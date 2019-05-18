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 Политика Украины
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Все про:автономия (107) крымские татары (2053)

 Должно быть завершено законодательное закрепление права крымских татар на самоопределение, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступает за закрепление в Конституции Украины права крымскотатарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украинского государства, что поспособствует восстановлению государственного суверенитета над крымским полуостровом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил, выступая на мероприятиях по случаю чествования 75-летия депортации крымских татар в субботу в Киеве.

"Должно быть завершено законодательное закрепление неотъемлемого права крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства", - сказал Порошенко

"Надеюсь, что с внесением изменений в Конституции Украины относительно признания закрепления прав крымскотатарского народа на национальную территориальную автономию в составе Украины, я твердо убежден, что мы лишь усилимся в нашем стремлении о восстановлении государственного суверенитета Украины над крымским полуостровом", - отметил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский

Порошенко напомнил, что сейчас оккупированный Крым превращается в военный плацдарм, и нельзя исключать размещения ядерного оружия на полуострове, так как инфраструктура для этого уже создана.

Действующий президент призвал новую власть Украины увеличить уровень мировой поддержки Украины в борьбе против российской агрессии и незаконной оккупации Крыма, а также за усиление международного давления на РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3127597
 
 
 Топ комментарии
 
мародер 5 лет мог это сделать, но все крал и крал, крал и крал, а теперь когда свинье один день в президентском кресле сидеть осталось, она про татар вспомнила и захрюкала так же громко, как про курс доллара в 2014 году
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Пхах! И венгры этого захотят. И русские. Самоопределения. Чем крымские татары лучше их? В общем кто-то пытается "сшить" страну, а Пэдро её раздирает, играя на национальных чувствах народов населяющих Украину.
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Ага, оно теперь будет глаголить, что должно быть... Циничная барыга.
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мародер 5 лет мог это сделать, но все крал и крал, крал и крал, а теперь когда свинье один день в президентском кресле сидеть осталось, она про татар вспомнила и захрюкала так же громко, как про курс доллара в 2014 году
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Зачем ты так о мародере бабке Коломойше?
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Ну да. Они и определились весной 2014.....
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Пхах! И венгры этого захотят. И русские. Самоопределения. Чем крымские татары лучше их? В общем кто-то пытается "сшить" страну, а Пэдро её раздирает, играя на национальных чувствах народов населяющих Украину.
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И венгры и русские уже давно самоопределились. Вы не в курсе?
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Зачем ты сразу с козырей зашёл, мокшня на бутылке сейчас несколько раз провернётся и все вокруг себя забрызгает.
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Та, они сколько живут, всегда гадят по периметру.
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венгры понятно, но кто такие эти руссские?

Это монголоидные североазиатские свинособаки?
Так никто не против, пусть определяются в пределах заполярного круга и корякского нагорья.
Мы им в этом мешать не будем.
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Вы им и в Крыму особо не мешаете и даже на Донбассе. И если так дальше пойдёт с законом про мову, с самоопределением крымских татар - то скоро не будете мешать и в юго-восточных областях Украины.
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Петя - йди вже геть.. Народ України вже визначився щодо тебе..
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Скільки живу дивуюсь, що мухи і ватніки ніколи не помиляються.
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Та куди там "зебілам" до петєрастів.. Саме петєрасти- неперевершені майстри в жагучому та пристрастному вилизуванні та споживанні лайна, котре вони вважають шоколадом..
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Знаходять завжди... За запахом, смаком, консистенцією...
ЗЕбіл запрошую запрошує українців до Маріїнського парку вранці 20 травня. Ще раз: Зеленський встановлює великі екрани в Маріїнському парку для шанувальників. Або він довб''об, або це свідомий плювок в лице тим хто був на Майдані і сигнал тим, хто був на антимайдані. "Фішечки", блть

Дуже підходяще місце для гопніка...

А зверненя російскою до "народа украини" після прийняття закону про мову - це вже не фішечка, а гудок.
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Ти взагалі розумієш, що інавгурація проходить в Верховній Раді і Маріїнський парк там за два кроки?
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Петя, у тебя лицо скучное, тебе денег не дадут.
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теперь уже сделают Пеця......успокойся...главное чтобы ты не мешал....
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Нет. Точка! Унитарное государство. Петрушку закопать без отпевания и залить бетоном.
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Зачем им автономия, украинцам свои права качать?
Тогда и другие области тоже захотят автономию!
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А,шож ты за пять лет не мог закрепить?Занят был? Все открывал та награждал и присваивал?
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Хитрожопые татары хотят защиту от государства но при этом хотят делать что им хочется, вопрос в том, зачем остальным украинцам их автономия?
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Пеца пять лет Свинарчукам угоживал а теперь ему что то должны,полуостров не надо было сдавать
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Сьогодні минає 75 років від часу депортації кримських татар з їхньої історичної батьківщини - Криму.За офіційними даними було виселено 238,5 тисячі кримських татар, загинуло 46% чисельності кримськотатарського населення.
Ніколи не забудемо цього страшного злочину. У цей день ми всі кримські татари. Должно быть завершено законодательное закрепление права крымских татар на самоопределение, - Порошенко - Цензор.НЕТ 754
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А чем плохо сейчас татарам живётся?Так их и тогда прессовали
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"Порошенко выступает за закрепление в Конституции Украины права крымскотатарского народа на национальную территориальную автономию " - А хохо не хохо? Наглеют ребята. В Узбекистане автономия а Украина соборное государство! Иначе чемодан вокзал
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Не буде такого. Кримська область. Награлись з автономіями.
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Петя выполняет приказ Путина - сделать разодранную на куски неуправляемую федерацию вместо единой Украины.
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ну будет теперь пете рассказать жене вечером что он делал целый день . придет домой ... жена я сегодня жестко так потребовал завершить .... она ему так вроде бы ты там уже все завершил ...... дура и тишина.
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Какой плодотворный последний месяц! Не узбагоится ну никак! С вещами на выход...кто к прокурорам на допросы. кто то убежит если повезёт.
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За період із третьої години ночі 18 травня 1944 р. до 16:00 20-го травня близько 200 тис. представників кримськотатарського народу (з яких упродовж першого півтора року померло близько 110 тисяч осіб), тобто фактично всіх, вивезли з Криму для поселення у віддалених районах Середньої Азії, Приуралля й Верхнього Поволжя (нібито за «зраду» під час війни).
В операції з депортації брали участь 23 тис. солдатів військ НКВС і 9 тис. оперативних працівників НКВС-НКДБ у взаємодії з армійськими, транспортними та господарчими органами на місцях. На збори давалося не більше 30 хвилин, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, побутовий інвентар. Більшість майна конфісковувалася державою.
Депортованих направили на спецпоселення до Узбекистану, до ГУЛАГу, для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну. У Запоріжжі - для відбудови Дніпрогесу (і сьогодні на розі пр. Металургів - вул. Хмельницького існує татарський квартал).
Одразу ж у Криму почалася детатаризація: таблички з німецькими назвами замінили російськими («Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск»).
Інтенсивно заселяли півострів, особливо військовими, які мали йти у відставку. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилося майже в 10 разів.
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Лучше пусть России останется , чем этим .
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Что тебе мешало балобол это сделать за 5 лет ,имея внеочередное законодательное право на подачу законов ?
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Чого ніхто не рахує скільки українців вивезли до кацапії? І де день вшанування їхньої памяті?
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Как же так, Петя не успел. У него еще несколько чаов есть. Или бумага закончилась?
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В каком году начали разрабатывать,это законодательное право?И кем?Не увидела ни одной даты по этому поводу.Правительство Порошенко имеет разрабатываемый проэкт по этому поводу?
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Чогобцераптом? Має бути завершено законодавче закріплення права кримських татар на самовизначення, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2214 Таке право закріплене за кожною нацією - на цьому грунтується ООН. Питання у тому, що ніхто не звільнений від необхідності те своє право доводити.
І відстоювати, як от зараз змушені робити українці. Вони вже зробили дурницю, погодившись на якусь незрозумілу "кримську автономію", а що таке "нацтіріторіальная автономія в составє" - взагалі невідомо... П. Рошенкові таки вже пора нах.
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Столько людей (или ботов) обращаются на "цензоре" к Пете, это наверно те, кто любит разговаривать с телевизором. Открою страшную тайну: Петя вас не слышит!!!
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Никаких автономий! Крымская область, а в ней среди других народов Украины проживают и крымские татары на равных со всеми правах. По другому- гуд бай там где ждут!
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И порохоботы еще интересуются почему к ним относятся как к третьму сорту....

Политический обозреватель Виталий Портников
сравнил Владимира Зеленского с подростком.
Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина".
Он сравнил новоизбранного с подростком, который
сидит в комнате, и боится из нее выйти, поскольку
за ее пределами его ждут "хулиганы, родители,
учителя".
"Он сидит в этой комнате и записывает свои
видеоролики… Но реальная жизнь все равно
начнется… Ему придется сдавать реальные
экзамены", - пояснил Портников. По его словам,
перед Зеленским стоят реальные вызовы, решать
которые он, возможно не готов. К примеру,
украинцы ждут именно от новоизбранного
президента улучшения социальных показателей
жизни (повышение зарплат и пенсий, снижение
тарифов и т. п., - ред.). [ На видео с 2:50 ] "Будет
ли это улучшение? Конечно же нет! Для этого нет
реальных возможностей", - пояснил политический
обозреватель. Второй вызов - большинство
украинцев ждут окончания войны. "Война не
закончится, потому что ситуацию на Донбассе
нереально урегулировать, пока этого не захотят в
Кремле", - пояснил обозреватель.
Третий вызов - борьба с коррупцией. "Для того
чтобы реально искоренить коррупцию в
православной стране, необходимы десятилетия
беспрецедентных усилий вместе с общественной
солидарностью", - подчеркнул журналист.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДолжно быть завершено законодательное закрепление права крымских татар на самоопределение, - Порошенко
 
 
 
 
 
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