 "На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет редактор ЛІГА.Tech Стас Юрасов.
Как говорится в сообщении на сайте Президента, указ определяет график, который позволит запустить связь 5-го поколения в 2020 году, будет включать план освобождения частот и так далее. Однако в появишесмя позже документе всего две строчки и никаких графиков: "Кабмину с участием других органов разработать и утвердить план мероприятий на 2019 - 2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году 5G. Всё".
"Порошенко уходит, пообещав людям 5G в следующем году и подписав красивую бумажку. А исполнителям указа придется столкнуться с суровой действительностью", - пишет эксперт и поясняет, почему:
1. Частоты под 5G. Глава НКРСИ Александр Животовский заявлял, что некоторые диапазоны уже очевидны - это 700 МГц и 3400 МГц. Это именно тот спектр, который начинает использоваться во всем мире. Но по 3400-3600 МГц идет судебный процесс. Телеком-регулятор аннулировал лицензию компании Freshtel. Та решила оспорить.
3600-3700 МГц - эти частоты использует никому не известная компания Аэро Телеком. НКРСИ продлила ей ещё в декабре 2018, но с 2020 года лицензию на 5 лет. Оформлен бизнес на чей-то кипрский офшор.
700 МГц - здесь нужно учитывать работу телевидения. И со свободным эфиром тоже напряжёнка.
Члены Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания, ставленники Порошенко, недавно проголосовали за продление ещё на 10 лет лицензии на эфир по всей Украине для работы сети на 9 телеканалов в устаревшем стандарте мобильного ТВ, который потерял актуальность в мире 10 лет назад. Такой кредит доверия получила компания Эфир, у которой члены ТВ-регулятора даже не удосужились спросить, откуда будут брать деньги. Реальные собственники естественно тоже завуалированы под офшорами.
"... я считаю, что страна за эти пять лет впервые увидела, что радиочастотный спектр стоит больших денег. Думаю, что уже никогда не вернутся времена, когда частоты раздавались как-то непонятно", - приводятся в финальном сообщении президента слова Александра Животовского.
"Тем временем в Германии за частоты, за которые у нас либо судятся, либо переоформляют на 5-10 лет непонятным компаниям, получат более 5 млрд евро на тендере", - отмечает Юрасов.
2. Частоты - это ещё только полбеды. Для запуска 5G-сетей, которые потребуют гораздо больших инвестиций чем 4G, нужна сильная экономика. Именно она создаст спрос услуги нового поколения - недешевый супербыстрый мобильный интернет, умные дороги с беспилотными авто, роботизированные предприятия.
"Не все страны потянут 5G в ближайшие годы. Даже британский Vodafone в Европе начинает трещать по швам, пытаясь переварить новое поколение связи.
Украине в каком-то смысле повезло: когда она запускала 3G и 4G, то делала это с опозданием в десятилетие. Поэтому железо было дешевое, а насыщенность смартфонами с поддержкой - высока.
С 5G совсем другая история. Все пока очень дорого", - пишет эксперт.
Он добавляет, что в Ericsson считают, что технологии 5G не дадут преимуществ в ближайшем будущем.
"Исследование компании показывает, что нет и возможности взимать дополнительную плату за услуги пятого поколения. Это делает его на данном этапе развития обременительным для внедрения операторами даже не в Украине, а в западных странах", - подчеркивает Юрасов и отмечает, что Порошенко тем временем заявляет следующее: "Стандарт 5G - новые возможности для людей, для ИТ-сектора, для правительства, новые поступления в бюджет, новые инвестиции в Украину. Самое главное - Украина уж точно не пасет задних… Украина - среди лидеров".
Петр Порошенко заявляет, что 5G даст людям новые услуги. Мобильное ТВ, электронное правительство, повышение качества менеджмента. Впрочем, все выше перечисленное уже сейчас можно получить и на 4G. Не очень понятно, в чем будет заключаться новое благо, считает эксперт.
"На самом деле указ Порошенко о мобильных технологиях мог выглядеть иначе. Например, он мог бы пообещать украинцам не мифическое 5G, а, например, повсеместное 3G и 4G. Здесь как раз нужен какой-то толчок со стороны главы державы. Вот уже второй год операторы и НКРСИ не могут прийти к общему знаменателю в процессе подготовке частот в 800-900 МГц, где сейчас работает 2G, к новым поколениям связи. Это позволило бы покрыть нормальным интернетом дороги и села. И это действительно полезная и практичная вещь, с помощью которой Петр Алексеевич мог бы запомниться как человек, заботящийся об удобстве коммуникаций граждан.
Но президент подписал громкий указ из одной строчки. Который мог бы издать в принципе кто-угодно и когда-угодно. Так как в нем нет принципиальных вещей.
"Сегодня уже ни 3G, ни 4G никого не удивишь, они работают по всей стране" - рапортует уходящий президент в последнем видео.
Вся Украина уже покрыта, а мы и не знали. Президент говорит, что 3G и 4G конкурсы были образцом некоррупционности и прозрачности. А с Ринатом Ахметовым таки договориться пришлось. Иначе некоторых тендеров бы не было.
Справедливо сказать, что за последние 5 лет президент и его команда действительно сделали многое в сфере мобильной связи. Но на финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - резюмировал Юрасов.
Ми без проблем прийняли правила поведінки на ринку і якщо відверто, це навіть допомогло зосередитися на основному напрямку і успішно працювати більше 12 років.
Потому, что кассирам платят копейки.
Оказывается, это соевое покращення вже сьогодни! Ой, житы по новому! Перепутал хряка 1 с хряком 2. Похожи очень.
- Зупика "винний магазин". Наступна зупинка - "кінець черги!"
Уже даже кляча от пети отхрещивается..
После выборов в Раду порохоботы будут идти в интернет отдельной от пети силой.
Сейчас, порохоботы жрут и гадят за бюджетный счет. А шо будет когда кума стеця посадят? В тюрягу или в дурку.
Педросвин за три копейки удавится. И где тогда свиноботы будут харчеваться?
Раздел ІV ассоциации - это зона свободной торговли с ЕС. Это когда рынки ЕС открыты для наших товаров (50% експорта нашей страны идет в ЕС), а наши для европейских. ЗСТ действует каждый день и украинцы это ощущают покупая товары из ЕС в супермаркетах, когда приходит валютная выручка и тп.
Но для дятлов это все писюльки...
"є справедливі побоювання"
"щоб вивчити вплив випромінювання на здоров'я людини"
Так звідки висновок про надзвичайну шкідливість якщо навідь на заході тільки збираються вивчати вплив на здоровя людини?
Кумедна логіка у людей які навідь в одному невеликому повідомленні не можуть коректно зліпити все до кучі.
Слався, петя!!!
Признайся, Зеленский тебе платит за дискредитацию поросенко, или ты по жизни тупой?
Видимо, по жизни...
Пользователям при таких реалиях не до этого.
Это нужно не нам, это нужно им, чтобы работать с непокорными гоями на упреждение.
Свинья (а не лев) очередной раз обосралась. И это видно всем людям. Людям, а не подсвинкам.
Видать, есть что скрывать от горячо любимого им народа!