 Должно быть завершено законодательное закрепление права крымских татар на самоопределение, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил, выступая на мероприятиях по случаю чествования 75-летия депортации крымских татар в субботу в Киеве.
"Должно быть завершено законодательное закрепление неотъемлемого права крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства", - сказал Порошенко
"Надеюсь, что с внесением изменений в Конституции Украины относительно признания закрепления прав крымскотатарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украины, я твердо убежден, что мы лишь усилимся в нашем стремлении о восстановлении государственного суверенитета Украины над крымским полуостровом", - отметил Президент.
Порошенко напомнил, что сейчас оккупированный Крым превращается в военный плацдарм, и нельзя исключать размещения ядерного оружия на полуострове, так как инфраструктура для этого уже создана.
Действующий президент призвал новую власть Украины увеличить уровень мировой поддержки Украины в борьбе против российской агрессии и незаконной оккупации Крыма, а также за усиление международного давления на РФ.
Это монголоидные североазиатские свинособаки?
Так никто не против, пусть определяются в пределах заполярного круга и корякского нагорья.
Мы им в этом мешать не будем.
ЗЕбіл запрошую запрошує українців до Маріїнського парку вранці 20 травня. Ще раз: Зеленський встановлює великі екрани в Маріїнському парку для шанувальників. Або він довб''об, або це свідомий плювок в лице тим хто був на Майдані і сигнал тим, хто був на антимайдані. "Фішечки", блть
Дуже підходяще місце для гопніка...
А зверненя російскою до "народа украини" після прийняття закону про мову - це вже не фішечка, а гудок.
Тогда и другие области тоже захотят автономию!
Ніколи не забудемо цього страшного злочину. У цей день ми всі кримські татари.
В операції з депортації брали участь 23 тис. солдатів військ НКВС і 9 тис. оперативних працівників НКВС-НКДБ у взаємодії з армійськими, транспортними та господарчими органами на місцях. На збори давалося не більше 30 хвилин, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, побутовий інвентар. Більшість майна конфісковувалася державою.
Депортованих направили на спецпоселення до Узбекистану, до ГУЛАГу, для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну. У Запоріжжі - для відбудови Дніпрогесу (і сьогодні на розі пр. Металургів - вул. Хмельницького існує татарський квартал).
Одразу ж у Криму почалася детатаризація: таблички з німецькими назвами замінили російськими («Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск»).
Інтенсивно заселяли півострів, особливо військовими, які мали йти у відставку. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилося майже в 10 разів.
І відстоювати, як от зараз змушені робити українці. Вони вже зробили дурницю, погодившись на якусь незрозумілу "кримську автономію", а що таке "нацтіріторіальная автономія в составє" - взагалі невідомо... П. Рошенкові таки вже пора нах.
Политический обозреватель Виталий Портников
сравнил Владимира Зеленского с подростком.
Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина".
Он сравнил новоизбранного с подростком, который
сидит в комнате, и боится из нее выйти, поскольку
за ее пределами его ждут "хулиганы, родители,
учителя".
"Он сидит в этой комнате и записывает свои
видеоролики… Но реальная жизнь все равно
начнется… Ему придется сдавать реальные
экзамены", - пояснил Портников. По его словам,
перед Зеленским стоят реальные вызовы, решать
которые он, возможно не готов. К примеру,
украинцы ждут именно от новоизбранного
президента улучшения социальных показателей
жизни (повышение зарплат и пенсий, снижение
тарифов и т. п., - ред.). [ На видео с 2:50 ] "Будет
ли это улучшение? Конечно же нет! Для этого нет
реальных возможностей", - пояснил политический
обозреватель. Второй вызов - большинство
украинцев ждут окончания войны. "Война не
закончится, потому что ситуацию на Донбассе
нереально урегулировать, пока этого не захотят в
Кремле", - пояснил обозреватель.
Третий вызов - борьба с коррупцией. "Для того
чтобы реально искоренить коррупцию в
православной стране, необходимы десятилетия
беспрецедентных усилий вместе с общественной
солидарностью", - подчеркнул журналист.