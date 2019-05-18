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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1381) Порошенко (17481) увольнение (1549)

 Порошенко уволил Геращенко с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Петр Порошенко уволил уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится  в указе №253/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – сказано в тексте документа.

В связи с этим, говорится в указе, признается утратившим силу статья 1 Указа президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об уполномоченном президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Также читайте: Ирина Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу и должность уполномоченного президента по урегулированию ситуации на Донбассе

Источник: https://censor.net.ua/n3127549
 
 
 Топ комментарии
 
від одного твого ніку блювати хочеться, чмо ватяне...харчуватимешся валєжніком під берьозками...під бояру...
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Самое смешное будет, когда Мертвеччука Порося "забудет" с такой же должности уволить...
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Днрівці, лнрівці і зеленеерівці сьогодні святкують.
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Ага,всех своих шавок решил припрятать до лучших времён.И эту тварь.Тоесть пока эта ***** без конца исполняла свои перформансы с истериками,то было типа усё норм?А теперь шото поменялось?Ну-ну.И что эта мразина намутила во благо Пердюшенки?Ой чует моё сердце Петя ниточки обрезает и прячет концы этими увольнениями.Как повылазит сейчас говна наружу.Главное ни одну из уволенных тварей не выпустить из страны и не впустить в парламент.Зона по этим скотам аж рыдает.
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від одного твого ніку блювати хочеться, чмо ватяне...харчуватимешся валєжніком під берьозками...під бояру...
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Уволищун,мля...🤣🤣
Крючит пацієнта нєпадєтцки! Санитары,Аууу!
🤣🤣🤣
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бессонница у бывшего просто. Марина, дай ему того... ну снотворного. Порошенко уволил Геращенко с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях - Цензор.НЕТ 1374
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Я же говорил что порохня тормоз!
Тормозит на года 2...3....
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Вернее их"тикают"с нужной для будующего следствия информацией.Даже боюсь представить,что эти твари понаделали.
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там мыролюбства и реформизма на десять пожизненных срока.
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Самое смешное будет, когда Мертвеччука Порося "забудет" с такой же должности уволить...
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Поросю тоже вышку подарят, за минск, за дебальцево, за выход терров к Азову, за неприменение авиации....
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Да чего паскудное , это порошенко .
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Это прям праздник какой-то! )) Массовый должностной суицид, как у гробницы фараона ))
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Нестрашно. Зе и так уже обещал что наймёт самые лучшие кадры в мире, через HR-компании. Запасаемся попкорном.
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Пані Ірина - ворог кацапів, сєпарів і ригів. Її також не ******* і українські гниди.
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яка це пані, це утриманка, ескорт по вдоволенню влади від часів Ющенка
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Я так понимаю, что "ночные" увольнения напрямую связаны с заявлением бурбака о выходе нФ из коалиции. А так как её де-факто уже давно нет, то почему увольнения последовали с такой скоростью именно только сейчас, к тому же пачками?
Да, и почему всех уволенных нет в списке награждённых? Или их нагрядят уже посмертно?
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Президент звільняє свою команду - це звичайна практика. Новий назначає свою. Запропонуйте свій варіант.
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Та я не зуперечую, нехай звільняє, це звичайна практика і в їнших країнах. Але чому таким поспіхом? І протягом доби?
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Правильно понимаете.За границей тихо передулат или перетравят,ни кто и не вспомнит о тварях.Они же там на расслабоне.А пока тут,они же все с писталетами лазят.А там Петя попросит Вову прислать очередных Чепыг с"новичком",теперь уже к свидетелям их"минских"договорняков и те всё порешают.Ради такого,думаю Путлер поможет.
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все. свиномыролюбство , свиноперемирия закончены? шлюха мертвячука прощай?
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Питерские, успокойтесь. Беня приходит на выжженное политическое поле. Запасаемся попкорном для лицезрения чудес эквилибристики. 73% должны увидеть и на личной шкуре прочувствовать: що вони накояли.
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если бы еще ето не касалось Украины, а там гвинесуелла какая нибудь,
я бы тоже понаблюдал с попкорном, а пока не попкорнится шо то...
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Пока Рада на месте, особенно не беспокойтесь. Запад будет иметь дело с Гройсманом.
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есть подозрение, что и Гройсмана скоро не будет....
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Почему ? Правительство и Рада нужны друг другу.
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"по мирному урегулированию ситуации"
Странная формулировка кацапской агрессии и окупации, если не сказать больше- предательская и лицемерная.
Не удивлюсь, если вскоре вияснится что Рошен является резидентом вражеской агентури
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Зелекторат, после победы Бени прочитайте наконец права президента:

Какие полномочия получил новый президент Украины
Виталий ЧервоненкоУкраинская служба Би-би-си

10 июня 2014

https://www.bbc.com/russian/international/2014/06/140610_poroshenko_presidential_powers
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил Геращенко с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях
 
 
 
 
 
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