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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17481) увольнение (1549) Луценко Ирина (394)

 Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде

Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Луценко от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №254/2019, обнародованном в пятницу вечером на сайте главы государства.

"Освободить Луценко Ирину Степановну от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной Раде Украины (вне штата)", - отмечается в тексте. 

Также читайте: Порошенко уволил нардепа Березенко с должности внештатного советника

Источник: https://censor.net.ua/n3127543
 
   
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Кака карьера коту под хвост! Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 9861
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усё... третье тысячелетие закончилось...
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ночью приличных людей не увольняют. Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 5994
ночью выгоняют блядей Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 2424
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Ира "Бл@ха-муха" Луценко теперь может найти работу по своему реальному уровню, - торговать на Привозе в Одессе., например.
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Обкрадатимуть. На "точці" треба бути постійно тверезим.
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Ну, его заслуги здесь нет. Просто президента выбрали нового.
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Каких людей теряем! Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 9520Каких людей..........
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Ирина Луценко - женщина 3-го тысячелетия. Уходи в историю.
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усё... третье тысячелетие закончилось...
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ночью приличных людей не увольняют. Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 5994
ночью выгоняют ****** Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 2424
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Настигло.... Пропало все третье тысчелетие.. Как с этим жить?
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Воры и мародеры должны сидеть в тюрьме с полной конфискацией награбованного майна.
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Иди Ира---лафа всегда кончается. Допускаю что много 3-литровых банок прикопано по погребам разным. По жизни как на долгой ниве. Это есть такая модель с 4 дверями---редкая!
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Семен Семенченко

14 ч. ·

Представник президента в ВР Ірина Луценко перед складанням повноважень «хоче дати поради» новообраному президенту Зеленському. В основному на тему «як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом на прикладі президента Порошенка». Я напевно зроблю спойлер і сформулюю у чому принцип «конструктивної роботи» Порошенка з парламентом.

1) Набрехав з три короби і налякавши людей війною завести в парламент свою фракцію. Поставити свого спікера і вертіти регламентом як душа забажає.
2) Забезпечити безкарність регіоналам і користуватися їхніми голосами коли не вистачає своїх.
3) Носити в парламент готівку спортивними сумками і роздавати його перед голосуваннями.
4) Одних депутатів посадити на зарплату в конверті, іншим дати преференції в бізнесі, когось посадити на гачок кримінальних справ
5) Тих , хто не став курвою - поливати лайном з усіх підконтрольних телеканалів і ботоферм.
В результаті Порошенко, не маючи права ні дня займатися бізнесом протягом останніх 20 років стає мільярдером і багатіє коли країна скочується вниз в рейтингу бідності. Люди масово виїжджають з країни, а президент в підсумку програє президентські вибори популярному артисту.
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Желаю фото. Дайте три. Мои внуки плохо кушают и не боцца бабы с метлой Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 5252
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Вай - вай, яка трагедія. Все пропало шеф, ....все пропало !
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3-я новость. Я подам ,я подала заявление об отставке, Порошенко уволил...Это что,каждая ************ (я не о гендере) в цензоре будет так уходить?
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а как была уверенна что плокулолшей будет завжды
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Вот вы все охальники, а йуге с этим еще жить
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***
у бабы Яги отвратительный день:
с утра заболела кукушка,
на ножках куриных стоит набекрень
и вся покосилась избушка.
поломана ступа, разорван сачок,
и гонит из лесу подельник.
а всё потому, что зеленый жучок -
зацарствует в понедельник

Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 3383

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде
 
 
 
 
 
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