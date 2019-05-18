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 Политика Украины
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 Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

Российская Федерация просит созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - сообщил он.

Он подчеркивает, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН, поэтому "комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла".

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"Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - указывает Николенко.

Он расценивает такие действия России как попытку маргинализировать ключевую мировую площадку в политике безопасности, "превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды".

"Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить голова. В мае это – Индонезия", - добавил Николенко.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

Источник: https://censor.net.ua/n3127573
 
 
 Топ комментарии
 
Нууу, хто підтримає росєшку і висловиться проти мовного закону ?
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Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

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Це ж треба Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке - Цензор.НЕТ 2489 Кацапи-повні придурки! Вони збираються кожен прийнятий ВР закон в ООН оскаржувати? Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке - Цензор.НЕТ 2489 Дибілибля! Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке - Цензор.НЕТ 9815
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Когда слышишь об ущемлении русскогоязыка надо сразу бить морду шуфричу, бойко, медведчуку....
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это называется форисейство. Когда проще укзывать другим, чем делать самому.
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Не форисейство,а фАрисейство.
Если тебе нельзя писать на форумах на русском не пиши,мне можно.
Для чего ты рассказываешь что мне делать?
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почему не на дэржмове?
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Потому что я даже не отношусь к списку лиц,которые обязаны ею владеть.

Стаття 9. Особи, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків

1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:

1) Президент України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, інші члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники, Глава Адміністрації Президента України та його заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники, Голова Служби безпеки України та його заступники, Голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники, Генеральний прокурор та його заступники, керівники регіональних та місцевих прокуратур, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступники, члени Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Голова Антимонопольного комітету України, інші державні уповноважені Антимонопольного комітету України, голови територіальних відділень Антимонопольного комітету України, члени Національного агентства з питань запобігання корупції, члени Національної комісії зі стандартів державної мови, члени Центральної виборчої комісії, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, члени національних комісій регулювання природних монополій, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, члени інших державних колегіальних органів, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступники, Голова Фонду державного майна України та його заступники, постійні представники Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України у Конституційному Суді України, Директор Національного антикорупційного бюро України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступники, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступники, міністри Автономної Республіки Крим, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

2) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;

3) державні службовці;

4) голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;

5) службовці Національного банку України;

6) особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;

7) особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

8) особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;

9) прокурори;

10) судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя;

11) адвокати;

12) нотаріуси;

13) керівники закладів освіти всіх форм власності;

14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови;

15) медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;

16) посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, не визначені в підпунктах 1-15 частини першої цієї статті, крім осіб, які не є громадянами України.
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Я могу тебе на казахском (или польском, мадярском), написать "Слава Украине!" От этого мой патриотизм не пострадает нисколечко... Только ты, ведь, не поймёшь... А "общепонятный" понимают все народы бывшего СССР и половины Европы...
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согласно новому закону это уже запрещено! Только на мове
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Добре, синку... "Хай буде гречка!" Пишу "щирою українською мовою: "Поцілуй мене в сраку!!!"
Зрозумів, чи перекласти на "общепонятний"?
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на русские комментарии отвечаю, по-руски, на украинские - украинским языком, были бы английские отвечал бы английским. Правила хорошего тона.
А вы вообще откуда пишите, что прячетесь под прокси?
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это нарушение нового занона, в СМИ только на украниском.
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тебя это удивляет? Твою эту гоупость моут прочесть в любом конце мира.
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Глупость про то, что форум это - СМИ?

Ты, случаем не поклонник Лукашенко?
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твою глупость на этом форуме! У вас русский уже не изучают?
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Не пора ли тебе процитировать закон о языке в части СМИ?
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не знаю как у вас в деревне, у нас для этого есть гугл.
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Твои выдумки искать в google? Так только на твои посты и даются ссылки.
Цитируй закон, а не паРашные домыслы.
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Второй вопрос, т.к. ты по первому полностью зазомбирован паРашей.

Закон требует обязательного использование украинского языка или его знание?

Или тебе уЗеленский уже вывернул мозги про кнут и пряник?
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Та він же бовдур! Одна "звивина", та й та - пряма, у "міжжоп"ї". Тому і не розуміє, чим відрізняються "посиденьки" від "мітингу"...
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Тобто Ви визнаєте, що ніяких утиснень російскомовних в Україні нема. Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову - Цензор.НЕТ 5103
Що ще раз підтверджує брехливість росіян.
І що це за нація - русскоязычные?
І як Ви білінгвів відрізніяєте від русскоязычных?
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Вот читаю ветку, опять грязные и беззубые мокши понабегали...
Не реагируйте на них вообще, не одним сообщением...
Сразу ватных чертяк в спам..
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Я тихо ох?еваю от этих ***@нов,сколько же можно так глупо позориться?!
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Так никто ж не отменял эффект Даннинга - Крюгера.
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Ето когда дебил не понимает , что он дебил - по той причине , что он дебил ?
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Путлеровцы не позорятся, а наглеют от безнаказанности. Не осознаёшь разницу?
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попередні слухання нехай проведуть у 95 кварталі
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И знаете мне эта ситуация сейчас напомнила одну из постановок 95 квартала, когда Народ типа ушел от политиков, только сейчас - все наоборот- власть ушла от Народа, оставив один на один -Народ со своим виртуальным выбором и проблемами! Ну что , клоуны- не смешно уже нет?
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тяжко да?....все никак не успокоитесь, что выборы профукали по полной программе-)
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тяжко тебе в амэрыке бедолаге, все за Украину "думаешь" на чужбинушке ?
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Нет, блин! Да какое вам, россияне, до этого дело?!
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Все к тому идет, что Зеля проведет референдум, как обещал и получим двуязычие. За что боролсь, на то и напорлись.
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два білих, а третій як сніг ти отримаєш, а не "двуйизічие". ніхто зелу цього не дозволить, навіть якби він цього й хотів (що не факт) так що не мети тут пургу, кацапчику
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Спочатку народ України проведе імпічмент.
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В Україні ще немала частина людей, дитинство яких пройшло в СССР, коли пропаганда про "Дружбу народів", "Агресивний блок НАТО" та інші видумки пропаганди лилися щільним потоком. А в дитинстві люди критично це все не осмислюють, а просто запам'ятовують.
Ну і русифікація була дуже інтенсивна.
Наразі проросійські сили намагються використати цих людей, щоб люди похилого віку проголосували проти НАТО та за російську мову. Просто тому, що їм так зручніше дивитися російськомовні говносеріали.
Тому ці референдуми проводити немає сенсу. Вони тягнуть країну назад, в Совок, якого вже нема і не буде.
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ты так и не ответил на очень простой вопрос.
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Мокшанские *****асы ! "Язык" по-мокшански "кяль". Учите родной язык, чурки ё***ые !
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Ага, а мовні закони країн Прибалтики раску-федераску не хвилюють? Там на "рюськаязичную чєлюсть" взагалі, як на гівно дивляться! Паспорт негромадянина і гаварі дальше на "вєлікам і магучєм", а щось не подобається - чемолан, вокзал і на *********, руській дух ощущать!
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Ещё 150 лет назад местное население Подмосковья(т.е. коренные россияне)не умели говорить по русски.Теперь они защищают русский язык.Смешной народ,смешная страна.Выгнать этих клоунов из ООН срочно.
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да вообще не разговаривали, чего уж там-)
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В Государственном архиве Беларуси хранится донесение "резидента разведки" Великого князя Литовского, о положении в оккупированом "московитами", Смоленске: "А сидят во граде пешцы, числом шестьдесят, да рейтар пять... Руськой мовы не разумеют...".
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Очередной кацапский гоп-наезд не удивляет. Вопрос, кто со стороны Украины будет давать ********** по щам и ставить на место.
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Свежему гаранту судьба посылает повод послать козломордых нах, звякнув стальными яйцами. Если таковые имеются.
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Не очень верю в такое развитие событиев. Буду посмотреть.
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Так брацкій же язік, іопта! Шо не так? Не агліцкій жиш!
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Рашисти розуміють головний захист це напад і хто вже говорив, країна яка окупувала Крим і пренесла війну на Донбас .Країна в якій немає жодної української школи ,газети чи журналу ,немає жодної теле радіопрограми українською мовою .Яка знищила українську мову на Кубані і східній Слобіжанщині ,і майже триста років русифіковувала Україну ,то чи має право ця імперія зла вказувати що нам робити.?
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РАШКЕ ВЕНГРЫ НЕ ПОМОГЛИ - приходится самой лезьть в драку.
Надеюсь украинская власть набьет им морду
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Ірині Фаріон теж неподобається цей закон.
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ну да. та тётка вообще за русский расстреливала бы.
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Її можна зрозуміти бо віками різноманітні окупанти українських етнічних земель знищували і самих українців і українську мову, а також нав'язували і насаджували свої мови.
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;Эстонские реформы были значительно успешнее грузинских, а все то же самое, что Грузия сделала громко и спустя рукава, часто только для галочки, Эстония сделала очень тихо и очень быстро. И единственная причина, по которой это получилось, заключалась в том, что русскоязычное население - большая его часть, которая играла в Эстонии роль люмпенов, - была лишена права голоса;
Юлия Латынина.
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Згоден, але порівнювати політичні процеси в Естонії і в Україні то дві великі різниці.
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Кстати, в данном инициировании они попали в ловушку. Очень серьезную. Причем сами себя туда завели.
Кацапы - продолжайте.
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Україна повинна використати на всі 100% можливість розчавити вату перед всім Світом.
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Особенно после решения, в прошлом году, о прекращении преподавания татарского языка в Татарстане...
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Порошенко захистив би і Україну, і українську мову, і українську історію, українську церкву, а що чекати від Зеленського ?
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Выплату Бене $ 6 лярдов.
После чего Бене ничего не интересно будет.
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Час покаже, як воно буде далі. Відомо поки одне, міжнародні фінансові структури поки на боці Держави Україна.
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МВФ уже сказал что теперь денег не даст.
Это ведь Порох сколачивал международную коалицию в поддержку Украины, пока клован острил направо и налево, стучал членом по роялю и называл Украину "немецкой порноактрисой".
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В Україні одна державна мова - УКРАЇНСЬКА.
На території паРаші проживає понад 100 корінних націй. Головним визначником нації є МОВА.

Так от, паРаша, як імперія, знищує не лише мову тих націй, а і культуру, історію, релігію.
На території паРаші проживає офіційно 2 млн українців і ні однієї української школи.
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Россия веками терроризирует Украину, это вечный враг Украины.

Пора уже с этой дерьмовой недоимперией наглухо закрыть границу.
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Все эти дебаты о мове придуманы для занятия головы, чтобы жрать не просили. К примеру в Швеции три государственных мовы. США и Индия взяли мову агрессора и не страдают от этого. У швейцарцев вообще своей мовы нет и кто скажет, что они плохо живут. Трескают свой швейцарский сыр и шоколад и в ус не дуют, благо что есть, что трескать. А кому не чего есть надо придумать занятие ... .
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В США и Германии один язык и не плохо живут. Сказать-то что хотели своими примерами?
И кто вам мокшам сказал, что украинцам есть нечего?
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Москвороти крадії вже і нашу мову приХватизИровати? У у дупу не бажате? Не всі свінопси російську знають.
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