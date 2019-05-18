 Порошенко уволил Геращенко с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №253/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.
"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – сказано в тексте документа.
В связи с этим, говорится в указе, признается утратившим силу статья 1 Указа президента Украины от 17 июня 2014 № 533 "Об уполномоченном президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях".
Крючит пацієнта нєпадєтцки! Санитары,Аууу!
🤣🤣🤣
Тормозит на года 2...3....
Да, и почему всех уволенных нет в списке награждённых? Или их нагрядят уже посмертно?
я бы тоже понаблюдал с попкорном, а пока не попкорнится шо то...
Странная формулировка кацапской агрессии и окупации, если не сказать больше- предательская и лицемерная.
Не удивлюсь, если вскоре вияснится что Рошен является резидентом вражеской агентури
Какие полномочия получил новый президент Украины
Виталий ЧервоненкоУкраинская служба Би-би-си
10 июня 2014
https://www.bbc.com/russian/international/2014/06/140610_poroshenko_presidential_powers