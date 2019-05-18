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 Происшествия, Общество
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Все про:суд (22127) Харьков (4265) волонтеры (1885)

 Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города

Ночью 18 мая суд принял решение отказать в удовлетворении иска городского совета Харькова к волонтерам и активистам о сносе волонтерской палатки в центре города.

Как передает Цензор.НЕТ запись с решением суда опубликовала в Фейсбуке активистка Катерина Яресько.

Напомним, палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес. 11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

На следующий день прошла акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кернеса просят суд ограничить право на свободу мирных собраний. Цель - снос палатки "Все для победы" в Харькове. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3127552
 
   
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виляет суд сегодня - в понедельник будет ручной и пересмотрит свое же решение.... Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 7819
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Кернес занимается подривной деятельностью против Украини
Єто враг. А врагов надо ликвидировать
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Ой вей!.. Саня Грановский, таки был прав!. Гепе нуна знать место в раскладах!.. ссыль
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ДЫк а Ирка Геращенко уже приём в палатке закончила?Или так и не начала?
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Головне, щоб Луценчиха не почала - бо вона тільки відвідувачів налякати взмозі.
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Да ну на...Чур меня,чур меня,чур...Нахрена вы её вспомнили на ночь глядя,акститесь уважаемый!
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Вот где вы были раньше?Надо было именно её посоветовать Кернесу,чтоб она там пару деньков посидела.На третий день палатка уже сама свернулась бы и убежала.
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Реванш в действии. Или за что на самом деле проголосовали 73% населения. Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 1354
Ну що, Зедебіли, здобули? Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 8841

Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 3654
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Пока Петя президент суд отказал, кловун приде палатку снесут и суд согласица.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города
 
 
 
 
 
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