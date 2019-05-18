 Ельченко передал Генсеку ООН Гутеррешу обращение Меджлиса о признании геноцида крымскотатарского народа

Об этом говорится на странице представительства Украины в ООН в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Постпред В. Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа".

Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортацию крымских татар необходимо признать геноцидом в судебном порядке, - Меджлис

Напоминаем, 18 мая в Украине чтят память жертв депортации крымскотатарского народа.