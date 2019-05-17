 Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики Перри

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", именно он возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.
Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", именно он возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.
Второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США....
Вот так вот...это не министр энергетики..