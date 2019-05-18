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 Трое сотрудников Нацполиции задержаны в Харькове при получении 74 тыс. грн взятки от наркоторговца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ разоблачили и блокировали противоправную деятельность группы работников Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые систематически получали взятки с наркоторговцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа офицеров полиции, среди которых работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, наладила схему вымогательства и получения взяток от лиц, занимающихся распространением наркотических и психотропных веществ с помощью так называемых закладок.

Полицейские, получив информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания "на горячем", после чего требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. Размер взятки с каждого наркоторговца составлял 3 тысячи долларов.

Трое сотрудников Нацполиции задержаны в Харькове при получении 74 тыс. грн взятки от наркоторговца, - СБУ 01

Смотрите: ГБР задержало в Мелитополе полицейского на взятке $5 тыс. за информацию о похищенном военном имуществе. ФОТО

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали факт получения участниками организованной группы 40 тысяч гривен. Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения "Альфа" задержали трех участников группировки в Харькове при получении денег от наркоторговца в сумме 74 тысяч гривен.

Трое сотрудников Нацполиции задержаны в Харькове при получении 74 тыс. грн взятки от наркоторговца, - СБУ 02
Трое сотрудников Нацполиции задержаны в Харькове при получении 74 тыс. грн взятки от наркоторговца, - СБУ 03
Трое сотрудников Нацполиции задержаны в Харькове при получении 74 тыс. грн взятки от наркоторговца, - СБУ 04

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным работникам полиции о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для документирования и привлечения к ответственности других работников полиции, причастных к данному преступлению.

Источник: https://censor.net.ua/n3127584
 
   
 Топ комментарии
 
В море напротив Коблево уже как 5 лет стоят плавкраны и в прямой видимости с погранзаставы перегружают "контрабас" на каботажные суда. Это миллионы тонн не учтённого груза.
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Таким падлам - пожизненное.
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Это называется реформа ментов по аваковски. Получается такая же банда в погонах как и при "прохффесоре", а еще и ДАІ вернуть собираются для сборов бабла. Вот суки ничего до них не доходит по нормальному только через вилы и 3,14з#юлину.
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В море напротив Коблево уже как 5 лет стоят плавкраны и в прямой видимости с погранзаставы перегружают "контрабас" на каботажные суда. Это миллионы тонн не учтённого груза.
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зачем так далеко плавать ? 7-й километр , полный спектр контрабандных услуг …. и воровства от гагаузов.
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Как это "неучтённый груз"? С каждой тонны груза пограничникам, тасоженникам и СБУ платят условленный тариф. Там всё учтено!
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ЛилиПутинский спецназ из деревни дураков )))) https://youtu.be/5Es72KPV4mQ
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В Харькове работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков всегда сами наркотой торговали. Самые дешёвые цены у них были-конфискат продавали.
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Однажды, у одного начальника районного ОБНОН 1кг героина из под сейфа вытянули и траву. Употреблял по вечерам прямо в отделе и продавал. Таких много случаев было по Харкьову и не только. Все борцуны с наркотой ее же и крышуют и реализовывают.
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Это называется реформа ментов по аваковски. Получается такая же банда в погонах как и при "прохффесоре", а еще и ДАІ вернуть собираются для сборов бабла. Вот суки ничего до них не доходит по нормальному только через вилы и 3,14з#юлину.
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Неужели Аваков крышует наркоторговлю?Может и проституцию?А какие честные глаза!
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А я бачив учора ввечорі, як бігли за голубим хлопці, потім як вже заломанного вели падлу... ото в нас у Харкові дуже багато цієї гидоти розповсюдилось!!!! смерть ворогам України!!! Дякую хлопцям, що цю гидоту знищуїте, ловіть виродків та давайте їм піндюлін....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое сотрудников Нацполиции задержаны в Харькове при получении 74 тыс. грн взятки от наркоторговца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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