 Судебный процесс за частоты и отсутствие финансовых возможностей, - эксперт Юрасов рассказал о сложностях реализации указа Порошенко о 5G

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет редактор ЛІГА.Tech Стас Юрасов.

Как говорится в сообщении на сайте Президента, указ определяет график, который позволит запустить связь 5-го поколения в 2020 году, будет включать план освобождения частот и так далее. Однако в появишесмя позже документе всего две строчки и никаких графиков: "Кабмину с участием других органов разработать и утвердить план мероприятий на 2019 - 2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году 5G. Всё".

"Порошенко уходит, пообещав людям 5G в следующем году и подписав красивую бумажку. А исполнителям указа придется столкнуться с суровой действительностью", - пишет эксперт и поясняет, почему:

1. Частоты под 5G. Глава НКРСИ Александр Животовский заявлял, что некоторые диапазоны уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Это именно тот спектр, который начинает использоваться во всем мире. Но по 3400-3600 МГц идет судебный процесс. Телеком-регулятор аннулировал лицензию компании Freshtel. Та решила оспорить.

3600-3700 МГц - эти частоты использует никому не известная компания Аэро Телеком. НКРСИ продлила ей ещё в декабре 2018, но с 2020 года лицензию на 5 лет. Оформлен бизнес на чей-то кипрский офшор.

700 МГц - здесь нужно учитывать работу телевидения. И со свободным эфиром тоже напряжёнка.

Члены Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания, ставленники Порошенко, недавно проголосовали за продление ещё на 10 лет лицензии на эфир по всей Украине для работы сети на 9 телеканалов в устаревшем стандарте мобильного ТВ, который потерял актуальность в мире 10 лет назад. Такой кредит доверия получила компания Эфир, у которой члены ТВ-регулятора даже не удосужились спросить, откуда будут брать деньги. Реальные собственники естественно тоже завуалированы под офшорами.

"... я считаю, что страна за эти пять лет впервые увидела, что радиочастотный спектр стоит больших денег. Думаю, что уже никогда не вернутся времена, когда частоты раздавались как-то непонятно", - приводятся в финальном сообщении президента слова Александра Животовского.

"Тем временем в Германии за частоты, за которые у нас либо судятся, либо переоформляют на 5-10 лет непонятным компаниям, получат более 5 млрд евро на тендере", - отмечает Юрасов.

2. Частоты - это ещё только полбеды. Для запуска 5G-сетей, которые потребуют гораздо больших инвестиций чем 4G, нужна сильная экономика. Именно она создаст спрос услуги нового поколения - недешевый супербыстрый мобильный интернет, умные дороги с беспилотными авто, роботизированные предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году

"Не все страны потянут 5G в ближайшие годы. Даже британский Vodafone в Европе начинает трещать по швам, пытаясь переварить новое поколение связи.

Украине в каком-то смысле повезло: когда она запускала 3G и 4G, то делала это с опозданием в десятилетие. Поэтому железо было дешевое, а насыщенность смартфонами с поддержкой - высока.

С 5G совсем другая история. Все пока очень дорого", - пишет эксперт.

Он добавляет, что в Ericsson считают, что технологии 5G не дадут преимуществ в ближайшем будущем.

"Исследование компании показывает, что нет и возможности взимать дополнительную плату за услуги пятого поколения. Это делает его на данном этапе развития обременительным для внедрения операторами даже не в Украине, а в западных странах", - подчеркивает Юрасов и отмечает, что Порошенко тем временем заявляет следующее: "Стандарт 5G - новые возможности для людей, для ИТ-сектора, для правительства, новые поступления в бюджет, новые инвестиции в Украину. Самое главное - Украина уж точно не пасет задних… Украина - среди лидеров".

Петр Порошенко заявляет, что 5G даст людям новые услуги. Мобильное ТВ, электронное правительство, повышение качества менеджмента. Впрочем, все выше перечисленное уже сейчас можно получить и на 4G. Не очень понятно, в чем будет заключаться новое благо, считает эксперт.

"На самом деле указ Порошенко о мобильных технологиях мог выглядеть иначе. Например, он мог бы пообещать украинцам не мифическое 5G, а, например, повсеместное 3G и 4G. Здесь как раз нужен какой-то толчок со стороны главы державы. Вот уже второй год операторы и НКРСИ не могут прийти к общему знаменателю в процессе подготовке частот в 800-900 МГц, где сейчас работает 2G, к новым поколениям связи. Это позволило бы покрыть нормальным интернетом дороги и села. И это действительно полезная и практичная вещь, с помощью которой Петр Алексеевич мог бы запомниться как человек, заботящийся об удобстве коммуникаций граждан.

Но президент подписал громкий указ из одной строчки. Который мог бы издать в принципе кто-угодно и когда-угодно. Так как в нем нет принципиальных вещей.

"Сегодня уже ни 3G, ни 4G никого не удивишь, они работают по всей стране" - рапортует уходящий президент в последнем видео.

Вся Украина уже покрыта, а мы и не знали. Президент говорит, что 3G и 4G конкурсы были образцом некоррупционности и прозрачности. А с Ринатом Ахметовым таки договориться пришлось. Иначе некоторых тендеров бы не было.

Справедливо сказать, что за последние 5 лет президент и его команда действительно сделали многое в сфере мобильной связи. Но на финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - резюмировал Юрасов.