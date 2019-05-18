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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Грынив (105) Домбровский (46) Куницын (97) Пасхавер (74) Порошенко (17481) Расмуссен (212) Квит (117) Бирюков (94) Гайдар Мария (26)

 Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар

Президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении ряда своих внештатных советников.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы размещены на сайте администрации президента.

Порошенко своими указами освободил:

Андерса Фог Расмуссена от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Сергея Квита от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Александра Пасхавера от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Игоря Грынива от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Марию Гайдар от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Юрия Бирюкова от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Лешека Бальцеровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Сергея Куницына от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Александра Домбровского от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Виктора Короля от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Александра Корнейчука от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Юрия Ткаченко от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)

Источник: https://censor.net.ua/n3127551
 
 
 Топ комментарии
 
куницын это та мразина которая проталкивала сэз сиваш ++, а в 14 году его шныри беркутню вывозили после Майдана. Это чтобы свиношныри даже не пытались чтото прохрюкать.
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Как поймают, Бирюкова - на кол посадить! Это первое дело. А уж опосля....... (с) Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 2112

Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 5869
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Для порохоботов? Да с превеликим удовольствием! Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 5076 Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 3467 Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 5114
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Совет форумчанПравила форума
 
20 мая 2019
9:59
Порошенко подпишет указ об увольнении Петра Порошенко с поста президента Украины
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лучше не ручкой а калибром 9 мм ( Люгер).
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куницын это та мразина которая проталкивала сэз сиваш ++, а в 14 году его шныри беркутню вывозили после Майдана. Это чтобы свиношныри даже не пытались чтото прохрюкать.
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А дочка Гайдара в советниках,как вам?Почему не Ксения Собчак?
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та та гайдарка не рыба ни мясо была. она никто и звали ее никак.

А вот по поводу подонка грымчака ( бата жинкы ххх лиття) я почему то не встречал сегодня заявы на увольнение.
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Она также внучка знаменитого писателя Аркадия Гайдара с его "Тимур и его команда"! Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 4787
У Петра - это любимая книга!
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вообщето гайдар это кличка, как и гонтарева, оне же в реале сатановская.
А т.н. гайдар это хакасс голиков, Карл!!!! он был хакассом!
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Да какая разница, кто он! Главное, что его внучка пела Петру на ночь колыбельные!
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Как поймают, Бирюкова - на кол посадить! Это первое дело. А уж опосля....... (с) Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 2112

Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 5869
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А работу Дахау в своей Германии ты не хочешь восстановить?
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Для порохоботов? Да с превеликим удовольствием!
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А 25% и не сомневается, что большевики с гитлеровцами - одного поля ягодки и на зелекторат их лозунги действуют безошибочно.
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А в твоём понимании беларусы это такие интеллигентные полупедики, как и у кацапов в их представлении?
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всех свиношнырей и мыролюбных свиней на корм для собачек и кошечек пустить.
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А шо уже воскресенье?Или в воскресенье Порошенко выходной?ДЫк в понедельни до 10:00 он ещё президент.В понедельник и уволил бы.Специально перед выходными,чтобы через суд нельзя было оформить запреты на выезд из страны всего этого кодла?Этак они за выходные свалят кто куда.
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Не стесняйся, цитируй и это
... сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города.
Т. 50 стр 143-144


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Я бы их всех на подвале каком заперла.Причем он должен быть маленький,сырой,с крысами,без тепла и света.А вокруг взрывы,взрывы,взрывы и чтоб не жратвы,не воды не было.И забыть про них на пару недель,предварительно завалив бетонной плитой,чтоб не сбежали твари!
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Чёрная у тебя душа и потому она любит только г с Г+Г...
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Это не твои родственники палили хаты с живыми людьми во ВМВ, понимая справедливость, как ты её понимаешь?
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Скорее всего твои.Деды в заград отрядах воевали?С портретами на палке бегаешь 9 мая?Или ленточку повязал и сидишь геройствуешь?Или так добебатся решил от нефиг делать?Можешь не отвечать.
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Только твоя душа наполнена мраком и ты это великолепно продемонстрировала.
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Действующий президент делает государственные дела, пока клоуны готовяца к цирку(25 мая лига смеха у кловунов низкопробных)

Всегда было интереснокакой особо одарённый контингент ходит на это цирковое ничтожество аля Лига смеха или Шапито 95. Не пошёл бы даже даром, за деньги вообще бы проклял. Уровень низкопробного юморка , в акурат соответствует уровню зрителей, а в последствии и избирателей второсортного убожества. Деградации полная в обществе. Ужас. Как ни страшно признавать, но Украина живёт в акурат на свой уровень Шапито 95.
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если магомед не пойдет к горе.. значит квартал придет к тебе, и скорее спросят откуда денюжки на обсерание президента?
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Откуда денежки на обсерание президента Порошенко???
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кто такой этот президента парашенка?
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Это президент за которым зебики будут рыдать когда их банда Бени посадит на голодомор ободрав до нитки. 2 лярда для начала новому хозяину приготовил любитель клоунов???
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очень хорошо. пожалуйста расскажи теперь нам поподробнее про мыролюбство свиней.
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таков и был замысел-опустить уровень населения до уровня ширинки- квартал то 95-но опустил людей до уровня IQ 65-но ведь большинство и хотело быть опущенными..
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у суботу рано-рано
на городі оре трактор - за селом горить реактор
"Чорнобиль" укр. - uaserials.pro/1255-chornobyl.html
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что за бред, иди поспи и протрезвись оленька Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 1142
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Беня прошёлся по исполнительной власти ураганом.
Жаль что он сможет свалить, когда начнётся ад.
Может, есть шанс его не выпустить ? Ну нельзя его отпускать безнаказанным.
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пророк апокалипсиса, ну так приедь в Украину и просвети, а сидишь за Яванским морем и все радеешь. Памрем без тебя, рідненький
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акварум, свои избитые шаблоны засунь в кенгуру
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Минстецевских порохоботов драной метлой
Сразу после 20
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Та ты шо , потерялся совсем. Забыл что ли что визжал?? 21 апреля Петя уже должен быть в Ростове, а порохоботы в тюрьме? Шо такое? Уже после 20 мая?? А после 20 мая что запоёшь?? Или по тихому растворишься ...
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Надо будет обязательно сфотографировать Петра на инаугурации Зеленского и посмотреть какая она, скупая мужская слеза?
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Иметь сколько советников и так позорно проиграть выборы, другой бы застрелился!
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Ага,счаЗ!Петя только царя в себе открыл,можно сказать только жить начал...Трон мечтал по наследству передать.Не зря же старшенького в депутаты пристроил.А у него уже и царевич вырос,королевич подростает,принцески почти сформировались,а тут на те вам Петя,выкусите...Жизнь не справедлива...
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Как бы там ни было, но за Петром нужен хороший присмотр...
А это очередной гвоздь в крышку! Это тоже указ, но уже не Петра!
Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 4763
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Правильно. У вазелина советники другие будут. Лысый, Галустянян, Киркоров...
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какой то у тебя мало убедительный соевый свинобред.
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Это тебе ПоПА рассказал? Так ты не верь ему, он как всегда брешет.
Еще в начале апреля 2019 года о своей готовности помогать Зеленскому, в случае его победы на выборах, заявили экс-Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Европарламента Патрик Кокс и другие топ-политики.
Андерс Фог Расмуссен подчеркнул: «Думаю, самое важное - установить хорошие контакты с лидерами европейских государств. И мы будем помогать вам в этом, если вы победите на выборах. Для нас это важно, потому что Украина - главный стратегический партнер Евросоюза. А учитывая то, что в конце мая объединенная Европа будет выбирать парламент, крайне важно, чтобы новый украинский президент наладил связи как можно скорее».
Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 1397

Так шо вечный закат, без солнцеликого для вас ПоПА опять откладывается...... Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 6237
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Коментарі прихильників Зеленського яскраво демонструють майбутнє, яке вони хочуть усім українцям. Чому усім? Просто їхні нелюдські бажання в першу чергу будуть для них. Вважаю, що більшість коментарів у цій темі треба прибрати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар
 
 
 
 
 
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