 Правительство меняет систему финансирования науки, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом идет речь в поздравлении премьер-министра с Днем науки.
"Развитие науки является одним из важнейших факторов, определяющих место государства в современном мире, состояние развития общества, его готовность к современным и будущим вызовам", - сообщил Гройсман.
Он отметил, что Украина ориентируется на дальнейшее экономическое и социальное развитие, основанное на инновационных и наукоемких технологиях. Поэтому Правительство уделяет значительное внимание развитию и финансированию научной отрасли, расширению научной инфраструктуры, улучшению положения украинских ученых.
"В то же время мы меняем саму систему финансирования науки и вводим современные методы менеджмента научной отрасли. И одним из основных ориентиров и индикаторов успешности отечественной науки должен стать ее прикладной аспект и влияние на реальный сектор экономики. Модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий и общее развитие общества должны быть обязательными результатами научного прогресса и развития научной отрасли Украины", - подчеркнул глава правительства.
Также Гройсман выразил благодарность всем украинским ученым за преданность любимому делу и ежедневную кропотливую работу: "Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших профессиональных достижений и успешного воплощения самых смелых проектов!"
зЭ-ля о "дорогах через 5-ть лет...
"Я вам обещаю... Я не могу обещать, ( ) но я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, в кайф приехали к нам по нормальным зеркальным дорогам", - заявил политик.
https://www.facenews.ua/video/2019/315573/
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!
Й відразу запровадили реформи!
Дай Бог натхнення, і здоров'я Вам! Амінь!
Наступні років сто нам буде тяжко!
Бо щастя не зліпити за добу!
Ще й в час коли напала клята Рашка,
на миролюбну, не озброєну юрбу!
Та терплячкі у нас і горб, і шия,
щоб перти Вас ще вік, шановний друг,
до нашої оспіваної мрії -
країни без бариг, і без злодюг!
А поки, забирайте в нас останнє!
Відновлюйте Донбас, чи Роттердам!..
Оставте лиш труси для існування!
Бо без трусів замерзнем к ******!
Хоча, у тих, хто вас вважа дибілом,
у «бютівців», поплутавших рамси,
напевно, краще, (щоби не *******),
забрати все! А головне - труси!
Нехай морозять яйця, і сідниці,
щоб із макітри вивітрить сміття!
Щоби - в хомут усі! І, як годиться,
галопом, без трусів - до майбуття!
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!..
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А на полиці - зуби, та реформи…
Замісто хліба…
Задовбав!..
Амінь…
виженуть в шию звільнятьвипустять на волю в пампаси.
Но референдум "а нужно ли нам в ЕС и НАТО и не привычнее ли нам таежный союз" многого стоит, 73% населения совершенно не нужно в Европу, им что Томос, что "термос" все едино.
Проголосовали ЗЕбилы? Выбрали ЗЕбилы? Пусть теперь 5 лет с этим живут.
мира технологии чуть ли не №1 в программах а у нас.... ну да мы ж на ведущие и не претендуем,
мы базар- исключительно купи-продай..... шота поздновато спохватились Владимир Борисыч....
мира технологии чуть ли не №1 в программах "
Купила на днях бумагу (для переплетных работ), 210 gsm, сделано в Индонезии.
Даже поизводство бумаги (!) "ведущие экономики мира" заатутсорсили в бебени.
У Вас с индонезийским как, шпрехаете?
Потому что экономика то развивается там, куда зааутсорсили, а не там, откуда.
700 (!) идиотов на исполнительные должности нанять нужно, записывайтесь в идиоты "для битья", на которых спишут Ипический провал политики (что внешней, что внутренней, что экономической) "коземанды"(С)