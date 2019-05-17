EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  247  13
Все про:Порошенко (17481) пресс-секретарь (49) Цеголко (171)

 Порошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента

Президент Украины Петр Порошенко уволил Святослава Цеголко с должности пресс-секретаря главы украинского государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №265/2019 обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", – сказано в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде

Источник: https://censor.net.ua/n3127545
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не может пастух сраху все стадо выпасти выгнать?
 показать весь комментарий
 
 
Еще один приспособленец слился. В добрый путь.
 показать весь комментарий
 
 
Этот торт графоман какой то... Все подписывает и подписывает
 показать весь комментарий
 
 
Одного Святослава уволил, другого Святослава взял) Порошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента - Цензор.НЕТ 458
Совсем без Святослава нельзя, Вован прессует, очко играет)))
 показать весь комментарий
 
 
Ну, це вже не зовсім голко.
Там всі прибарахлилися.
 показать весь комментарий
 
может им в раду пойти? Партия порохососов, 25 % рейтинг ****!
 показать весь комментарий
 
А днём нельзя было холуев своих уволить? До последнего надеялся что результаты выборов отменят?
 показать весь комментарий
 
 
Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 млн. пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко
https://ua24ua.net/eto-genotsid-za-5-let-v-ukraine-unichtogeno-2-7-milliona-pensionerov-shokiruyushchie-tsifri-5-letki-poroshenko-foto/

Нюню,
 показать весь комментарий
 
А женщину тысячелетия , до женщины столетия разжаловать слабо ? Страна в ужасе , подружка дракулы и луценко на метле , это даже не Роттердам +++++
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента
 
 
 
 
 
 вверх