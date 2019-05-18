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Все про:мобильная связь (315) Порошенко (17498) Юрасов (1)

 "На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G

В свой последний рабочий день - пятницу - Президент Украины Петр Порошенко решил подписать важный указ о запуске связи 5-го поколения, который, как он считает, даст людям много новых благ. Однако, все не так просто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет редактор ЛІГА.Tech Стас Юрасов.

Как говорится в сообщении на сайте Президента, указ определяет график, который позволит запустить связь 5-го поколения в 2020 году, будет включать план освобождения частот и так далее. Однако в появишесмя позже документе всего две строчки и никаких графиков: "Кабмину с участием других органов разработать и утвердить план мероприятий на 2019 - 2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году 5G. Всё".

"Порошенко уходит, пообещав людям 5G в следующем году и подписав красивую бумажку. А исполнителям указа придется столкнуться с суровой действительностью", - пишет эксперт и поясняет, почему:

1. Частоты под 5G. Глава НКРСИ Александр Животовский заявлял, что некоторые диапазоны уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Это именно тот спектр, который начинает использоваться во всем мире. Но по 3400-3600 МГц идет судебный процесс. Телеком-регулятор аннулировал лицензию компании Freshtel. Та решила оспорить.

3600-3700 МГц - эти частоты использует никому не известная компания Аэро Телеком. НКРСИ продлила ей ещё в декабре 2018, но с 2020 года лицензию на 5 лет. Оформлен бизнес на чей-то кипрский офшор.

700 МГц - здесь нужно учитывать работу телевидения. И со свободным эфиром тоже напряжёнка.

Члены Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания, ставленники Порошенко, недавно проголосовали за продление ещё на 10 лет лицензии на эфир по всей Украине для работы сети на 9 телеканалов в устаревшем стандарте мобильного ТВ, который потерял актуальность в мире 10 лет назад. Такой кредит доверия получила компания Эфир, у которой члены ТВ-регулятора даже не удосужились спросить, откуда будут брать деньги. Реальные собственники естественно тоже завуалированы под офшорами.

"... я считаю, что страна за эти пять лет впервые увидела, что радиочастотный спектр стоит больших денег. Думаю, что уже никогда не вернутся времена, когда частоты раздавались как-то непонятно", - приводятся в финальном сообщении президента слова Александра Животовского.

"Тем временем в Германии за частоты, за которые у нас либо судятся, либо переоформляют на 5-10 лет непонятным компаниям, получат более 5 млрд евро на тендере", - отмечает Юрасов.

2. Частоты - это ещё только полбеды. Для запуска 5G-сетей, которые потребуют гораздо больших инвестиций чем 4G, нужна сильная экономика. Именно она создаст спрос услуги нового поколения - недешевый супербыстрый мобильный интернет, умные дороги с беспилотными авто, роботизированные предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал указ о запуске 5G в следующем году

"Не все страны потянут 5G в ближайшие годы. Даже британский Vodafone в Европе начинает трещать по швам, пытаясь переварить новое поколение связи.

Украине в каком-то смысле повезло: когда она запускала 3G и 4G, то делала это с опозданием в десятилетие. Поэтому железо было дешевое, а насыщенность смартфонами с поддержкой - высока.

С 5G совсем другая история. Все пока очень дорого", - пишет эксперт.

Он добавляет, что в Ericsson считают, что технологии 5G не дадут преимуществ в ближайшем будущем.

"Исследование компании показывает, что нет и возможности взимать дополнительную плату за услуги пятого поколения. Это делает его на данном этапе развития обременительным для внедрения операторами даже не в Украине, а в западных странах", - подчеркивает Юрасов и отмечает, что Порошенко тем временем заявляет следующее: "Стандарт 5G - новые возможности для людей, для ИТ-сектора, для правительства, новые поступления в бюджет, новые инвестиции в Украину. Самое главное - Украина уж точно не пасет задних… Украина - среди лидеров".

Петр Порошенко заявляет, что 5G даст людям новые услуги. Мобильное ТВ, электронное правительство, повышение качества менеджмента. Впрочем, все выше перечисленное уже сейчас можно получить и на 4G. Не очень понятно, в чем будет заключаться новое благо, считает эксперт.

"На самом деле указ Порошенко о мобильных технологиях мог выглядеть иначе. Например, он мог бы пообещать украинцам не мифическое 5G, а, например, повсеместное 3G и 4G. Здесь как раз нужен какой-то толчок со стороны главы державы. Вот уже второй год операторы и НКРСИ не могут прийти к общему знаменателю в процессе подготовке частот в 800-900 МГц, где сейчас работает 2G, к новым поколениям связи. Это позволило бы покрыть нормальным интернетом дороги и села. И это действительно полезная и практичная вещь, с помощью которой Петр Алексеевич мог бы запомниться как человек, заботящийся об удобстве коммуникаций граждан.

Но президент подписал громкий указ из одной строчки. Который мог бы издать в принципе кто-угодно и когда-угодно. Так как в нем нет принципиальных вещей.

"Сегодня уже ни 3G, ни 4G никого не удивишь, они работают по всей стране" - рапортует уходящий президент в последнем видео. 

Вся Украина уже покрыта, а мы и не знали. Президент говорит, что 3G и 4G конкурсы были образцом некоррупционности и прозрачности. А с Ринатом Ахметовым таки договориться пришлось. Иначе некоторых тендеров бы не было.

Справедливо сказать, что за последние 5 лет президент и его команда действительно сделали многое в сфере мобильной связи. Но на финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - резюмировал Юрасов.

Источник: https://censor.net.ua/n3127595
 
 
 Топ комментарии
 
Всё то же самое рассказывали перед запуском 4G. И не надоедает им.........
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Еслі коротко высер ыксперда о том что его хозяева вложились в 3 и 4g и с внедрением 5G кому то придется вложится в новое оборудование еще толком не наварив на предидущем. "На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G - Цензор.НЕТ 1017
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ты имеешь ввиду себя? таки да! "На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G - Цензор.НЕТ 4
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Всё то же самое рассказывали перед запуском 4G. И не надоедает им.........
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Какое отношение президент (фамилия не важна) ВООБЩЕ имеет к написанному?. Товарищ либо пиарится либо невиглас. Какое отношение президент имеет к стоимостям проводов и передатчиков? До.того,кто и с кем судится? Не хотите,не покупайте лицензии. Хотите-покупайте.
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как эта тварь порошенко начала свою каденцию с брехливых обещаний, так брехливыми обещаниями и закончила. Это животное порошенко уже без брехни жить не может, ему если не сбрешет до обеда, то кусок за обедом в глотку не залезет
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Шо, тролятино, ніяк не заробиш на сьогоднішній обід? Нахріна тобі навіть 3G? Тобі й по GSM-каналу прийде сповіщення про відключення води та електрики за несплату комуналки. А якщо й не прийде - то просто відключать.
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Оно, своим высером, заработало полное корыто помоев.
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Еслі коротко высер ыксперда о том что его хозяева вложились в 3 и 4g и с внедрением 5G кому то придется вложится в новое оборудование еще толком не наварив на предидущем. "На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G - Цензор.НЕТ 1017
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Не все так просто. Коли у 1995 я вирішив перекваліфікуватися на зв'язківця, до директора фірми підійшли серйозні "дяді" і лагідно сказали: "Це, це і це (зазначене у документах фірми) вам дозволяється. Але якщо навіть випадково ви здійснете "ось то", то з вами буде те що вийшло із заступником міністра зв'язку (розстріляли з автомата біля самого Кабміну).
Ми без проблем прийняли правила поведінки на ринку і якщо відверто, це навіть допомогло зосередитися на основному напрямку і успішно працювати більше 12 років.
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Какие теперь все эксперты для Зе, оказывается - Всё не так просто...
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Как на ТВ,так и в мобильной связи корпоративный сговор. В сели 3ж далеко не везде работает,провалы простой мобильной связи.О 4 ж вообще речь не идёт,тока декларации о намерениях.ВСё подорожало настолько,что пенсионеры вообще не тянут финансово.Грабёж соевыми
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видел я сегодня "грабеж соевыми" в магазине, очереди на кассе по 15 метров
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а мне было не смешно, ради одного товара прождать на кассе хренову тучу времени.
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Из 15 касс работает 3?
Потому, что кассирам платят копейки.
Оказывается, это соевое покращення вже сьогодни! Ой, житы по новому! Перепутал хряка 1 с хряком 2. Похожи очень.
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При Совке очереди и по километру были.А в богатых ЕС и США очередей нет
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То мабуть соєві батончики роздавали на халяву зеботам?
- Зупика "винний магазин". Наступна зупинка - "кінець черги!"
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Кличко заявил, что УДАР пойдет на выборы..

Уже даже кляча от пети отхрещивается..

После выборов в Раду порохоботы будут идти в интернет отдельной от пети силой.
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Если пеця заплатит. А он очень жадный.
Сейчас, порохоботы жрут и гадят за бюджетный счет. А шо будет когда кума стеця посадят? В тюрягу или в дурку.
Педросвин за три копейки удавится. И где тогда свиноботы будут харчеваться?
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Так в этом была вся политика Пети - подписать бумажку, писюльку - а дальше хоть трава не расти. Так было с ассоциацией, так было с членством в НАТО, так будет и с 5G.
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подписать бумажку, писюльку - а дальше хоть трава не расти. Так было с ассоциацией - это пишет или ватник или зелепутенец...
Раздел ІV ассоциации - это зона свободной торговли с ЕС. Это когда рынки ЕС открыты для наших товаров (50% експорта нашей страны идет в ЕС), а наши для европейских. ЗСТ действует каждый день и украинцы это ощущают покупая товары из ЕС в супермаркетах, когда приходит валютная выручка и тп.

Но для дятлов это все писюльки...
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Чергова маніловщина від "сивочолого гетьмана" з обісцяною 21-го квітня матнею..
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со стороны ваша шобла похожа на стаю бродячих собак гавкающих на уже уехавший автомобиль "На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G - Цензор.НЕТ 7085
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Когда прийдет команда мочить Зелепута ники хоть поменяете?
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Наразі дійсно краще сконцентруватися на 4G і справа не в Пороху чи в технологіях. справа в тому, що 5G діє в діапазоні частот, які надзвичайно шкідливі для людського організму. І це не кацапська видумка і не параноідальна теорія змови, навіть на Заході є справедливі побоювання. Брюссель і Женева призупинили впровадження 5G саме тому, щоб вивчити вплив випромінювання на здоров'я людини. Але то Захід, у нас цей 5G будуть впроваджувати без будь-яких досліджень...
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" які надзвичайно шкідливі для людського організму"
"є справедливі побоювання"
"щоб вивчити вплив випромінювання на здоров'я людини"

Так звідки висновок про надзвичайну шкідливість якщо навідь на заході тільки збираються вивчати вплив на здоровя людини?

Кумедна логіка у людей які навідь в одному невеликому повідомленні не можуть коректно зліпити все до кучі.
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Шкідливим є випромінювання цих частот, це ніхто не піддає сумніву. Це міліметрові хвилі, їх шкідливість давно вже відома науці. Інше питання - чи дійсно настільки інтенсивним буде це випромінювання після впровадження мереж 5G, щоб заподіяти серйозної шкоди організму. Бо 5G - це ж не лише мобільні та інтернет, цей зв'язок буде потрібен, наприклад, для безпілотних транспортних засобів. І ось це вивчається...
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Женева і зе не має, бо це несе загрозу для організму
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Хочу чтобы Украиной управляли не люди а роботы. Роботов материальные ценности не интересуют
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"На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G" - если бы в самом начале каденции Порошенко, украинцы отрубали ему руки, то у нас был бы один из лучших, европейских презов, говорить умеет красиво, знает языки, ноты знает, внешне видный, и ещё много чего, короче, не стыдно было за него, но, к сожалению, ручки у него шаловливые по наследству, и тут ничем помочь нельзя, будем надеяться, что у новенького преза с руками в порядке, и нам не придётся за него краснеть.
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При нем был безвиз, 4g, ассоциация, Томос. Посмотрим что останется через 5 лет.
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При нем были свинарчуки,уничтоженные арсеналы,уничтоженные добровольцы,котлы,ИЛ 76.....
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И хорошее и плохое. Я бы ещё луценок добавил. Но было движение вперёд и, всё-таки, гордость за страну.
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Был шаг вперед и три назад.Какая гордость,если 9 миллионов выехало?За что гордость?За постоянные скандалы со свинарчуками,луценками и прочими соевыми жополизами?Или за реванш рыгоаналов?
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в Польше 4G работает ВЕЗДЕ, у нас с трудом в больших городах, а этот муди*о уже 5G "внедряет"!
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ну может когда у нас поднимут тарифы на связь до уровня Польши то и у нас будет везде.
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Может тогда надо было и производство развивать,а не только рошен?Чтобы народ не выезжал в Польщу экономику поднимать?И зарплаты чтобы были не только у коболева и прочей шушеры,а у простых рабочих.Тогда и тарифы как в Польше можно делать
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Тут Петя во всей своей красе. Поднял зарплты генереалам, назанчил стипендии имени себя, понапринимал мертвых законов и подписал невыполнимых указаов, что бы осавить след бурной деятельности, а там хоть трава не расти. Как тот голубь, пожрал, помахал крыльями, нагадил и улетел как символ дружбы и любви.
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Давай я тебе склеротику напомню. До прихода новой власти в 2014 в Украине не было как такового 3G. Только интертелеком и те кто арендовали каналы связи у укртелекома.
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конечто все это засоуги Петия. Он и интернет придмал и эллектричество провел по всей Укране. Что бы мы без него делали, так и жили в темное не мытыми.
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А я предлагал причислить парашенко к лику святых! Думаю, порохоботы бы меня поддержали, но модератор потер. А зря. У пятраляксеича даже фреска есть в собственном храме мацковского патриархата, где все его семейство аки святые по земле грешной ходют!
Слався, петя!!!
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Ну надо хрюкнуть перед уходом. Ни томос, ни бешеные вложения в рекламу не дали того эффекта на который он рассчитывал.....
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Петю погубили его же порохоботы, они всех достали. Народ решил выбрать кого угодно что бы от них избавиться
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Это как же ты, скотина, назвал великого владимира Александровича???
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Вот такие как ты и опустили порохосвина ниже плинтуса.
Признайся, Зеленский тебе платит за дискредитацию поросенко, или ты по жизни тупой?
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Про сарказм слышал? Судя по всему, нет. А все- таки хорошо зелеботы назвали своего идола- "кого угодно".
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Зелеботы, говоришь?
Видимо, по жизни...
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Спасибо им за это.Но им надо поднапрячься-впереди парламентские.Я верю-у них все получится,даже лучше чем с президентскими
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Никто не вопит: наш бизнес упёрся в отсутствие 5G, мы без 5G как без кислорода.,
Пользователям при таких реалиях не до этого.
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Конечно, проще вообще ничего не делать. Это когда никому не должен.
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лучше вообще ничего не делать, чем потом переделывать.
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Лучше 100 раз переделать и в конце добиться результата, чем бить мух и плевать в потолок.
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лучше с одого раза сделать, а оставшиеся деньги с 99 раз не воровать как петяп, в сделать что-то другое.
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Свин как всегда-нагадил,и в кусты.Только пиариться и научилось,соевое недоразумение.А по факту со всего,за что оно бралось,получался громкий пшик!!!
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Ну так, ***** потому и выдала указ, потому что контора "владеющая" частотами принадлежит Петиным торговым партнерам... Или вы от Пети ждали чуда?
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5G - это прежде всего новые возможности для слежки и тайного сбора персональных данных.
Это нужно не нам, это нужно им, чтобы работать с непокорными гоями на упреждение.
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Решили пнуть в очередной раз связанного льва.
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Все проще.
Свинья (а не лев) очередной раз обосралась. И это видно всем людям. Людям, а не подсвинкам.
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как сцал на стадионе вся страна в курсе. Под дембель еще и насрал и дерьмом запечатал))) "На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G - Цензор.НЕТ 7719
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Сцать, сцал. А результаты анализов так ни кому и не показал.
Видать, есть что скрывать от горячо любимого им народа!
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Та він і з безвізом "перєіграл", і з Асоціацією, і з Томосом, і з "мовою", і з "Джевелінами" і ще "многа, многа в чьом чьто на хлєб не намажєшь"
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эксперт Юрасов ,а точнее ыхспэрд)))
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Цензор.НЕТНовостиТехнологии"На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G
 
 
 
 
 
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