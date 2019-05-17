 Порошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №265/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.
"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", – сказано в документе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №265/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.
"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", – сказано в документе.
выпастивыгнать?
Совсем без Святослава нельзя, Вован прессует, очко играет)))
Там всі прибарахлилися.
Десь читав...
https://ua24ua.net/eto-genotsid-za-5-let-v-ukraine-unichtogeno-2-7-milliona-pensionerov-shokiruyushchie-tsifri-5-letki-poroshenko-foto/
Нюню,