙІЗИКЄ ТИ ДУМАЄШЬ ?»
Так ось для таких «нєзнаєк»: ЛЮДИНА МИСЛИТЬ ОБРАЗАМИ, а МОВА це лише засіб ПЕРЕДАЧІ цих думок другій людині..
Як азбука МОРЗЕ.
І ВСЬО !!!!
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долларами
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Не ну стадо дебилов. Им уже на выход показали, а они что то там блеют. Какая никогда не защищали ни русских ни славян. Исключительно свои имперские интересы. А такие как этот дурень со своим шоколадным гибридный дом опустили страну ниже плинтуса, и все рассказывают сказки про злых русских....
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Русскоязычный Путин до сих пор не опубликовал свои анализы ДНК, которые он уже давненько помпезно сдавал для определения своей русскости!
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Російська мова є державною мовою Російської Федерації і ніякого стосунку до України не має. А так зване "русскаязичіє" в Україні є проявом нелояльності до української Держави, пропагандою ворожого до всього українського русскава міра та звичайним жлобством. "... лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»" - тобто русскій язик згідно вікіпедії є язиком дєрєвєнскіх дебілав...натомість українське село (англ. country) є носієм культури та традицій.
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Що таке етнічний росіянин? На росії є зовсім різні етноси. Тому сам цей термін є сміхотворним. От нещодавно подивився на портрет Анни Іоанівни і побачив, що вона типова тюркю. Тому у смітник російські терміни.
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Це російською мовою, а цей коментатор підписав фото таким терміном. Тому до нього запитання залишається, а при відсутності відповіді піде коментар на Форум.
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а еще так лаптежники пытаются оскорблять своих соотечественников -не-мокшан, за то что стекломой не пьют и на балалайке играть не умеют Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", - Клімкін - Цензор.НЕТ 7695
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", - Климкин
 
 
 
 
 
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