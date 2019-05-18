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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1035) ФБР (163) Фирташ (1000)

 Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно все равно ничем не закончится, поскольку он ничего противозаконного не совершал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью программе "Схемы".

"Вполне возможно, что какое-то расследование и ведется. И оно будет проведено, и ничем не завершится, как всегда. То, что касается меня. Я ничего противозаконного на территории Соединенных Штатов, или Европейского Союза, или Украины не совершал. И вы все это хорошо знаете. А все остальное - это политические манипуляции", - сказал он.

Также Коломойский вспомнил и о еще одном украинском олигархе Дмитрии Фирташе.

"Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям - и ничем это не заканчивается. Нормально там себя чувствует. Но тоже очень хочет вернуться в Украину. Вот его обвинили - и он на 5 лет выпал из украинской политической, экономической и бизнес-тусовки. Но мы знаем, кто за этим стоит, что за этим стоит - уже все стало известно. В свое время по телевизору, я думаю, все все покажут - кто за этим стоял", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я решил ближайшие 5 лет прожить в Украине", - Коломойский дал экспресс-интервью журналистам "Схем". ВИДЕО

Напомним, американское интернет-издание The Daily Beast опубликовало материал "Украинский олигарх-миллиардер Игорь Коломойский находится под следствием ФБР". В котором говорится, что он попал под следствие по обвинению в финансовых преступлениях.

Следователи рассматривают возможные финансовые преступления, включая отмыванием денег, о чем журналистам сообщили три отдельных человека, знакомые с темой. В то же время адвокат олигарха Майкл Салливан в комментарии изданию заявил, что Коломойского не обвинен ни в одном преступлении и категорически отрицает утверждения, что он отмывал средства в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3127582
 
 
 Топ комментарии
 
Ну да конечно. И своего бизнес-партнера в США ты на пол-лярда не кинул. Верим......... главное, чтобы ты в этом убедил ФБР. Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится - Цензор.НЕТ 7098
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Ви чули що воно меле оказується фірташа по політичним мотивам судять ви погляньте яке кодло мразей ви до влади допустили
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який білий та пухнастий...з "невинними" оченятами...хоч до рани прикладай...тільки краде, падлюка, та краде...і де-небудь, а в українського народу...Але кодла натасканих на криміналь БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, його адвокатів- майже найкраща в світі...бо стільки тирити по всьому світу, відмивати кошти- і досі на волі... прям кримінальни геній...
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так ізраїльский паспорт гарантія недоторканності. а вова навряд чи видасть
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Коламайша- геній. Його б мізки та на користь неньці Україні.
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Только у Трампа уже заявили, что б Бени рядом с Зе не стояло.
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Ну всё по плану. Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится - Цензор.НЕТ 6256 Ща Украина отзовет все претензии к Фирташу, еще и этот вернется с триумфом. Раз Беня сказал, что "мы знаем, кто за этим стоит", то это правда. Блин....... и как у адептов зрады только мозг выдерживает такое раздвоение. Порошенко - ставленник Фирташа и Порошенко - политический преследователь Фирташа в одном котле.
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Статтю прочитай.
Чи попроси, щоб хтось тобі прочитав.
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Эта ватная чучка не читатель, оно писатель Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится - Цензор.НЕТ 7715
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А Беня сцыт непоняток системы КР и Р финансовых органов штатов. Кстати, там самая страшная система КР и Р финансовых органов штатов. РУМО, ЦРУ, ФБР то так. Хоть по схематике, что в академии преподавали (они в правом нижнем углу). Интересно, что подчинение у них к АНБ косвенное. Отака херня малята.
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Это будет зависеть насколько пархатый будет последовательным в про-украинском движении...
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«Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»
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Ну да конечно. И своего бизнес-партнера в США ты на пол-лярда не кинул. Верим......... главное, чтобы ты в этом убедил ФБР.
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Удивительно, что владея такими ценными знаниями, вы ещё не даёте показания в ФБР😁
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А ты уже дала показания о том - что и сколько Порошенко украл? :D
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Вот с этим сложнее...... в ФБР почему-то ботам с Цензора не доверяют.
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для этого уже создан специальный Антикоррупционный суд.
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Зачем мне-то ........ Вадим Шульман, которого Беня кинул, уже дал показания в ФБР как потерпевший. Да и сладкая парочка дружков Бени - Мордехай Корф и Ури Лейбер думаю тоже уже не раз пожалели, что связались с этим днепровским чудом.
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який білий та пухнастий...з "невинними" оченятами...хоч до рани прикладай...тільки краде, падлюка, та краде...і де-небудь, а в українського народу...Але кодла натасканих на криміналь БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, його адвокатів- майже найкраща в світі...бо стільки тирити по всьому світу, відмивати кошти- і досі на волі... прям кримінальни геній...
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Ви чули що воно меле оказується фірташа по політичним мотивам судять ви погляньте яке кодло мразей ви до влади допустили
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Вся нечесть зїжається в україну !лохаи по 1+1лють помиї а маланці зїжаються лаве рубати мрак
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В мечтах, зе-билы, только в ваших мечтах.......
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Мимо........ я не работаю ни на Плюсах, ни в помоечных Схемах.
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Уже да........... он не просто хороший, он уже жертва режима Порошенко. Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится - Цензор.НЕТ 6336
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конечно хороший! Петя с полохими не дружит.
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Интересно сколько в команде Вазелина украинцев ? А хомяки 73 процента которые ответьте на вопрос.
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Ну вот, всё уладилось. Никакого рейдерства никогда не было; весь город Днепр добровольно перешёл в собственность Коломойского. Ну и теперь можно спокойно забрать $ 6 лярдов из ЗВР. Дефолт - только на пользу.
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Скоро по 1+1 будет 73% насєлєнію в голову вливать какие хорошие украинские олигархи, а Фирташ вообще жертва политических репресий
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да, с Фирташм дело темное. Петя перд выборами денег у него взял, а потом натравил ФБР, что бы не отдавть. С Бениным Приватом тоже самое. Жданый гидрант оказался.
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Да, взял Коломойский в Днепре завод Петровского. Опустошил . Все , что мог вывел зарубеж. И продал кацапам.
И так каждый объект. Прямо автономная Днепровско- еврейская область Коломойского
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Так-таки и не освещён вопрос: кто же на самом деле президентствовать будет - Разумков или Голобородько ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится
 
 
 
 
 
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