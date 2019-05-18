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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17498) Евросоюз (12434)

 За последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко

Петр Порошенко гордится тем, что именно при его президентстве Украина и ЕС стали близки, как никогда раньше.

Об этом он сказал во время торжественных мероприятий по случаю Дня Европы в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соглашение об ассоциации, создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, безвизовый режим, глубокая секторальная интеграция - это закладывает основу современного европейского Украинского государства. Горжусь, что за период моего президентства Украина и ЕС стали ближе, как никогда ранее в истории", - сказал Порошенко .

Он поблагодарил лидеров ЕС - бывших и действующим, Дональда Туска и Жана-Клода Юнкера - за особый вклад в общую историю успеха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко в Брюсселе договорился о продлении санкций ЕС против России в июне, – замглавы АП Елисеев

Президент также поблагодарил посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли - за "большую энергию и частичку души, которую он подарил становлению европейской Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3127588
 
   
 Топ комментарии
 
Пусть засунет его себе в одно место.
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БРЕХЛО....ТВОЁ МЕСТО В ТЮРЬМЕ! БУДЕШЬ ТАМ СБЛИЖАТЬСЯ С ПЕТУХАМИ... За последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7775 За последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7785
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Чувствуется IQ24% За последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3487 Давай я по твоему спрошу тебя: гав-гав?
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Ещё бы не сблизились, европейские тарифы, европейские цены на продукты, европейские зарплаты у государственных чиновников и европейская свобода слова для нищебродов именуемых гражданами Украины, могут орать про произвол с утра до вечера и ничего им за это не будет, а кто охрип уже от крика, может в Польшу поехать на работу в европейскую Польшу, там будет покой и достаток, все там будет, кроме родной страны.
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Украина туда и близко не приближалась, в отличии от нашей "элиты".
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Киевская Русь -Украина сблизилась также с Кавказом,с его древними народами(исключая пришлых арабохаев=эр мэн?-ворованное слово).Одэрбэйджан молчит в отношении Франции,Аталии,Гишпании и других народов,чья Родина Кавказом была лет 400тому назад.Так все их города ,горы,реки ,а также часть их имен и фамилий переводятся тольо с одэри. Напр.Джан Гала Од Бэнд Ян-Душа скалы Огня горящего=Жан Клод Вандам.Река Вандам и сейчас в стране близко к г.УшБарде=Испарте(онаже г.Верона),где находилась царевна Пэриханум.Город Нант((Янан (Юнона)Ата-Горящий Отец-это ТАКЖЕ ПЕРВОЕ ИЗ 7 НЕБЕС в одном из направлений),ПэриУш=Персия Кавказская( а не Иран),Париж-Парков сознание(Дух).Ничего не делают в этом направлении. А Пора!
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Он имеет в виду миллионы заробитчан поехавших в Европу и там сблизившихся с ней? Хорошо хоть миллионы в Рашу не едут уже!
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Ну, тобі ж було краще коли їхали до тебе в рашку?
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І то правда. Ти ж тоді кричав ;панаєхалі!;
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Инженеры с Украины понаехали? Ну да. Я кричал, от радости. Грамотные, не все, конечно.
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Это всё в прошлом. Скоро в Харькове опять "проспект маршала Жукова"
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Это все не в прошлом , а исключительно в петиных сказках
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П. Порошенко:
- Я горжусь, что именно при моем президентстве Украина и ЕС стали близки,
как Либерия с Бенилюксом.
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Если бы Петя и его Партия Регионов и БПП не воровали, мы бы уже давно были в Евросоюзе.
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Только Лох может в это поверить. Есть официальный договор о сдачи Украины козломордым , под которым подписался тот же турчинов. Вот только смотрителям зомбоящика этого не покажут.
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Зебилы, вашего нью-пахана через полгода (максимум) в самолёт погрузят, как Михо, и отправят куда-нибудь - в Ростов, или в Герцлию.
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Так же говорили про Порошенко. Мол, если будет воровать мы его через Майдан скинем, как Януковоща. Но Порошенко им сказал: кто шатает будку и яхту - тот агент Кремля. И все протесты на этом заканчивались.
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Что не так, болезный ? Ты чегой-то испужался ?
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Вместе с беней-на историческую родину,в Израиль.
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Главное: их Родина-то не там. Но, они попутали: кому служить должны. В этом их проблема, неразрешимая.
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Не знаю,как нашего,а вашего,если оно и после 20го будет шастать по европе и спичи свои галимые толкать,то точно погрузят ногами,сам знаешь как...
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"стали близки, как никогда раньше" - идиотская демагогическая формулировка.
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Да как и все речи пети - дешевая демагогия и подтасовка фактов.
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И шмеркель от радости согласилась на сев.поток 2
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А вы от какой радости хотите с агрессором продлить контракт на транзит газа?
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Мне интересно: будет ли Цензор взрывать мой мозг лживыми барыжными сентенциями и после 20 мая или это издевательство все-таки прекратится?
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Все будут-зе не место в нашем обществе.
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Закінчуйте писати про соєвого мародера, його місце біля паРАШІ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко
 
 
 
 
 
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