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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17498) Яценюк (7752) крымские татары (2053)

 "Мы никогда не забудем преступления советского режима": Порошенко и Яценюк почтили память жертв депортации крымских татар

Президент Украины Петр Порошенко в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа заявил, что боль крымскотатарского народа - это общая боль всех украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"75 лет назад, 18 мая 1944 - трагическая дата в истории крымскотатарского народа. Уходят из жизни свидетели, но воспоминания об устроенном Москвой геноциде остаются в исторической памяти крымских татар - и в памяти всего украинского народа", - написал Президент.

Порошенко подчеркнул, что боль крымскотатарского народа - это общая боль всех украинцев.

"Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Убежден, что право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет обязательно восстановлено", - отметил Президент.

"Слава непокоренному крымскотатарском народу!", - добавил глава государства.

Мы никогда не забудем преступления советского режима: Порошенко и Яценюк почтили память жертв депортации крымских татар 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортацию крымских татар необходимо признать геноцидом в судебном порядке, - Меджлис

В свою очередь, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в День памяти жертв депортации крымских татар 18 мая на своей странице в Facebook написал, что освобождение полуострова от оккупантов - общая задача для украинцев.

"Вместе с крымскотатарским народом скорбим по жертвам принудительного выселения, организованного сталинским режимом", - написал он.

Яценюк напомнил, что с тех пор прошло 75 лет, а сегодня Москва "вновь выживает крымских татар с родной земли": "Крым превращают в сплошную военную базу, чтобы угрожать Украине и Европе".

"Освобождение полуострова от оккупантов - общая задача Украины, крымских татар и всего свободного мира. Крым вернется в Украину вместе с освобожденным Донбассом", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Мы никогда не забудем преступления советского режима: Порошенко и Яценюк почтили память жертв депортации крымских татар 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127571
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко и Яценюку это тоже не интересно,просто приходится играть роль патриотов,так как никаких других результатов у проигравшего выборы Порошенко и Яценюка с рейтингом 2% нет
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Если бы у Порошенко был хоть какой то рейтинг,ему не нужно было держать армию ботов,по принципу ольгино
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а мы не забудем преступления Сени и Пети
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какая ты "сердобольная"...а тебе не жалко наших, украинских стариков, миллионами влачащих жалкое существование по вине вот этих самых мразей??
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Мы не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и за издевательства над крымчанами
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мародеры! мы вас то же, никогда не забудем...
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на Цензоре засилье петиной саранчи. жесть
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Cоболезнования крымско- татарскому народу. Пришедший на 0.5млн. китайских штыках и интервенции нерусский Кремль успел в 20в. также убить 1.5млн.одэров(азэров,война 1918-38г.на севере, в горах-сейчас часть перешла к России, мировая и карабахская война).Населени ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(АзАта,Эр)БэйДжана в 1918г.-3млн.Затем война +масса расстрелов ежедневных на о.Наргин+ МАССА ПЕРЕСЕЛЕННЫХ НА НАС НЕ ПОХОЖИХ в страну,хотя в паспартах дали наз.нашей нации.И в 1941г.опять 3млн.Теперь арабохайский Кремль хочет и море Гульсума(а не Каспий) присвоить.как присвоило религию славян.
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Деды и отцы Пороха и Кролика, всегда ужасно страдали за крымских татар, и когда в КПСС вступали, и когда карьеры делали, и когда за воровство срок получали, всегда, всегда очень страдали за татар!
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А кто такой Яценюк, чтобы о нем надо писать???? Это то хитрожопое чьмо, чья фракция с рейтингом 0,5% вышла из коалиции, чтобы еще хоть чуть-чуть на воровать.
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"Мы никогда не забудем преступления советского режима"

а мы не забудем мародерство на крови

и стены против расиских кроликов

по 10 000 грн за 1 метр.
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Гадаю, Вова теж вшанував пам'ять жертв Сралінізму п'ятьма кубиками герича.
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А шо, в такий смутний день можна святкувати день Європи???
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Вчера скунсы НФ громко испортили воздух в зраде, а сегодня Порошенко и Яценюк …….. Совпадение ? Не думаю ….. ( фраза тупого киселя )
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Порошенко и Яценюк устроили украинцам не меньший геноцид в виде постоянных повышений тарифов и цен. За эти преступления тоже нужно отвечать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы никогда не забудем преступления советского режима": Порошенко и Яценюк почтили память жертв депортации крымских татар
 
 
 
 
 
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