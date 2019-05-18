 Враг за сутки семь раз атаковал позиции ОС, один украинский воин ранен, ликвидированы двое и ранены 12 террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook
Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:
- из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи н.п. Павлополь;
- из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:
- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
- из минометов калибра 82 мм - в районе поселка городского типа Новгородское;
- из гранатометов различных систем - возле населенного пункта Крымское.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ.
По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое оккупантов были уничтожены, еще 12 - получили ранения.
Смерть ворогам !
Якби той редактор подумав, як можна інакше подати інформацію - було б непогано.
Смерті москалям!!!