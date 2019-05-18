 Правительство меняет систему финансирования науки, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом идет речь в поздравлении премьер-министра с Днем науки.

"Развитие науки является одним из важнейших факторов, определяющих место государства в современном мире, состояние развития общества, его готовность к современным и будущим вызовам", - сообщил Гройсман.

Он отметил, что Украина ориентируется на дальнейшее экономическое и социальное развитие, основанное на инновационных и наукоемких технологиях. Поэтому Правительство уделяет значительное внимание развитию и финансированию научной отрасли, расширению научной инфраструктуры, улучшению положения украинских ученых.

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"В то же время мы меняем саму систему финансирования науки и вводим современные методы менеджмента научной отрасли. И одним из основных ориентиров и индикаторов успешности отечественной науки должен стать ее прикладной аспект и влияние на реальный сектор экономики. Модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий и общее развитие общества должны быть обязательными результатами научного прогресса и развития научной отрасли Украины", - подчеркнул глава правительства.

Также Гройсман выразил благодарность всем украинским ученым за преданность любимому делу и ежедневную кропотливую работу: "Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших профессиональных достижений и успешного воплощения самых смелых проектов!"