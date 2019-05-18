 Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - сообщил он.

Он подчеркивает, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН, поэтому "комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла".

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"Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - указывает Николенко.

Он расценивает такие действия России как попытку маргинализировать ключевую мировую площадку в политике безопасности, "превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды".

"Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить голова. В мае это – Индонезия", - добавил Николенко.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.