 Группа активистов, в том числе из С14 и Нацкорпуса, "спонтанно" снесли забор на Институтской в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Кроме активистов С14, в сносе ограждения участвовали люди в футболках Нацкорпуса.
На место происшествия прибыл полицейский спецназ, но с их прибытием акция не прекратилась.
Радикалы полностью снесли строительное ограждение.
Как пояснила украинский адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская, брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Она также считает ремонтные работы незаконными. Вместе с тем, снос забора она назвала "спонтанной акцией" и отметила, что она никак не связана с акцией "Кто заказал Катю Гандзюк?", которая состоялась незадолго до этого под Администрацие Президента.
Напомним, забор был установлен 21 января на участке от Майдана Незалежности и почти до верхнего выхода из метро "Крещатик".
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просто не к кому *********-к пете поздно к зеле рано.Решили придолбаться к забору.
Їм наказали, заплатили - вони знесли.
Їм наказали, заплатили - вони знесли.
Политические титушки.Братья россиян, которые в ЕкатеринБурге гражданских мочат на территории стройки будущего храма РПЦ...
Будут следственный эксперимент проводить.
Может пули будут запускать,а забор мешает свободному пролету.
Это вопросы к Горбатюку.
Прошло пять лет,а он вообще ничего не сделал и не собирается.
Пусть уже хоть мемориал будет.
За п'ять років вже всю Україну майже зруйнували.
Глумятся на памятью
Петя решил создатьфон...
Деньги надо перенаправить на восстановление гостиннго двора, который активисты превратили в выгребную яму для бомжей и уже про него забыли.
Потому их и мусора не трогают
наемники...
порохоботи напряглись, списочки минстецевские не горят
При Яныке уже бы харкались кровью, а кое кто до конца жизни под себя ссался.
Везде "активисты" куда не глянь.
Тем более, что родственники убитых против. О чем тогда речь вообще.
Памятник- это когда все понятно. А не когда дело с миллионом свидетелей успешно завалено и похоронено
Но вот кучка порохоботов опустилась уже до того, чтобы обгаживают тех, кто не даёт замести следы преступлений. Вообще, уже давно подметил, что порохоботы, эта кучка интернет-титуханов, по своей сути являются антиукраинским отребьем. Начали с поддержки коррупционного режима Порошенка, а дальше всё чаще стали проявлять своё протухшее антиукраинское нутро. Когда новоизбранный президент, выбранный подавляющим большинство граждан страны дал чёткую и жёсткую отповедь Пуйлу (что был вынужден признать даже матёрый пропагандист Ганапольский) кучка интернет-титуханов минстеця опустилась до того, что косвенно стала даже на сторону Пуйла.
Сейчас же это антиукраинское отребье выступает против тех, кто не даёт замести следы преступлений и против тех, кто требует расследования.убийств на Майдане. Что тут ещё сказать? Реально, без какого-либо преувеличения или же там желания оскорбить, - с точки зрения украинских интересов, - порохоботы - это биомусор.