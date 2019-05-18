 Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", - сообщил он.
Он подчеркивает, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН, поэтому "комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла".
"Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", - указывает Николенко.
Он расценивает такие действия России как попытку маргинализировать ключевую мировую площадку в политике безопасности, "превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды".
"Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить голова. В мае это – Индонезия", - добавил Николенко.
Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.
15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.
Если тебе нельзя писать на форумах на русском не пиши,мне можно.
Для чего ты рассказываешь что мне делать?
Стаття 9. Особи, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків
1. Володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків зобов'язані:
1) Президент України, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, інші члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади та їх заступники, Глава Адміністрації Президента України та його заступники, Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники, Голова Служби безпеки України та його заступники, Голова Служби зовнішньої розвідки України та його заступники, Генеральний прокурор та його заступники, керівники регіональних та місцевих прокуратур, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступники, члени Ради Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Голова Антимонопольного комітету України, інші державні уповноважені Антимонопольного комітету України, голови територіальних відділень Антимонопольного комітету України, члени Національного агентства з питань запобігання корупції, члени Національної комісії зі стандартів державної мови, члени Центральної виборчої комісії, члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, члени національних комісій регулювання природних монополій, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, члени інших державних колегіальних органів, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступники, Голова Фонду державного майна України та його заступники, постійні представники Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України у Конституційному Суді України, Директор Національного антикорупційного бюро України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники, Уповноважений із захисту державної мови, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступники, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим та його заступники, міністри Автономної Республіки Крим, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;
2) депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, посадові особи органів місцевого самоврядування;
3) державні службовці;
4) голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники;
5) службовці Національного банку України;
6) особи офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом;
7) особи начальницького (середнього і вищого) складу Національної поліції, інших правоохоронних та розвідувальних органів, посадові особи інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
8) особи рядового, сержантського і старшинського складу Національної поліції, інших правоохоронних, розвідувальних органів, інших органів, яким присвоюються спеціальні звання;
9) прокурори;
10) судді, які обрані чи призначені відповідно до Конституції України та здійснюють правосуддя на професійній основі, члени та дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Вищої ради правосуддя;
11) адвокати;
12) нотаріуси;
13) керівники закладів освіти всіх форм власності;
14) педагогічні, науково-педагогічні і наукові працівники, крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі як наукові, педагогічні, науково-педагогічні працівники або викладачі іноземної мови;
15) медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я;
16) посадові та службові особи підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності, не визначені в підпунктах 1-15 частини першої цієї статті, крім осіб, які не є громадянами України.
Зрозумів, чи перекласти на "общепонятний"?
А вы вообще откуда пишите, что прячетесь под прокси?
Ты, случаем не поклонник Лукашенко?
Цитируй закон, а не паРашные домыслы.
Закон требует обязательного использование украинского языка или его знание?
Или тебе уЗеленский уже вывернул мозги про кнут и пряник?
Що ще раз підтверджує брехливість росіян.
І що це за нація - русскоязычные?
І як Ви білінгвів відрізніяєте від русскоязычных?
Не реагируйте на них вообще, не одним сообщением...
Сразу ватных чертяк в спам..
Ну і русифікація була дуже інтенсивна.
Наразі проросійські сили намагються використати цих людей, щоб люди похилого віку проголосували проти НАТО та за російську мову. Просто тому, що їм так зручніше дивитися російськомовні говносеріали.
Тому ці референдуми проводити немає сенсу. Вони тягнуть країну назад, в Совок, якого вже нема і не буде.
https://twitter.com/FranzMaser/status/1129601896879149056
Надеюсь украинская власть набьет им морду
Юлия Латынина.
Кацапы - продолжайте.
После чего Бене ничего не интересно будет.
Это ведь Порох сколачивал международную коалицию в поддержку Украины, пока клован острил направо и налево, стучал членом по роялю и называл Украину "немецкой порноактрисой".
На території паРаші проживає понад 100 корінних націй. Головним визначником нації є МОВА.
Так от, паРаша, як імперія, знищує не лише мову тих націй, а і культуру, історію, релігію.
На території паРаші проживає офіційно 2 млн українців і ні однієї української школи.
Пора уже с этой дерьмовой недоимперией наглухо закрыть границу.
И кто вам мокшам сказал, что украинцам есть нечего?