 Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №254/2019, обнародованном в пятницу вечером на сайте главы государства.

"Освободить Луценко Ирину Степановну от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)", - отмечается в тексте.

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