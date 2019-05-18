 Трое сотрудников Нацполиции задержаны в Харькове при получении 74 тыс. грн взятки от наркоторговца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения взяток от лиц, занимающихся распространением наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых закладок.

Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания "на горячем", после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер взятки с каждого наркоторговца составлял 3 тысячи долларов.

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В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы 40 тысяч гривен. Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали трех участников группировки в Харькове при получении денег от наркоторговца в сумме 74 тысяч гривен.







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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным работникам полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для документирования и привлечения к ответственности других работников полиции, причастных к данному преступлению.