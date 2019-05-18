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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10962) наука (552) Гройсман (4709)

 Правительство меняет систему финансирования науки, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился ко всем ученым по случаю их профессионального праздника - Дня науки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом идет речь в поздравлении премьер-министра с Днем науки.

"Развитие науки является одним из важнейших факторов, определяющих место государства в современном мире, состояние развития общества, его готовность к современным и будущим вызовам", - сообщил Гройсман.

Он отметил, что Украина ориентируется на дальнейшее экономическое и социальное развитие, основанное на инновационных и наукоемких технологиях. Поэтому Правительство уделяет значительное внимание развитию и финансированию научной отрасли, расширению научной инфраструктуры, улучшению положения украинских ученых.

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"В то же время мы меняем саму систему финансирования науки и вводим современные методы менеджмента научной отрасли. И одним из основных ориентиров и индикаторов успешности отечественной науки должен стать ее прикладной аспект и влияние на реальный сектор экономики. Модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий и общее развитие общества должны быть обязательными результатами научного прогресса и развития научной отрасли Украины", - подчеркнул глава правительства.

Также Гройсман выразил благодарность всем украинским ученым за преданность любимому делу и ежедневную кропотливую работу: "Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших профессиональных достижений и успешного воплощения самых смелых проектов!"

Источник: https://censor.net.ua/n3127577
 
 
 Топ комментарии
 
Ода Гнойсману
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!
Й відразу запровадили реформи!
Дай Бог натхнення, і здоров'я Вам! Амінь!
Наступні років сто нам буде тяжко!
Бо щастя не зліпити за добу!
Ще й в час коли напала клята Рашка,
на миролюбну, не озброєну юрбу!
Та терплячкі у нас і горб, і шия,
щоб перти Вас ще вік, шановний друг,
до нашої оспіваної мрії -
країни без бариг, і без злодюг!
А поки, забирайте в нас останнє!
Відновлюйте Донбас, чи Роттердам!..
Оставте лиш труси для існування!
Бо без трусів замерзнем к єбєням!
Хоча, у тих, хто вас вважа дибілом,
у «бютівців», поплутавших рамси,
напевно, краще, (щоби не пизділи),
забрати все! А головне - труси!
Нехай морозять яйця, і сідниці,
щоб із макітри вивітрить сміття!
Щоби - в хомут усі! І, як годиться,
галопом, без трусів - до майбуття!
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!..
………………………………………………………………
А на полиці - зуби, та реформи…
Замісто хліба…
Задовбав!..
Амінь…
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[Ніхто його в МАУПі, звідки начебто диплом, не бачив. Студенти і викладачі знали його лише по базару, - Купрій | Бизнес Украина]: Посмотри! http://ukr-biz.com.ua/editor/58996/
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А дустом прохвесорів оздоровлювати уряд не пробував?
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балдейте зЭ-билы....оно тоже о "дорогах" ( так прЭз занимается "дорогами" или как Правительство меняет систему финансирования науки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4864 ...., у него раздвоение "личности" - то обещает..., то не обещает....- все на "дороги" таварищи...

зЭ-ля о "дорогах через 5-ть лет...
"Я вам обещаю... Я не могу обещать, ( ) но я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, в кайф приехали к нам по нормальным зеркальным дорогам", - заявил политик.

https://www.facenews.ua/video/2019/315573/
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Головне вставити Зєбіли... А при чому тут Зєбіли до величезних успіхів уряду Гройсмана?
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я би "багато" дав, щоб зменшилась кількість таких - чесно ...- а взагалі , я за ХомоСапієнса Уряд змінює систему фінансування науки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4339
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Перед смертью не так раскорячишься..
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[Ніхто його в МАУПі, звідки начебто диплом, не бачив. Студенти і викладачі знали його лише по базару, - Купрій | Бизнес Украина]: Посмотри! http://ukr-biz.com.ua/editor/58996/
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Твою бохиню даже в школе никто не видел, а оно - кандидат наук.
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Ода Гнойсману
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!
Й відразу запровадили реформи!
Дай Бог натхнення, і здоров'я Вам! Амінь!
Наступні років сто нам буде тяжко!
Бо щастя не зліпити за добу!
Ще й в час коли напала клята Рашка,
на миролюбну, не озброєну юрбу!
Та терплячкі у нас і горб, і шия,
щоб перти Вас ще вік, шановний друг,
до нашої оспіваної мрії -
країни без бариг, і без злодюг!
А поки, забирайте в нас останнє!
Відновлюйте Донбас, чи Роттердам!..
Оставте лиш труси для існування!
Бо без трусів замерзнем к ******!
Хоча, у тих, хто вас вважа дибілом,
у «бютівців», поплутавших рамси,
напевно, краще, (щоби не *******),
забрати все! А головне - труси!
Нехай морозять яйця, і сідниці,
щоб із макітри вивітрить сміття!
Щоби - в хомут усі! І, як годиться,
галопом, без трусів - до майбуття!
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!..
………………………………………………………………
А на полиці - зуби, та реформи…
Замісто хліба…
Задовбав!..
Амінь…
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Чтоб что то начать делать, а не просто говорить, хотя для гройсмана это и есть работа, нужен День науки? Или просто чаще надо менять власть, чтоб не засыпала от потоков честно организованных?
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Звичайна ритуально-протокольна балаканина "під календарну дату". А то важко було б вгадати, звідки ще науковців виженуть в шию звільнять випустять на волю в пампаси.
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Грося, А ЧТО ТАМ С ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКОЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ? Как он на инагурацию приедет, бедненький 😀😀😀
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Меня больше интересуют обещанные зарплаты по 4000 баксов в месяц, из каких таких гривен их будут раздавать, и сколько "*********"(С) тех гривен напечатает, чтобы выполнить обещанное, и сколько при тех зарплатах будет стоить тушка курицы, как в Венесуэле или дороже?

Но референдум "а нужно ли нам в ЕС и НАТО и не привычнее ли нам таежный союз" многого стоит, 73% населения совершенно не нужно в Европу, им что Томос, что "термос" все едино.
Проголосовали ЗЕбилы? Выбрали ЗЕбилы? Пусть теперь 5 лет с этим живут.
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Гройсман думает, что купить диплом - это и есть вложить деньги в науку)
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А предыдущие 3 года премъерства тема была какбы не актуальна ??? У всех ведущих экономик
мира технологии чуть ли не №1 в программах а у нас.... ну да мы ж на ведущие и не претендуем,
мы базар- исключительно купи-продай..... шота поздновато спохватились Владимир Борисыч....
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"У всех ведущих экономик
мира технологии чуть ли не №1 в программах "

Купила на днях бумагу (для переплетных работ), 210 gsm, сделано в Индонезии.

Даже поизводство бумаги (!) "ведущие экономики мира" заатутсорсили в бебени.
У Вас с индонезийским как, шпрехаете?
Потому что экономика то развивается там, куда зааутсорсили, а не там, откуда.
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ЗЕбилы, помогите "коземанде"(С), вы способные, вы справитесь, что с наукой, что с финансами.
700 (!) идиотов на исполнительные должности нанять нужно, записывайтесь в идиоты "для битья", на которых спишут Ипический провал политики (что внешней, что внутренней, что экономической) "коземанды"(С)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство меняет систему финансирования науки, - Гройсман
 
 
 
 
 
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