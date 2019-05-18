 Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом новоизбранный президент написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам о том, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму", - написал он.

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Вместе с тем Зеленский выразил надежду, что оккупированный РФ Крым удастся освободить.

"Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - добавил он.