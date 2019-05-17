 Порошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №265/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", – сказано в документе.

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