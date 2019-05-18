 Прокурор Кулик не допрашивал Ложкина и Филатова как свидетелей в деле Курченко перед тем, как вручить подозрение. Думаю, что это странно, - Грановский

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Грановский заявил: "Что мы знаем о господине Кулике? Мы знаем, что он был прокурором АТО. Я, кстати, не считаю, что мы должны принимать во внимание его уведомление о подозрении из рук НАБУ, поскольку конституционный суд признал эту статью неконституционной и фактически обвинения с него сняли. Мы должны все равно говорить на юридическом языке. Мы знаем, что он работал в военной прокуратуре, после чего с каким-то скандалом оттуда ушел. Природа этого скандала мне не известна. И мы знаем, что главный военный прокурор - господин Матиос нелицеприятно высказывается о деятельности господина Кулика".

Он продолжил: "Дело - уголовно-экономическое. В задачи следователей и надзора, в лице прокуратуры, входило исследовать все экономические стороны этого вопроса, очевидно, заказать десятки сложных товароведческих, экономических и прочих экспертиз, в рамках разных экспертных учреждений этой страны, провести массу других следственных действий с тем, чтобы в итоге прийти к справедливому выводу. И уже тогда взвесить все за и против и принять окончательное решение о том, следовать ли тому или иному на то время свидетелю, предъявлять уведомление о подозрении и превращать его в подозреваемого. Я никогда не держал в руках эти документы. Я просто по человечески общался и с Ложкиным Борисом, с Алексеем Филатовым - они, конечно, мягко говоря, удивлены были. Что для меня важно в этом вопросе, как и в вопросе вынесения окружным судом решения по Привату, - мы должны взвесить целесообразности и обычную практику - а так ли происходит в других случаях? Я далек от мысли, что в таких сложных уголовных производствах свидетелей ни разу не допросили, следователи посчитали, что в этом нет необходимости итак и без того хватает необходимых доказательств, чтобы им предъявить уведомление о подозрении. Думаю, что это странно. Да, УПК позволяет свидетелей не допрашивать, если прокурор, подписывающий уведомление, считает, что в этом нет необходимости. Я не могу с этим спорить. Это так. Но так ли это в этом случае? Для меня это выглядит неубедительно. Я не вправе утверждать виноваты ли в чем-то господин Ложкин и господин Филатов, или Гонтарева, или Рожкова. У меня нет такой информации. Но когда человек виновен в совершении тяжкого преступления, с ним проводится колоссальная следственная работа. Мог ли Кулик отправить им уведомление по почте – в принципе мог. Наверное, были совершены процессуальные нарушения стороной прокуратуры. Надо внимательно посмотреть, но насколько мне известно, к этим выводам уже пришли".

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28 марта 2019 Константин Кулик сообщил о подозрении в отмывании миллиардов окружения Януковича экс-главе АП Борису Ложкину, бывший главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и действующему заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову.

После этого пресс-служба ГПУ сообщила, что Кулик действовал с нарушениями, поэтому Ложкина, Гонтареву и Филатова нельзя считать подозреваемыми, а действиям прокурора даст оценку Государственное бюро расследований. Кулика отстранили от дела, а 22 апреля, после второго тура президентских выборов, на сайте ГПУ опубликовали повестки о вызове на допрос Ложкина, Гонтаревой и Филатова в качестве подозреваемых.

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