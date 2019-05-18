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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Администрация_Президента (1478) акция (1908) Богачук Олег (837) Гандзюк (313)

 "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пришли под Администрацию Президента. ВИДЕО

Несколько десятков активистов собрались под Администрацией Президента на акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции держали в руках буквы из которых составили надпись: "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?". 

Во время акции выступил отец Екатерины. Он сообщил, что и действующий президент Петр Порошенко, и генпрокурор Юрий Луценко, и глава МВД Арсен Аваков и его помощники обманули его и общественность, обещая привлечь заказчиков преступления к ответственности.

Также участники акции напомнили, что новоизбранный президент Зеленский также ставил вопрос Порошенко: "Кто убил Катю Гандзюк?".

Кроме того, отец Екатерины, задал вопрос Зеленскому: "На чьей он стороне?".

Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 01

Активисты считают, что Зеленский должен продемонстрировать надлежащий уровень контроля за расследованиями резонансных преступлений. 

Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Террор против гражданского общества недопустим": в 12:00 активисты озвучат приоритетную повестку дня для нового президента

В конце акции митингующие зажгли файеры и дымовые шашки скандируя "Кто заказал Катю Гандзюк".

Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 03

Также они сообщили, что аналогичные акции должны сегодня состояться в других города Украины.

Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 04
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 05
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 06
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 07
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 08
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 09
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 10
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 11
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 12
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 13
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 14
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 15
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 16
Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?: активисты пришли под Администрацию Президента 17
Фото и видео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3127583
 
 
 Топ комментарии
 
Через год те из Вас кто останутся в живых будут завидовать мертвым!
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Не известно, каким будет правление Зе. Давайте через год оценим.
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Через год те из Вас кто останутся в живых будут завидовать мертвым!
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жути на свинарчуков навел ЗЕЛЕНСКИЙ
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Я тоже боюсь, что Зе от Украины и названия не оставит. ВВХ уж постарается, не сомневайтесь даже.
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Беня сказал, что сейчас в Украине хуже, чем в Венесуэле.
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Я понял. Хуже, чем в Венесуэле не будет, Беня хотел сказать)) Зебилам будет сюрприз.
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Нє-нє ! Не той порядок .100 днів-1 рік-5 років(Хоча перша оцінка буде на парламентських).
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если вина Порошенко в заказном нападении или преступном сговоре с целью оправдать нападваших будет доказана,то освободиться он еще не скоро,а вместо Рады попадет в ИТК
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флаг Польши ватан это не твоя тряпка ольгинская
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ПЕТЯ НЕ ЗНАЕТ
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Петрушко: "Господь вас попустить"... "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пришли под Администрацию Президента - Цензор.НЕТ 315
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уже 21го числа получите на все ответы. кто? что? почему!
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зебенЯ, незабаром так запитають і в тебе. Ти готовий до цього?
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Запитай в Мене відповім...
А краще АНАЛіз здай - якщо пика до пики,на одинці..
😇
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Команда Зеленского в первые 100 дней проведет полный «аудит государства»
важно понять, какое состояние финансовых обязательств, состояние инфраструктуры, состояние международных обязательств страны
Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести «аудит государства», чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.
https://ua24ua.net/komanda-zelenskogo-v-pervie-100-dney-provedet-polniy-audit-gosudarstva/
Прахоботики, всі питання до автора-ссссцилка Є!
😁
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ПЗДЦ! видно, ты кроме лопаты и своего шланга в руках ничего не держал, а книга это что-то заоблачное! куда вы лезете, чернота голимая! не ваше это дело, про государство рассуждать. вы свое дело сделали, перекур. смотри под ноги, и ровно сыпь цемент. аудит моего предприятия, с небольшим оборотом, всего 3-4 млн в месяц, несколько десятков работников, проводится 2,5--3 месяца, и это выборочно, за очень небольшой период, и всего по нескольким контрагентам. про "аудит государства" от "слуги из подворотни", могут заявить только такие же дегенераты, как и он сам.
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Похмелися Діду!
Усі питання до автора,ссцилка Є!
🤣
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Вова-Сцикло! а не якась там ссцилка...пиши правильно ))))
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Ще один зловився 'лубитель' рузького язіка!
Уж крючить від навмисних помилок!
🤣
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СМИ обнародовали проект указа о роспуске Рады
Текст указа будущего президента Зеленского пока предварительный, но на нем стоит дата 20 мая - день инаугурации.
В СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. Соответствующий документ в пятницу, 17 мая, обнародовала Страна.
Отмечается, что проект журналистам передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это предварительный вариант.
И окончательный текст не утвержден, как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады.
"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.
В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции Батькивщины и Самопомощи, в двух оставшихся фракциях (БПП и Народный фронт) находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.
На этом основании у президента есть право распустить Раду.
"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте Указа.
Учитывая изложенное, президент постановляет:
Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.
Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины О выборах народных депутатов Украины, других законов Украины.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напромним, сегодня Народный фронт сегодня объявил о выходе из парламентской коалиции. Спикер Рады дал месяц на формирование нового большенства.
Источник
https://ua24ua.net/smi-obnarodovali-proekt-ukaza-o-rospuske-radi/
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А это уже не имеет значения
Кстати голобородько прибудет на деградацию пешком ,на велике или на такси?
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неважно как новый придет, важно как старого отвезут если не зассыт "Київ запитує: хто замовив Катю Гандзюк?" Активісти прийшли до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4802
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alter kann geld verdinen z.b. in usa
Im jedem polit uni
Neuer kann nur piano mit eier spielen
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класс конечно, мародер-полиглот с высшим образованием
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забыл про Зелю добавить.. ему достаточно просто включить свет, чтоб всех тараканов обнаружить и разогнать. Картина ведь знакома? И не надо владеть никакими языками. "Київ запитує: хто замовив Катю Гандзюк?" Активісти прийшли до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4630
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Ще й сам себе лайкнув. Самозакоханий німець
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у меня есть проект Указа, по которому этот Буратино едет на гастроли в Африку к Бармалею, и в нем больше авторитета чем в писюлки этого клоуна. на месте ответственных людей, нужно вообще на него не обращать внимание, делать свое дело, а его слать НА...
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Парашено-ахметвська шобла замовила без сумнівів,як і Сашка Білого, Кузьму та багатьох інших
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справу гандзюк використали для політичної боротьби.а тепер при новій владі все те спуститься тихенько, бо ж в числі бенефеціріїв перемоги Зе стоїть аваков. мавр свою роботу зробив.використанний презерватив викинуть на смітник
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Но рашен все же классные
Их хавают 30 млн украинцев
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рошен таки краще. їх навіть їдять фанати зубажіння та мародерства
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дівчата ви що буде чай чи кохве?
Анжела: я кохве "Київ запитує: хто замовив Катю Гандзюк?" Активісти прийшли до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 4463
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Если бы отец не бросил семью и занимался бы воспитанием детей, то они бы не выросли необразованными и завистливыми и все могло быть иначе
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Так вроде на Суд был и все известно. И заказчик и организаторы исполнитель..
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16 травня винесено вирок донецькому фермеру -"новоросу" Миколі Бутрименку, справу якого розглядали з 2017 року. Бутрименка судили за двома статтями ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) КК України. Йому закидалася, що 2014 року біля Сніжного він заманив у пастку 19 бійців 3-го полку спецпризначення з Кіровограду (Кропивницького), які розшукували пілота літака Су-25, збитого напередодні сепаратистами. Бутрименко начебто радо зустрів військових та запропонував їм переночувати в анграрі його ферми, а сам повідомив про це терористам. Бойовики розстріляли ангар з кулеметів: частина українських бійців загинула на місці, інші потрапили в полон, кільком вдалося врятуватись. Тоді також повідомлялося, що сам Бутрименко начебто знущався над полоненими, зокрема, за деякими даними, бив їх палкою.
Утім, у суді заявили, що органом обвинувачення в суді не була доведена участь Бутрименка у вчиненні терористичного акту. Тому за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України його виправдано. А цивільні позови потерпілих - постраждалих бійців та родичів загиблих - залишено без розгляду.
Однак, фермера таки засуджено - за статтею про фінансування тероризму він отримав вісім років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади з організаційно-розпорядчими функціями та здійснювати фінансово-господарську діяльність впродовж двох років та з конфіскацією майна.
Бутрименко був затриманий у червні 2016 року та з 1 липня перебував під вартою, за "Законом Савченко" йому зарахують один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Тож сидіти йому залишилося близько двох років.
Утім, вирок ще може бути оскаржений - протягом 30 днів з дня його проголошення.
Нагадаємо, на попередніх судових засіданнях бійці, що вижили, розповідали, що бачили Бутрименка разом із сепаратистами зі зброєю в руках.
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Октівісти:
-А давайте поїдемо в Більмак протестувати,там терориста випускають !
-Та нє ,то від Києва далеко,на проїзд все бабло переведеться .
-А може під Окружний суд ? Там взагалі бєспрєдєл ! При Янику Печерський такого не творив!
-Здуріли ? Це ж тиск на суд,та й непрості люди там кришують,ще сігнала не було,шо можна.Все.Робимо за перевіреним сценарієм. Плакатики "хто замовив...",і -впєрьод !
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Да потерпите уже немного....21 мая вам зебяня ответит на все вопросы.... "Київ запитує: хто замовив Катю Гандзюк?" Активісти прийшли до Адміністрації Президента - Цензор.НЕТ 7206
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В понеділок зе відповість, майте терпіння. Ера брехні ж закінчилась!
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не только киев но и я спрашиваю. Кто такая эта ганзюк?
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Я ж выше написал.
Отец бросил семью и дрыснул в Херсон.
С женщинами низкой социальной ответственности гораздо
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интереснее, чем в селе, куда даже автобусы не ходят, заниматься хозяйством.
Мать в одиночку тянула детей, только после окончания школы отец забрал младшую в Херсон.
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Надо отдать должное матери - тянула, как могла.
Старшая дочь работает в райцентре учителем.
А сколько всего было детей тайна за семью замками.
Понятно, что младшая всегда носила обноски, была обделена вниманием...
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Довідково. У листопаді 2016 року Катерину Гандзюк призначили в.о. керуючої справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. 31 липня 2018 року, близько 8:30 невідомі облили Катерину Гандзюк сульфатною кислотою. Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року на 34-му році життя.

27 травня Херсонський міський суд розпочне розгляд справи про вбиство Катерини Гандзюк.

она там влезла в змеиеное кубло, где были все в доле, миськрада, мусора, прокуроры итд их договорняки, ну её и кокнули.
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А в Гугле придуманная история.
Голубичек, тернопольской области.
Там ее мать и сестра живёт.
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***** дебилы. Весь Херсон знает про аферистку Ганзюк ее любовника, О том что невзрачная Катя. , и ее ........Ладно дебилам флаг, умные молчат. Вот так рождаются легенды.
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а че мусора кроют её справу, голубок, не подскажешь?
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Цей "задорожній" - мерзота з мерзот, обєр троль.
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да понятно, тут гавна в перемешку с порохоботами добавилось.
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Пірар кого? Піар Києва? Нема ж жодної політсили
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Кто, кто... Тот, с кем "в цене не сошлись...". Кто-то хотел "взять больше", а кто-то - "дать поменьше"... Вот и результат... Тоже мне, нашли очередную "Жанну д"Арк"... "Гади" мало? Соскучились по "героиням"?...
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Не можу... Там тобою постійно місце зайняте... Тільки злазить починаєш, тебе знову туди пруть... Сам спостерігаю...
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в полтаве тоже постояли с акцией, все бы ниче пусть стоят выходной....... нахер фаеры жечь в центре?
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І шо такоє? Живьом на Ліпках? Мародерім в кабмінє? В АП Мародера? В дєпутатском корпусє?
Откривай. Зєлєнскій прішьол.
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Хотелось бы этих "активистов"увидеть на востоке Украины в зоне проведения ООС . ))
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пришли под Администрацию Президента. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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