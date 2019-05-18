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Все про:залог (339) оценка (36) Аллеров (88)

 Суд отпустил под залог в 1,5 млн грн оценщицу Гринчук, которая является подозреваемой в "деле Аллерова"

17 мая Соломенский райсуд Киева отпустил под залог в 1,5 млн грн эксперта-оценщика Алису Гринчук, которая проходит по делу о завладении имуществом Национальной гвардии Украины, в котором также фигурирует экс-глава Нацгвардии Юрий Аллеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

Грынчук подозревают в содействии незаконному завладению и растрате государственных средств, предусмотренных для квартир нацгвардейцам в 2016 году.

По данным следствия, оценка была проведена с завышением цен и незаконно. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утверждают, что на момент проведения оценки Грынчук не имела свидетельства оценщика. Женщина утверждает, что ее действия "извратили", и свою вину она не признает.

Представители САП просили суд отправить подозреваемую под арест с возможностью выйти под залог в 7 млн грн. Адвокаты Гринчук ходатайствовали либо о залоге, либо о личных обязательствах.

Суд отпустил под залог в 1,5 млн грн оценщицу Гринчук, которая является подозреваемой в деле Аллерова 01

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Аллерова, Гринчук и директора "Укрбуда" Олега Майбороду в завладении имуществом Главного управления Нацгвардии на сумму 81 млн 640 тыс. грн. Речь идет о коррупционных схемах при строительстве жилья для Нацгвардии.

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года по материалам журналистских расследований программы Bihus.info", – сообщили в НАБУ.

Троих подозреваемых задержали 14 мая. Майбороду 16 мая выпустили из-под стражи, Аллерова арестовали на 60 суток с альтернативой залога в размере 4,8 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отпустил под залог в 2 млн грн с ношением электронного браслета подозреваемого по делу Аллерова Майбороду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, сотрудники НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Юрия Аллерова.

Как отмечается в документе, подписанном детектиивом НАБУ, который согласован прокурором САП, Аллеров "обосновано подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору".

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 гг., стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, которые та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро "Красный хутор ").

Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше оценки квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Также по делу были задержаны гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода и оценщик имущества Алиса Гринчук.

17 мая суд арестовал Аллерова на 60 суток с возможностью залога 4,8 млн грн. Экс-главу Нацгвардии арестовали в зале суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3127547
 
 
 Топ комментарии
 
Какие мрази,нет слов.Зато тварь вышиванку напялила и по украински пади базарит на раз два!Сука!И всех кто с ней докучи уроды.Включая высшее руководство.В стране война,на фронте люди гибнут,миллионы обездоленных,а эти уроды сука хапают и хапают.Ладно бы хапали из прибылей,как в рашке.Дык это ублюдочное кодло хапает из убытков скоты.Для таких как эта сука и её покровителей должна быть введена смертная казнь.Иначе ни когда нам не очистится от этих уродов!Или пожизренное с полной конфискацией у всей семейки.Как же они все,эти мрази двадцатипятипроцентные достали!!!
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Народ Украины. Пеця создал систему,до которой даже янык не дошел. Кпждый день, в той,или иной сфере государства, разные группы мародеров, вытягивают деньги. Где тысяча,где сто тысяч,а где сотни миллионов и миллиады гривен. И все это из нас под лживые "реформы". Я за Зеленского в первом туре не голосовал. Но во втором,я четко осознавал. Второй срок барыги, Украина не выдержит. Люди,этот бывший през. Еще аукнется нам. Столько вылезет говна, что мы все удивимся. А Зе еще ничего не сделал. Ни плохого,ни хорошего. Но ожидания,для меня,оптимистичные.
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Мне б эти 1,5 миллиона - я б захватил власть в Украине и повёл бы Нэньку к процветанию!
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Абалдєть! Ціна двушки "під ремонт" в Києві.
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Ты двушками считаешь, а я политтехнологиями.
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Сьогодні з'ясувалося, що донька колишнього голови Національної гвардії України Юрія Аллерова, якого НАБУ підозрює в заволодінні майном Нацгвардії на 5 млн доларів, має подвійне громадянство - українське та російське і більшість часу проживає у Москві.
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Пора удивлятся?У сынули Петра Порошенко невестка вообще с рассейским гражданством.Про питерских и крымских родственников надо говорить?
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Порошенко, як і раніше Янукович, призначав в силові структури громадян Росії або їх родичів.
Різниця в тому, що Порошенко призначав громадян рашки в силові структури під час війни з рашкою.
Тим самим, Порошенко сприяв агресії пуйла проти України.
Суд отпустил под залог в 1,5 млн грн оценщицу Гринчук, которая является подозреваемой в "деле Аллерова" - Цензор.НЕТ 2202
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Чего ты ***** сюда припёр!? Привыкай, теперь тебе надо говорить - повстанцы и гражданская война.
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с тем что врагам не удавалось -- прекрасно справились свои
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Какие мрази,нет слов.Зато тварь вышиванку напялила и по украински пади базарит на раз два!****!И всех кто с ней докучи уроды.Включая высшее руководство.В стране война,на фронте люди гибнут,миллионы обездоленных,а эти уроды **** хапают и хапают.Ладно бы хапали из прибылей,как в рашке.Дык это ублюдочное кодло хапает из убытков скоты.Для таких как эта **** и её покровителей должна быть введена смертная казнь.Иначе ни когда нам не очистится от этих уродов!Или пожизренное с полной конфискацией у всей семейки.Как же они все,эти мрази двадцатипятипроцентные достали!!!
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Ти сама чому досі не вивчила української мови? Будова щелеп не та чи зайва хромосома заважає?
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А что ты такое, что бы кому то указывать на каком языке общаться!
У нас демократическая страна, а не рашка с лугандоном!
Видимо это у тебя лишняя хромосома, раз своими куриными мозгами права человека и статьи Конституции Украины понять не в состоянии!
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Т.е. то, что она 25% назвала мразями, ты посчитал, что это - истинный патриотизм?
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Ты порохнявый тролль считать разучился?
25% от проголосовавших!
И вы 72% проголосовавших и по грубее называли!
Это ее личное мнение! Хотя я считаю проголосовавших за мародера, грабившего со своими любымы друзямы Украину во время войны - просто тупыми и ограниченными!
Хотя за "легитивного" с 2я ходками тоже проголосовали!
Не пиши мне тролль рашинский. Я тебя знаю!
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Запам'ятай, кацапе: українцю в Україні достатньо знати ОДНУ мову - Державну. І нехай якесь падло лише спробує не надати будь-яких сервісів державною мовою на території України. Ось крисчани та лугандони вже дострибалися.
Я можу перейти на мокшанський суржик (рузгій язиг) хіба що на прохання співбесідника- литовця чи казаха, який недостатньо володіє англійською для продуктивної бесіди.
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У кацапов, как оккупировать Крым и Донбасс - ни законов ни морали нет, а как Украине защищаться, так они начинают ссылаться на демократические ценности и право нации на самоопределение - донбабвийцев и лугандийцев...
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Ты тупЭ?
Я не спрашиваю твоего тупого быдляцкого мнения!
Я спрашиваю ШО ТЫ ТАКОЕ, что пытаешься рашинские правила применять к Украине и ее гражданам?
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Т.е. ты защищаешь право своего мессии не знать украинский язык?
Или ты защищаешь право паРаши на русский язык в Украине?
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А на украинском языке есть труды Ленина?
То-то же, вот она и цитирует на русском...
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Свого часу комуняки подбали з виданням "творів" ульянова-бланка на всіх живих та мертвих мовах. Навіть на ідиш з використанням єврейської абетки.
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Она, наверно, не нашла на украинском, тогда - простительны её большевистские провокации... или - нет?
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А тебя это беспокоит?Иди к доктору попроси таблеточки.А нет,дЫк подойди к русскоговорящему фронтовику и у него спроси?Или умеем предъявлять претензии только женщинам и тем,кто очень далеко и до твоей глотки дотянутся не может?Наверное и дратся умеешь только с детьми и бабками старыми?
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Я не диференціюю тролів за гендерною ознакою. Якщо сама напрошуєшся на конфлікт, то не розраховуй що тебе будуть в'язати і кидати в автозак менти у спідничках.
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Нда.Не удивительно,что Порошенко послали на йух всем миром.Учитывая тех,кто на него по сей день работает и их старания.Не старайся,мне на тебя чхать,срать,плевать и остальные ать...
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надеюсь с уходом марадёра исчезнут и воры в вышиванках
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А Порошенко с Гройсманом и остальной жидовской кодлой ни куда пока не исчезали.Выгнать тварей невозможно.И кипы носят на равне с вышиванками.Правда кипы перед теми с кем грабят страну,а вышиванки и українська мова це для народу,арміі,та віри.Вера это прислуга в поместье Порошенко-Вальцмана!
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Бешенство? Сходи - проверь, может водобоязнь уже началась.
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Пора удивлятся?У сынули Петра Порошенко невестка вообще с рассейским гражданством.Про питерских и крымских родственников надо говорить?
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херасебе КАКИЕ "статки" имеют простые украинские "оценщики"....
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Народ Украины. Пеця создал систему,до которой даже янык не дошел. Кпждый день, в той,или иной сфере государства, разные группы мародеров, вытягивают деньги. Где тысяча,где сто тысяч,а где сотни миллионов и миллиады гривен. И все это из нас под лживые "реформы". Я за Зеленского в первом туре не голосовал. Но во втором,я четко осознавал. Второй срок барыги, Украина не выдержит. Люди,этот бывший през. Еще аукнется нам. Столько вылезет говна, что мы все удивимся. А Зе еще ничего не сделал. Ни плохого,ни хорошего. Но ожидания,для меня,оптимистичные.
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Выгляни в окно - там орки у тебя не маршируют?
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Да похоже у них там на смену заступили самые отмороженные.
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