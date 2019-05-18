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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17498) членство в НАТО (309) ЗСТ (503) Евросоюз (12434)

 Украина на саммите НАТО в декабре должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в декабре на саммите НАТО в Лондоне Украина должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе (ПДЧ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Уже в декабре этого года на саммите НАТО в Лондоне мы сможем официально проинформировать страны Альянса о том, что мы настаиваем на ПДЧ и имеем твердое намерение присоединиться к этому оборонному и военно-политическому союзу", - сказал Порошенко в своем выступлении на праздновании Дня Европы в Киеве в субботу, перечисляя задачи новой украинской власти.

Он также посоветовал тем, кто завтра "будет воплощать государственную стратегию и осуществлять внешнюю политику Украины", беречь доверие и солидарность Евросоюза и Украины, и проукраинскую международную коалицию, которая противостоит российской агрессии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам нужно сначала реализовать план сотрудничества Украина-НАТО, чтобы потом прийти и сказать: "мы готовы", - советник Зеленского Апаршин

"Усиливайте санкционное давление на Российскую Федерацию, которая должна освободить украинскую землю, обеспечить восстановление Украинского суверенитета над оккупированными территориями", - сказал Порошенко.

Пезидент призвал новую власть эффективно воплощать в жизнь Соглашение об ассоциации с ЕС и о Зоне свободной торговли.

Также читайте: Зеленский предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3127592
 
 
 Топ комментарии
 
згинь уже мародер порошенко в небытие, от тебя реально тошнит, как от блевотины
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иди в школу поучись еще,может новые слова выучишь,кроме зебил и абыр валг
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пєтя, все буде!
Тому, що не буде тебе.
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Да подожди ты до референдума./А Зеленский ждать не желает, сильно в НАТО торопится, понимаешь
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Все дальше и дальше от России...Вчера тв Россия на мазахисткой передаче "60 минут ОРАНИЯ и БАЛВАНИЯ" с людьми из базара, вышел очередной,ежедневный, перл( уже участвуют бывшие грузчики-нынешние доценты(??!) высшей школы при чемто.. ары-куяры)Оказывается вовремя Карабахской войны из Од(АзАта)эрбэйджана прогоняли славян.Нагловрущий Гнида депутат Калашников прячет ,что первыми героями были украинцы братья Ковалевы-супер ОМОНА(все прошли Афган).Все нации (кроме арабохаев) воевали в сост.Одэрбэйджана за свою Родину против нерусской России.Но нынешним нужен подхалимаж перед ТКК(тайной канцеллярией Кремля с 1927г.сталиняно-микояны), ЧТОБ ПРОДВИНУТЬСЯ НАВЕРХ.Так и Платошкин систематически оскорблял ИндоПэриджан, а Украину ЕЖЕДНЕВНО.И вот его хотят уже сделать депутатом.Россию убивают пришлые захватчики. Они уже меняют названия храмов и их направления по сторонам света.
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Вата налетела по команде. Зеимбецилы тупые подгавкивают.
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От уж эти зеклованы,все им не так.в понедельник писюновому пианисту дадут булаву...и тогда - 4000евро учителям,комуналка как в ссср,алигархи в тюрьмах,путин на коленях, а зе клован на велике на работу...где то так?
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Кстати, сейчас менеджер с Лахты отписался. За этот день троллинга на этом сайте (по спаму, лайкам и ответам) я заработал 300 баксов! Кто больше? Отзовитесь, плиз.
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Да ладно Петя! Ты для зебилов сделал все что мог теперь пусть богатеют!!! Ты же уже не будешь так много воровать как рассказывают кремлевские пропагандоны по ТВ!?!?! Потому уже скоро...!!! Что? 4000евро зарплата??? а хрен вам! Зеленский сказал первым делом перепись населения!
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Вообще то народ ждет от Зе не когда он начнет доставать Запад петиными забаганками, а когда шоколадная мафия будет на скамье подсудимых.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина на саммите НАТО в декабре должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе, - Порошенко
 
 
 
 
 
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