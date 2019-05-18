 Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы"

Об этом Штрахе заявил в субботу во время пресс-конференции в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Причиной громкого политического скандала стало совместное расследование немецких изданий Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel на основе видеозаписей, тайно сделанных во время встречи, состоявшейся на вилле на Ибице в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии. Участие в ней принимают глава FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе, его близкое доверенное лицо Иоганнес Гуденус (ныне - глава парламентской фракции FPÖ) с женой, а также еще один человек, который говорит по-немецки, и женщина, которая на видео общается на русском и английском языках. Женщина, представленная как Алена Макарова, утверждает, что она является племянницей российского олигарха и хочет инвестировать в Австрию большую сумму денег (около 250 млн евро) сомнительного происхождения. В частности, она и мужчина, который ее сопровождает, говорят о намерении купить популярную австрийскую ежедневную газету "Kronen Zeitung", которая будет работать в интересах FPÖ. В обмен они ожидают от Штрахе и Гуденуса соответствующей "благодарности".

Глава FPÖ течение более шести часов, распивая алкогольные напитки, обсуждал различные варианты сотрудничества. В частности, обещал после прихода к власти отобрать госзаказы у крупной австрийской строительной компании Strabagта и отдать их россиянам. Политики также предложили нелегальную систему финансирования Австрийской партии в обход законодательства.

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Штрахе и Гуденус подтвердили журналистам факт встречи на Ибице. По их словам, это была частная встреча, которая прошла в "веселой атмосфере отпуска".

Правопопулистская FPÖ, которая в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией", по результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.

Отмечается, что в субботу Штрахе должен встретиться с канцлером Курцем, который возглавляет "Австрийскую народную партию" (ÖVP) - партнера FPÖ по правительственной коалиции. Позже ожидается и обращение федерального канцлера. Официально пока не подтверждено, будет идти речь во время встречи в канцелярии только об отставке Штрахе или о распаде коалиции. Также не исключается возможность проведения новых парламентских выборов.

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Согласно источникам в партийных кругах, "Австрийская партия свободы" хочет сохранить коалицию с ÖVP, назначив на должность вице-канцлера Норберта Гофера, нынешнего министра транспорта. Однако непонятно, воспримут ли такое развитие событий Курц и ÖVP.