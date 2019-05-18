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 Политика Украины
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 В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый

Бюджетные проекты на следующий год, которые сейчас рассматриваются Конгрессом США, предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере в сравнении с текущим годом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии "Укринформу" рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", - отметил дипломат.

По его словам, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, о поддержке Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряда программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – свыше $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - отметил Чалый.

Он подчеркнул, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной как в сфере военно-технической помощи, так и в плане поддержки территориальной целостности и суверенитета нашей страны через усиление санкционной политики.

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"Сейчас ко времени разговор относительно энергетического сектора, и здесь имеются большие возможности и перспективы. У нас есть общая позиция по многим вопросам - не только в плане двустороннего сотрудничества, но и энергетических проектов Украины в Европе", - отметил Чалый.

Он также выразил надежду, что после транзитного периода в Украине новоизбранный президент, правительство и парламент быстро перейдут к содержательной работе.

"Мы хотели бы, чтобы традиционно высокая интенсивность визитов в Вашингтон, которая сейчас немного приостановилась в связи с политическими событиями в Украине, восстановилась", - резюмировал посол Украины в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3127556
 
   
 Топ комментарии
 
а порохоботы не пистуны - это чтото новое В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 5842 В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 5842
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а можно ссылку на "прекратят быстро войну".....
ну шоб пистуном не быть
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где тут обещание - "прекратят быстро войну".
именно ОБЕЩАНИЕ.
и да - ИМЕННО порох и привёл в власти зе
неужели никак не дойдёт В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 1453
так шо и вся ответственность на нём.
но порохоботы, они ж не семи пядей....всё тока за сою
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А зачем ? Разве Узеленского не прекратят быстро войну?Они ж обещали перед выборами?
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а можно ссылку на "прекратят быстро войну".....
ну шоб пистуном не быть
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а порохоботы не пистуны - это чтото новое В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 5842 В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 5842
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ага - люди 3-го тысячелетия, все, как на подбор,

и с ними дядька порохомор В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 3859
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Порохомор - це економічна програма Петра Олексійовича. Іншими словами - "Жити по-новому!".
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А ты гугли слова буратины "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский.
Привели к власти - вместе и держите ответ, ваша черга
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где тут обещание - "прекратят быстро войну".
именно ОБЕЩАНИЕ.
и да - ИМЕННО порох и привёл в власти зе
неужели никак не дойдёт В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 1453
так шо и вся ответственность на нём.
но порохоботы, они ж не семи пядей....всё тока за сою
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Назло бабушке решили уши отморозить?
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Штамп от соевых, когда нет слов для правды.
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Я три раза набирала камент и три раза его грохали в течение минуты 😁
Короче это не соя
Вон там ниже пишет как американцы втюхивают свой газ Украине не то что дешевый российский
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Почему когда зе обещал прекратить войну он не добавлял что сделает это не раньше 5 лет?А говорил с таким видом будто как только он получит булаву так сразу аж на колени встанет и любой ценой по середине договорится?Почему Слуги Еврейского Народу перед выборами забыли упомнить что войну они обещают прекратить не раньше того как закончится их президентский срок?
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Закончить боевые действия при Х.ле маловероятно. Но надо делать все для минимизации потерь украинских воинов. Соевые ограниченны петеной "святостью".
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А при Порохе ***** войну не вело? Ты реально ограниченный?
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Ага, а коломойский стоял в стороне, пока порох приводил к власти буратину
Что касается "семи пядей" и сою - это себе адресуй. Везде и во всем мерещится Порошенко. Ты теперь оценивай зебила. И не ищи "папиредников". Я долго терпел, когда за любое слово в поддержку правильных шагов власти, меня обрыгивали "порохоботом", как будто в стране ничего положительного не происходило! Вы тупо изрыгивали заученные фейки, выдавая их за аксиомы. Что ж, теперь моя очередь. И не требуйте от меня "дай ссылку, подтверди". Хрен, требовать буду я. 500 евро пенсии на бочку; 4000 долларов - учителям; где отрубанные руки воров(и коломойского тоже)?!.. И прочая херотень, что вам на уши навесили... Смена караула в понедельник
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что ты верещишь ? Человек еще и дня не управлял страной а ты от него что то требуешь? Зачем от кого то требовать что будет ,лучше потребуй отчета от того что было .Придет время ответ что было будет держать и ЗЕ
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главное не воровать и не снабжать ОРДЛО деньгами, сейчас Свинарчуки и Ко дела сдадут там и поглядим
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"Перкратить быстро войну" обещали что Петро что Зе. Вот только это обещание для инфантильных дурачков, которыми и являются большинство наших избирателей.
"Прекратить быстро войну" можно только одним способом - сдаться. Но сдача против интересов и Петра, и Бени, и украинского народа.
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Лично Зеленский флаг Украины над мовзолеем ***** поднимет?
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" В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине "

Планируют
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"Сейчас ко времени разговор относительно энергетического сектора, и здесь имеются большие возможности и перспективы. У нас есть общая позиция по многим вопросам - не только в плане двустороннего сотрудничества, но и энергетических проектов Украины в Европе", - отметил Чалый.

Самое главное втюхать украинцам дорогой американский СПГ в три раза дороже российского и назвать це потужной перамогай.
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если не воровать потужно как петюньки - то можно и это купить и мвф купить и долги отдать
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А если воровать как коломойша и его дресерованные обезьянки можно вообще народ без штанов оставить
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а это ты у генпрокуЛола поспрашай - есть ли у него дела
а если нет - то это клевета ))
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Ты теперь это ещё 5 лет будешь строчить?
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главное Ротердам и Дюсельдорф прекратить, сборщиков денег с этих программ с конфискацией посадить, а всё остальное в любом случае дешевле.
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На московии побит коррупционный рекорд полковника Захарченко. У полковника ФСБ Черкалина в доме нашли 185 млн. долларов. Вот где настоящая ФСБ-шная хунта.
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Еще недавно Зеленский отвергал президентские амбиции. В интервью газете "Комсомольская правда в Украине" в 2016 году он сказал, что каждый должен заниматься своим делом и называл политику и государство сложной сферой, в которой он не все понимает. "И так вот с шашкой наголо говорить и кричать, как многие известные люди, которые не в политике, мол, сейчас я тут кем-то стану - и вы все заживете офигенно, - конечно же, это популизм чистейшей воды", - говорил он тогда.Сейчас Зеленский, очевидно, видит ситуацию по-другому и занимается именно тем, что его противники и наблюдатели называют "чистым популизмом"

https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC/a-47858547
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Про петину кузницу и роттердам ахметовский только ленивый не писал, но соевые как кацапы "где ваши доказательста?".
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Что писали?? Фантазии воспаленного мозга писали..??
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Когда писали что Йуля воровка...вы в голос орали..."покажите что она украла"...."докажите"..."где ваши доказательства"..... Наступного року США планують істотно збільшити військову допомогу Україні, - Чалий - Цензор.НЕТ 5623
Теперь у вас спрашивают...что украл Петя...?? Конкретно...суммы...факты...
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Судебные дела впереди. Свечку на петю поставь, если что.
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Вот когда будут судебные дела...и решения судов....тогда и начинай петь песТно про вора...а пока увы и ах...это ваши влажные мечты....
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2016 год был 3 года назад
Тогда не собирался, а потом собрался.
Купи календарь и не позорься.
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зачем, мы ж теперь снова братья с росиянами
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Планировать...и увеличить это ни одно и тоже....
Все зависит от действий и поступков вовы-клована... а учитывая что вова таки клован...его действия и поступки не предсказуемы....
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"В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине" - это означает, что на 2020 год окончание войны не запланировано.
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Колбасы по 2,20....газа по "пиисят"...и доллара по 8 тоже не запланировано..... Наступного року США планують істотно збільшити військову допомогу Україні, - Чалий - Цензор.НЕТ 739
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Соевые, почему пеця не уволил посла Чалого, а посла в Китае уволил?
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Оставил это зебене...а то вдруг тот обидится что увольнять некого.... Наступного року США планують істотно збільшити військову допомогу Україні, - Чалий - Цензор.НЕТ 6785
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Слабак, пеця понимает, что его спасение от уголовного преследоваия в руках Трампа. А кто как только свой посол надует нужные слова в американские уши.
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А зебеня не понимает?? Ему 20 числа и карты в руки...пусть уволит....выбьет козыри у Порошенко....
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Для пети каждый день важен. Кого наградить, уволить, назначить, пристроить.
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Не йули... речь идет о после Чалом....и твоих обвинениях к Порошеко что он якобы его оставил для того что бы с Трампом договариваться...
А за 3 дня с Трампом не договорится....так что как ни крути а ты пукнул в лужу.... Наступного року США планують істотно збільшити військову допомогу Україні, - Чалий - Цензор.НЕТ 2168

Что до наград и увольнений...то награждает в рамках Закона...увольняет в рамках Закона и по желанию многих....
Назначения и пристроить....вова-клован может все отменить....все в его руках.....
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Американские высокопоставленные чины не могут коррупцией зарабатывать в США, ибо их быстро там возьмут за жопу и посадят со скандалом. Но они прекрасно занимаются коррупцией в Украине и уверен у каждого условного байдена есть здесь куча акций какого ни будь облэнерго за которые украинский народ платит античеловеческие тарифы. Поэтому если взять условного байдена за жопу и зашантожировать, то нам под страхом коррупционного скандала в США увеличат военную помощь так, шо нам не куда её будет даже поставить, положить и причалить, а ***** нервно начнёт икать у себя в кремле кусая локти и грызя ногти. Но для этого нам нужен чистый президент не связанный с западными коррупционерами коррупционной паутиной - Зе как раз подходит.
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ЗРАДА! Говнокомандувача Петю бортонули, а америкосы военную помощь увеличивать собрались.
Сейчас порохоботы набегут и объяснят всем, что это Трамп ***** таким образом военную помощь передавать будет.
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Команда Зеленского предлагает "прямую демократию": референдумы, народные инициативы и "народное вето".
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Пока это все не будет оформлено в виде Законов.....а даже проектов оных никто еще не видел...это все пустой треп от вовы-клована....
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Общался с теми кто голосовал за Зеленского. На 90% -это протестное голосование с надеждой на перемены и государство которое и мать и отец.Но в данных исторических условиях никаких быстрых улучшений не будет . Единственное что остается надо следовать заданному вектору .
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Или команда узеленского...по лайкам под видосиками собирается страной руководить..??
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А шо без войны на ВСУ можно снова плюнуть ?
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Якби вовочка був розумним, то він би Чалого лешив..
Один з найсильніших та найкваліфікованіших українських дипломатів, а зв'язки які...
Шкода втрачати все напрацьоване.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый
 
 
 
 
 
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