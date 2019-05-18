 Кремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", - Климкин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя запрос России на проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона о языке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", ставя между ними знак равенства и присваивая себе право защищать их даже оружием. Именно под лозунгами "защиты русскоязычных" Россия оккупировала в 2014 Крым и Донбасс и пыталась создать на нашей земле свою фейковую "Новороссию".

А с русским у нас никаких проблем. У нас проблемы с теми в России, кто не хочет видеть независимой соборной Украины и украинской политической нации", - написал Климкин.

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Министр отметил, что с точки зрения международной практики украинский язык не получил никаких особых прав и привилегий, которые могли бы вызвать хоть малейшие подозрения относительно недемократичности или шовинизма.

"Просто в Украине наконец смогли принять закон о государственном языке, как того уже давно требовала наша же Конституция. Такие законы давно существуют во многих демократических государствах и наш на их фоне выглядит вполне стандартно", - считает глава МИД.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. 16 мая Закон был опубликован в официальной прессе.