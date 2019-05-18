EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  1022  31
Все про:Австрия (437) коррупция (7423) Россия (72816) Штрахе Хайнц-Кристиан (1)

 Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы"

Вице-канцлер Австрии, лидер правопопулистской "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации в СМИ тайно записанных видео, на которых он перед выборами обсуждает финансирование партии российским олигархом.

Об этом Штрахе заявил в субботу во время пресс-конференции в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Причиной громкого политического скандала стало совместное расследование немецких изданий Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel на основе видеозаписей, тайно сделанных во время встречи, состоявшейся на вилле на Ибице в июле 2017 года, за несколько месяцев до парламентских выборов в Австрии. Участие в ней принимают глава FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе, его близкое доверенное лицо Иоганнес Гуденус (ныне - глава парламентской фракции FPÖ) с женой, а также еще один человек, который говорит по-немецки, и женщина, которая на видео общается на русском и английском языках. Женщина, представленная как Алена Макарова, утверждает, что она является племянницей российского олигарха и хочет инвестировать в Австрию большую сумму денег (около 250 млн евро) сомнительного происхождения. В частности, она и мужчина, который ее сопровождает, говорят о намерении купить популярную австрийскую ежедневную газету "Kronen Zeitung", которая будет работать в интересах FPÖ. В обмен они ожидают от Штрахе и Гуденуса соответствующей "благодарности".

Глава FPÖ течение более шести часов, распивая алкогольные напитки, обсуждал различные варианты сотрудничества. В частности, обещал после прихода к власти отобрать госзаказы у крупной австрийской строительной компании Strabagта и отдать их россиянам. Политики также предложили нелегальную систему финансирования Австрийской партии в обход законодательства.

Читайте также: "Заигрывания с агрессором – вовсе не нейтралитет, который исповедует Австрия", - МИД о визите Кнайсль в Москву

Штрахе и Гуденус подтвердили журналистам факт встречи на Ибице. По их словам, это была частная встреча, которая прошла в "веселой атмосфере отпуска".

Правопопулистская FPÖ, которая в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией", по результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.

Отмечается, что в субботу Штрахе должен встретиться с канцлером Курцем, который возглавляет "Австрийскую народную партию" (ÖVP) - партнера FPÖ по правительственной коалиции. Позже ожидается и обращение федерального канцлера. Официально пока не подтверждено, будет идти речь во время встречи в канцелярии только об отставке Штрахе или о распаде коалиции. Также не исключается возможность проведения новых парламентских выборов.

Читайте также: Подождем, как будут развиваться события с парламентскими выборами в Украине, - президент Австрии Ван дер Беллен о реализации Минских соглашений

Согласно источникам в партийных кругах, "Австрийская партия свободы" хочет сохранить коалицию с ÖVP, назначив на должность вице-канцлера Норберта Гофера, нынешнего министра транспорта. Однако непонятно, воспримут ли такое развитие событий Курц и ÖVP.

Источник: https://censor.net.ua/n3127589
 
   
 Топ комментарии
 
Ну что...ПО ЕВРОПЕЙСКИ ..ХУЙЛО ЕМУ В ПОМОЩЬ! Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы" - Цензор.НЕТ 7711
 показать весь комментарий
 
А когда псевдолиберал ЗЕленский подаст в отставку за финансирование россией его дурноватых фильмов?
 показать весь комментарий
 
и только мародер - свинохряк попрошенко, всеми копытами цеплялся за власть до последнего, пока уже этой свинье западные партнеры на дверь не указали, она до тех пор всю хрюкала и хрюкала
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
газ давай торговать давай белый пушистый петя
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ПОПа (мальдівський ) кум Медведчука ..а Медведчук - кум фуйла !
Гешефт *по новому * ПРоцвітав всі 5 - ть років ! Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы" - Цензор.НЕТ 8904
.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Разспамив.. Може бути й Два...)))
 показать весь комментарий
 
 
добавляйте еще повышенный уровень мыролюбства и реВормизма соевой свиномрази.
 показать весь комментарий
 
Австрійська партія свободи цікава політисила. одночасно вони підтримують росію та її дії в криму та донбасі(попередній лідер особисто їздив в москву).і одночасно підтримують ізраїль та його поселенську політику на вест банку(теж таємний візит екс лідера в єрусалим та зустріч з бібі). це при тому що ту ж АПС звинувачують в антисемітизмі,ісламофобії та расизмі. Але бабло зіграло злий жарт
 показать весь комментарий
 
 
А когда псевдолиберал ЗЕленский подаст в отставку за финансирование россией его дурноватых фильмов?
 показать весь комментарий
 
 
Во немецкобандеровцы из Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel дел натворили Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы" - Цензор.НЕТ 3976
 показать весь комментарий
 
 
Нисколько не сомневался: т. н. элиты Европы увязли в тёмных делишках с путлеровскими людоедами.
 показать весь комментарий
 
 
И после этого говорят, что Климкин плохо работает...
 показать весь комментарий
 
 
ну хоть хапанул трохи...
всегда говорил, шо немчуки с кацапами братья навек - и чего друг другу чубы рвали в сороковых?
 показать весь комментарий
 
 
А Разделы (читай оккупация) Речи Посполитой с кем были?
 показать весь комментарий
 
дык братья же - все по братски и перетерли, включая Речь Посполитую
 показать весь комментарий
 
 
К тому же, кацапские сказочники про историю, хотят представить, что Речь Посполитая это - Королевство Полькое, хотя на самом деле - истинно федеративное государство, в котором - Королевство Польское и ВКЛ со своим статутом...
 показать весь комментарий
 
 
"ПРОДАЁТСЯ АВСТРИЯ... НЕДОРОГО... ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ -СКИДКИ!!!"
 показать весь комментарий
 
 
а мона отой кусок, шо от кацапии подальше и поближе к людям?
 показать весь комментарий
 
У нас болото ... Мертвечук- маяк прахоботів!
😁
 показать весь комментарий
 
 
Ну Зеля швидко цей останній оплот "сої" прибере!
 показать весь комментарий
 
 
и только мародер - свинохряк попрошенко, всеми копытами цеплялся за власть до последнего, пока уже этой свинье западные партнеры на дверь не указали, она до тех пор всю хрюкала и хрюкала
 показать весь комментарий
 
 
Теперь понятно почему пуйло был в прошлом году на свадьбе их главы МИД. Она же от "Австрийской партии свободы".
 показать весь комментарий
 
 
Как мало нужно в любой демократической стране, чтобы уйти в отставку. А тут от корыта разве что с руками отрывать надо.
 показать весь комментарий
 
 
Ну зелечка вообще на финансировании Роскино и ниче - 70% решили шо то нормально)
 показать весь комментарий
 
 
Правопопулистская FPÖ, которая в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией", по результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.
...............встретиться с канцлером Курцем, который возглавляет "Австрийскую народную партию" (ÖVP) - партнера FPÖ по правительственной коалиции.Источник: https://censor.net.ua/n3127589............................

для розуміння мотивів прокацапської лінії у ******** зовнішній політиці Австрії. "Випадкових та невинних" запрошень ***** на весілля, танців, "зняття санкцій", повернення у Раду Європи тощо
 показать весь комментарий
 
 
А теперь сравниваем видео Розенблата с вымоганием взяток,видео с Мосейчуком с вымоганием взяток за депутатские запросы,аудиозаписи с Суркисами и Кононенко и Свинарчуками ...
 показать весь комментарий
 
Вот дурак! Нет бы у нашей толстожопых свиней поучиться: по пятаки в маргарине сидеть, бюджет пилить и хоть бы хны! Просто неопытный)
 показать весь комментарий
 
 
поймали этого юлиуса штрайхера на получении миски вонючих мордовских щей и фунфырика боярки.
 показать весь комментарий
 
 
А еще говорят у нас корупция,на себя посмотрите.
 показать весь комментарий
 
Уровень коррупции, в основном, определяется по тому - сколько о ней говорят, дали возможность СМИ о ней говорить, сразу коррупция возрастает...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы"
 
 
 
 
 
 вверх