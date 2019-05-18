 "Террор против гражданского общества недопустим": в 12:00 активисты озвучат приоритетную повестку дня для нового президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала общественный активист, координатор ГО "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова.
"Если быть совсем откровенными, то надо сказать, что массовое преследование активистов и вообще людей с активной гражданской позицией после нападения на Катю (Гандзюк. - Ред.) за небольшим исключением почти прекратилось. Я имею в виду физическое насилие", - написала она.
По ее словам, продолжается информационное давление, угрозы физической расправой и уголовными производствами, а также травля: "Но уже так откровенно и открыто бить перестали".
"Вы же понимаете, что это не потому, что у них пропало желание бить и убивать. И не потому, что гражданское общество испугалось и перестало протестовать, обличать и расследовать. И точно не потому, что кто-то из них наказан. Просто уже девять месяцев с момента нападения на Катю и сегодня, небольшая группа людей делает все возможное и невозможное, чтобы преступникам было страшно. Чтобы они понимали, что если их и не посадят, то о них точно узнает мир. Девять месяцев подряд. Каждый день.
Некоторые инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" падает с ног в прямом смысле. Кто-то ушел с работы, кто-то на нее просто забил. Акции, суды, эфиры, интервью, выступления в парламенте, ВСК, международные миссии, зарубежные поездки, встречи с депутатами, президентом, дипломатами... Без отдыха и без права опустить руки. Для того, чтобы жить в Украине стало безопаснее. Чтобы нас перестали убивать. И чтобы убийцы были наказаны", - отметила Решетилова.
Вместе с тем она добавила, что сегодня, 18 мая, активисты озвучат приоритетную повестку дня для нового президента: "Она та же, что и была для предыдущего и предыдущий през провалил. Террор против гражданского общества недопустим. Ни в каком его проявлении".
"Выходите завтра в 12:00 на площади своих городов. Покажите, что вы с теми, кто борется. Что вы не позволите убивать активных", - резюмировала Решетилова.
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Когда *********** и редутники приведут в страну курченко, портнова и другую русню, которая посадит все на кукан - виноваты будут порохоботы. Запомните тот твит
02:23 - 23 янв. 2018 г. Украина
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
ЗЕ ЖДУ ИМЕННО ЭТОГО!!!
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.(с)Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимёллер
челядь, панимаешь, мешает жизнью наслаждаться
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали
Вот они настоящие реформы украинофобов и военных преступников, которые на крови простых людей пролезли во власть в 2014 году.
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали.
Официальные цифры!
За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.
Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.
За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.
За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.
За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.
За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.
По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.
За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.
За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.
За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!
За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.
За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.
За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.
За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.
За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.
За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.
За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.
За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.
За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.
За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.
За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!
Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.
Юристы отмечают, что сейчас главное не дать сбежать Петру Порошенко и судить его по всей справедливости Закона.©
Мля вибрали собі віртуоза на цирковій арені.