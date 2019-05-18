 В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии "Укринформу" рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.
"Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", - отметил дипломат.
По его словам, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, о поддержке Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряда программ реформирования.
"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – свыше $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - отметил Чалый.
Он подчеркнул, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной как в сфере военно-технической помощи, так и в плане поддержки территориальной целостности и суверенитета нашей страны через усиление санкционной политики.
"Сейчас ко времени разговор относительно энергетического сектора, и здесь имеются большие возможности и перспективы. У нас есть общая позиция по многим вопросам - не только в плане двустороннего сотрудничества, но и энергетических проектов Украины в Европе", - отметил Чалый.
Он также выразил надежду, что после транзитного периода в Украине новоизбранный президент, правительство и парламент быстро перейдут к содержательной работе.
"Мы хотели бы, чтобы традиционно высокая интенсивность визитов в Вашингтон, которая сейчас немного приостановилась в связи с политическими событиями в Украине, восстановилась", - резюмировал посол Украины в США.
ну шоб пистуном не быть
и с ними дядька порохомор
Привели к власти - вместе и держите ответ, ваша черга
именно ОБЕЩАНИЕ.
и да - ИМЕННО порох и привёл в власти зе
неужели никак не дойдёт
так шо и вся ответственность на нём.
но порохоботы, они ж не семи пядей....всё тока за сою
всё те же штампы
Короче это не соя
Вон там ниже пишет как американцы втюхивают свой газ Украине не то что дешевый российский
Что касается "семи пядей" и сою - это себе адресуй. Везде и во всем мерещится Порошенко. Ты теперь оценивай зебила. И не ищи "папиредников". Я долго терпел, когда за любое слово в поддержку правильных шагов власти, меня обрыгивали "порохоботом", как будто в стране ничего положительного не происходило! Вы тупо изрыгивали заученные фейки, выдавая их за аксиомы. Что ж, теперь моя очередь. И не требуйте от меня "дай ссылку, подтверди". Хрен, требовать буду я. 500 евро пенсии на бочку; 4000 долларов - учителям; где отрубанные руки воров(и коломойского тоже)?!.. И прочая херотень, что вам на уши навесили... Смена караула в понедельник
"Прекратить быстро войну" можно только одним способом - сдаться. Но сдача против интересов и Петра, и Бени, и украинского народа.
Планируют
Самое главное втюхать украинцам дорогой американский СПГ в три раза дороже российского и назвать це потужной перамогай.
а если нет - то это клевета ))
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC/a-47858547
Теперь у вас спрашивают...что украл Петя...?? Конкретно...суммы...факты...
Тогда не собирался, а потом собрался.
Купи календарь и не позорься.
Все зависит от действий и поступков вовы-клована... а учитывая что вова таки клован...его действия и поступки не предсказуемы....
А за 3 дня с Трампом не договорится....так что как ни крути а ты пукнул в лужу....
Что до наград и увольнений...то награждает в рамках Закона...увольняет в рамках Закона и по желанию многих....
Назначения и пристроить....вова-клован может все отменить....все в его руках.....
Сейчас порохоботы набегут и объяснят всем, что это Трамп ***** таким образом военную помощь передавать будет.
Один з найсильніших та найкваліфікованіших українських дипломатів, а зв'язки які...
Шкода втрачати все напрацьоване.