 "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?": активисты пришли под Администрацию Президента. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Участники акции держали в руках буквы из которых составили надпись: "Киев спрашивает: кто заказал Катю Гандзюк?".
Во время акции выступил отец Екатерины. Он сообщил, что и действующий президент Петр Порошенко, и генпрокурор Юрий Луценко, и глава МВД Арсен Аваков и его помощники обманули его и общественность, обещая привлечь заказчиков преступления к ответственности.
Также участники акции напомнили, что новоизбранный президент Зеленский также ставил вопрос Порошенко: "Кто убил Катю Гандзюк?".
Кроме того, отец Екатерины, задал вопрос Зеленскому: "На чьей он стороне?".
Активисты считают, что Зеленский должен продемонстрировать надлежащий уровень контроля за расследованиями резонансных преступлений.
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В конце акции митингующие зажгли файеры и дымовые шашки скандируя "Кто заказал Катю Гандзюк".
Также они сообщили, что аналогичные акции должны сегодня состояться в других города Украины.
100%
Die weisst alles
🤗
А краще АНАЛіз здай - якщо пика до пики,на одинці..
😇
важно понять, какое состояние финансовых обязательств, состояние инфраструктуры, состояние международных обязательств страны
Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского намерена в первые 100 дней провести «аудит государства», чтобы понять, в каком состоянии они получают государство.
https://ua24ua.net/komanda-zelenskogo-v-pervie-100-dney-provedet-polniy-audit-gosudarstva/
Прахоботики, всі питання до автора-ссссцилка Є!
😁
Усі питання до автора,ссцилка Є!
🤣
Уж крючить від навмисних помилок!
🤣
Текст указа будущего президента Зеленского пока предварительный, но на нем стоит дата 20 мая - день инаугурации.
В СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов Конституция Украины, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. Соответствующий документ в пятницу, 17 мая, обнародовала Страна.
Отмечается, что проект журналистам передали источники в окружении Зеленского, уточнив, что это предварительный вариант.
И окончательный текст не утвержден, как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады.
"Еще идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он еще будет дорабатываться", - сказал источник.
В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции Батькивщины и Самопомощи, в двух оставшихся фракциях (БПП и Народный фронт) находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.
На этом основании у президента есть право распустить Раду.
"Если в течение одного месяца в Верховной Раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины", - говорится в проекте Указа.
Учитывая изложенное, президент постановляет:
Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва.
Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 14 июля 2019 года.
Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.
Центральной избирательной комиссии обеспечить подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины в соответствии с Конституцией Украины, Закона Украины О выборах народных депутатов Украины, других законов Украины.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напромним, сегодня Народный фронт сегодня объявил о выходе из парламентской коалиции. Спикер Рады дал месяц на формирование нового большенства.
Источник
https://ua24ua.net/smi-obnarodovali-proekt-ukaza-o-rospuske-radi/
Кстати голобородько прибудет на деградацию пешком ,на велике или на такси?
Im jedem polit uni
Neuer kann nur piano mit eier spielen
Их хавают 30 млн украинцев
Из чайеэмм
Анжела: я кохве
Утім, у суді заявили, що органом обвинувачення в суді не була доведена участь Бутрименка у вчиненні терористичного акту. Тому за ч.3 ст.258 (терористичний акт) КК України його виправдано. А цивільні позови потерпілих - постраждалих бійців та родичів загиблих - залишено без розгляду.
Однак, фермера таки засуджено - за статтею про фінансування тероризму він отримав вісім років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади з організаційно-розпорядчими функціями та здійснювати фінансово-господарську діяльність впродовж двох років та з конфіскацією майна.
Бутрименко був затриманий у червні 2016 року та з 1 липня перебував під вартою, за "Законом Савченко" йому зарахують один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Тож сидіти йому залишилося близько двох років.
Утім, вирок ще може бути оскаржений - протягом 30 днів з дня його проголошення.
Нагадаємо, на попередніх судових засіданнях бійці, що вижили, розповідали, що бачили Бутрименка разом із сепаратистами зі зброєю в руках.
-А давайте поїдемо в Більмак протестувати,там терориста випускають !
-Та нє ,то від Києва далеко,на проїзд все бабло переведеться .
-А може під Окружний суд ? Там взагалі бєспрєдєл ! При Янику Печерський такого не творив!
-Здуріли ? Це ж тиск на суд,та й непрості люди там кришують,ще сігнала не було,шо можна.Все.Робимо за перевіреним сценарієм. Плакатики "хто замовив...",і -впєрьод !
Отец бросил семью и дрыснул в Херсон.
С женщинами низкой социальной ответственности гораздо
Мать в одиночку тянула детей, только после окончания школы отец забрал младшую в Херсон.
Старшая дочь работает в райцентре учителем.
А сколько всего было детей тайна за семью замками.
Понятно, что младшая всегда носила обноски, была обделена вниманием...
27 травня Херсонський міський суд розпочне розгляд справи про вбиство Катерини Гандзюк.
она там влезла в змеиеное кубло, где были все в доле, миськрада, мусора, прокуроры итд их договорняки, ну её и кокнули.
🤣
Голубичек, тернопольской области.
Там ее мать и сестра живёт.
Откривай. Зєлєнскій прішьол.