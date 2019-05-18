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 Враг за сутки семь раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидированы двое и ранены 12 террористов, - штаб

17 мая вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в  Facebook

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

- из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи н.п. Павлополь;
- из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
- из минометов калибра 82 мм - в районе поселка городского типа Новгородское;
- из гранатометов различных систем - возле населенного пункта Крымское.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 - получили ранения.

Враг за сутки семь раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидированы двое и ранены 12 террористов, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127554
 
   
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Одужання всім пораненим в боях українцям.
Смерть ворогам !
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Дванадцять адептів було посвячено у віру трьохсоту, а двоє месій вже піднеслися до двохсотої.
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Я розумію, що моє прохання марне, але чути про =поранених терорюг= не хочу.
Якби той редактор подумав, як можна інакше подати інформацію - було б непогано.
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Вітаю, та поранення бувають різні, то роги відпадають, то копита десь залишають))
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Швидкого одужання захисникам України.

Смерті москалям!!!
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянським окупантам!!!! бажанно шоб оті 12рогатих стали перед пеклом та пішли до нього...))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки семь раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидированы двое и ранены 12 террористов, - штаб
 
 
 
 
 
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