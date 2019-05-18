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 С начала суток враг бил по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов в районе Крымского, ранены двое украинских воинов, - штаб

Сегодня, 18 мая, в результате вражеских обстрелов на Донбассе были ранены двое украинских воинов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook

По данным штаба, с начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции украинских сил вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противника подразделения украинских сил давали адекватный ответ. Потери врага уточняются.

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"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

С начала суток враг бил по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов в районе Крымского, ранены двое украинских воинов, - штаб 01
С начала суток враг бил по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов в районе Крымского, ранены двое украинских воинов, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127557
 
 
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Тримайтеся, рідненькі.
Одужуйте, поранені.
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Ось з понеділка новий президент припинить війну.
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Ось з понеділка новий президент припинить війну.
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Тримайтеся, рідненькі.
Одужуйте, поранені.
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Здоров'я пораненим Героям!!!!
Одужайте, будьте ще сильнішим!!!
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Швидкого одужання захисникам України.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг бил по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов в районе Крымского, ранены двое украинских воинов, - штаб
 
 
 
 
 
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