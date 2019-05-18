 Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы размещены на сайте администрации президента.
Порошенко своими указами освободил:
Андерса Фог Расмуссена от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Сергея Квита от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Александра Пасхавера от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Игоря Грынива от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Марию Гайдар от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Юрия Бирюкова от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Лешека Бальцеровича от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Сергея Куницына от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Александра Домбровского от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Виктора Короля от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Александра Корнейчука от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
Юрия Ткаченко от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)
9:59
Порошенко подпишет указ об увольнении Петра Порошенко с поста президента Украины
А вот по поводу подонка грымчака ( бата жинкы ххх лиття) я почему то не встречал сегодня заявы на увольнение.
У Петра - это любимая книга!
А т.н. гайдар это хакасс голиков, Карл!!!! он был хакассом!
... сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города.
Т. 50 стр 143-144
Всегда было интереснокакой особо одарённый контингент ходит на это цирковое ничтожество аля Лига смеха или Шапито 95. Не пошёл бы даже даром, за деньги вообще бы проклял. Уровень низкопробного юморка , в акурат соответствует уровню зрителей, а в последствии и избирателей второсортного убожества. Деградации полная в обществе. Ужас. Как ни страшно признавать, но Украина живёт в акурат на свой уровень Шапито 95.
на городі оре трактор - за селом горить реактор
"Чорнобиль" укр. - uaserials.pro/1255-chornobyl.html
Жаль что он сможет свалить, когда начнётся ад.
Может, есть шанс его не выпустить ? Ну нельзя его отпускать безнаказанным.
Сразу после 20
А это очередной гвоздь в крышку! Это тоже указ, но уже не Петра!
Еще в начале апреля 2019 года о своей готовности помогать Зеленскому, в случае его победы на выборах, заявили экс-Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, экс-президент Польши Александр Квасьневский, экс-президент Европарламента Патрик Кокс и другие топ-политики.
Андерс Фог Расмуссен подчеркнул: «Думаю, самое важное - установить хорошие контакты с лидерами европейских государств. И мы будем помогать вам в этом, если вы победите на выборах. Для нас это важно, потому что Украина - главный стратегический партнер Евросоюза. А учитывая то, что в конце мая объединенная Европа будет выбирать парламент, крайне важно, чтобы новый украинский президент наладил связи как можно скорее».
Так шо вечный закат, без солнцеликого для вас ПоПА опять откладывается......