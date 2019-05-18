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 Правительство Японии предоставит Украине $2,8 млн для поддержки людей, пострадавших от войны на Донбассе

Правительство Японии предоставит $2,8 млн в этом году на выполнение четырех проектов для поддержки людей и громад, пострадавших от войны в Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Представительства ООН в Украине.

Посол Японии в Украине Такаши Кураи отметил, что с начала независимости Япония предоставила Украине финансовую помощь на сумму $3,1 млрд.

"Начиная с 2014 года, после Революции Достоинства, мы увеличили объем предоставляемой помощи Украине, и она составила $1,87 млрд, что составляет более половины общего объема средств, предоставленных с момента приобретения независимости", - отметил посол.

Он рассказал, что помощь включает модернизацию Бортнической станции аэрации, финансовую поддержку правительства Украины, помощь в медицинской сфере и помощь населению на востоке Украины.

"В сотрудничестве с ООН и другими международными организациями мы реализовали помощь на общую сумму $47 млн. Помощь, которую мы предоставляем на восточной Украине, направлена на повышение безопасности и благосостояния местного населения. Проекты включают реабилитацию социальной инфраструктуры, восстановление больниц, школ, громад", - рассказал посол.

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Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани отметила, что с 2015 года при финансовой поддержке Японии с помощью программ, реализуемых ООН, удалось реконструировать более 30 объектов социально-экономической инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях, в частности, мосты, насосные станции, медицинские учреждения, реабилитационные центры и школы.

"Финансовая помощь, предоставленная в 2019 году, будет использована для проведения профессиональных тренингов и развития деловых навыков для внутренне перемещенных лиц и населения, пострадавшего от конфликта; предоставления грантовых дотаций для запуска и расширения малого бизнеса; предоставления микромалых и средних предприятий с бизнес-консалтинга и технической помощи; ремонт жилья для ВПЛ вдоль "контактной линии"; мониторинг защиты и оказание помощи по индивидуальной защите ВПЛ и другому пострадавшему от конфликта населению; наращивание потенциала специалистов в области образования и закупки медицинского оборудования больницы Министерства обороны. ООН в Украине надеется на длительное и плодотворное сотрудничество с правительством Украины и Японии в содействии единства и устойчивого развития, возрождению экономики на территориях, пострадавших от конфликта", - сказала Лубрани.

Помощь будет предоставляться четырьмя агентствами системы ООН в Украине, в частности: Программой развития ООН (ПРООН) — на сумму $0,54 млн, Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) — $0,84 млн, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) — $0,38 млн, Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) — $1,09 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3127581
 
 
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Я так понимаю, что наиболее "пострадавшими" окажутся всякие порошенки, гройсманы, турчиновы, парубии и.т.п. чмо??? НЕ ДАЙ БОГ!!!
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Ну ти дещо помиляєшся. Клоуну на Туреччину буде. Або клоунесі на компенсація за комуналку. Правительство Японии предоставит Украине $2,8 млн для поддержки людей, пострадавших от войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2777
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Ну вот, а говорили что Бене неоткуда будет взять $ 6 лярдов за Приват.
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Почти 2 миллиарда за последние 5 лет
Куда они делись?
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970 млн долларов депонированы на реконструкцию Бортнической станции аэрации. К тому же это конечно помощь - но возвращать придется, хотя и в течение 40 лет.
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При этом по условиям кредита, 30% от общей стоимости на строительство должны составлять товары и услуги, поставляемые из Японии
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Наивные японцы, если бы они почитали форум Цензора, то давно бы поняли, что только в Украине не нужны дополнительные средства из бюджета для поддержки людей, пострадавших от войны...
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не надо денег... дожимайте Курилы... чтоб скавчала раша
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПравительство Японии предоставит Украине $2,8 млн для поддержки людей, пострадавших от войны на Донбассе
 
 
 
 
 
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