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 Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь. ФОТО

Один из раненых сегодня возле Крымского военнослужащих в крайне тяжелом состоянии был эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный врач обласной Днепропетровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, информирует Цензор.НЕТ.

Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь 01

"Родом из Львова. В свои 48 не оставил передовой. Возле пос. Крымское в два часа ночи пуля срубила опытного бойца. Попадание в лоб. Входное над правым глазом. Выходное из левого виска.

В 9-30 из аэропорта доставлен в Мечникова. Прямо в реанимационный зал. Самые квалифицированные врачи Мечникова под руководством Юрия Скребца пытаются спасти жизнь. Развёрнута операционная", - написал Рыженко.

Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь 02

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По словам главврача, у бойца глубокая кома, он находится на искусственной вентиляции лёгких.

"Военные врачи сотворили чудо, доставив его живым. Третий час в Мечникова идёт операция...", - сообщил Рыженко.

Один из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3127596
 
 
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Божої помічі й провидіння нейрохірургам Мечнікова..
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Хорошо бы и государство не осталось бы в стороне.
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Малувато шансів..
Сподіваюсь, Господь зцілить воїна..
Помолимось, браття і сестри.
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Выкарабкивайся, воин! Ты должен остаться живым!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из раненых сегодня возле Крымского воинов эвакуирован в Днепр, врачи борются за его жизнь. ФОТО
 
 
 
 
 
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