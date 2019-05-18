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 Политика Украины
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Все про:депортация (311) Зеленский (1276) крымские татары (2053)

 Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар выразил надежду, что Украина сможет освободить Крым от оккупации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом новоизбранный президент написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам о том, что можно уничтожить людей, но дух целого народа - никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы никогда не забудем преступления советского режима": Порошенко и Яценюк почтили память жертв депортации крымских татар

Вместе с тем Зеленский выразил надежду, что оккупированный РФ Крым удастся освободить.

"Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!", - добавил он.

Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127578
 
   
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Відосік з цього приводу буде в інстаграмі або фейсбуці?
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Вірити можна завжди. Одна дрібниця, у мокшів військовий бюджет у 10 разів більший ніж в нас, термоядерна зброя, і наші начебто союзники найбільше в світі бояться придурочного Путлєра.
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Душа Зеленського - потьомкі.(Темрява).
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вони самі самознищаться...- правда вУйко сЄм , вУйко Си Цзиньпин, и вУйко Нарухито цьому посприяють Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5209
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авансом - 5-ть балів..., за "слова"...., ну що пУтлер - настрій спортився Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1230, і звичайно уже - 10 % від сходу-півдня, ожидателей кацапо-світу...
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От в те, що Головолодька "асвабадит Родину от крьімских татар" я вірю більше. Бо він вже не раз показав, що його "родина в Маскве, а не в Киеве"...
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У нас не Х**лостан і президент не царь.
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Я тоже думаю что крым будет в ближайшие годы очищен от русни и крыс. Это не пять лет позора свиномыролюбства и поставок мыролюбцами электрики и газа на крым.
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Перекрыть эти поставки может только он сам. Потоками в его голове никто другой управлять не может, так как эти поставки только там. https://censor.net.ua/news/452759/skazochnichestvo_vesch_ne_nakazuemaya_v_hersonoblenergo_oprovergayut_informatsiyu_o_postavkah_elektrichestva
Про газ даже говорить не буду, это даже не сказочничество, а откровенная глупость
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В сказку про коммунизм тоже многие искренне верили.
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Так, а открыто выступить, с минимальным планом действий? Кстати в получении паспортов Украины (ID, и загранов),не все просто крысы крымлядские.....
Поспотреть на первичные действия - грустно/весело.
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Треба повертати ядерну зброю, тоді і мрії будуть реальні. Раз вона була, може десь заховали трошкі?
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так в чем дело ? встречаешься с Путиным . выслушиваешь его требования . выдаешь свои предложения . в промежутках время от времени становишься на колени . и в окончании находите компромис . все Крым наш Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4561
или такая схема только перед выборами для дурачков придумана ? а в жизни не работает ? Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4561
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Какие то "фишки" уже заготовили по этому вопросу?
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Верь.............. Ну а пока что США даже посла не торопятся назначать.
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А я в снежного человека верю.
Вероятность встречи больше потому что, чем выполнение обещаний новоизбранного.
Так как там с зарплатами по 4000 баксов в месяц?
С когда?
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А вот я уверен на все 100% что ты будешь украинским вариантом Додона 😂😂
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Пока мы вынуждены играть в обороне, несопоставимый соперник, но… если хотя бы перестанем тырить из бюджета и судить честно, то шанс появится. А Россия когда ни будь, выйдет из летаргического сна, путин не вечен, а второго такого ирода вряд ли они найдут, хотя …?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВерю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский
 
 
 
 
 
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