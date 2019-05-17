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 Политика Украины
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 Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики Перри

Министр энергетики США Рик Пери (Rick Perry) будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 20 мая.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", именно он возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Данилюк провел встречу с министром энергетики США Перри

Источник: https://censor.net.ua/n3127541
 
 
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напомните а у порошенко кто был
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Вы все там, что ли клоуны? Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики Перри - Цензор.НЕТ 6992 И этот приехал, только благодаря президентству Порошенко, во время которого запад стал считаться с Украиной
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не трынди запад твоего барыгу давно просчитал
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На инаугурации Порошенко был Вице-президент США Джо Баден...
Второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США....

Вот так вот...это не министр энергетики..
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Министр энергетики символизирует энергичность нового молодого президента. Это куда почётней, чем какой-то там вице-президент.
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Тогда надо было клоуна в костюме зайца энерджайзера присылать...было бы еще символичнее...
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Лучше я скажу спасибо вам зебилам...за то что выбрали клоуна...отношение в мире соответсвующее...
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щас вам докажут-что министр энергетики намного потужней вице-президента!
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сынок его оскандалился в бизнесе Ураины
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Газ СПГ потужно раза в три дороже российского будут втюхивать по дружбе . Ну ничего разбогатевшие в конце эпохи бедности граждане получающие по 4 000уе зарплаты оплатят
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Та да, кацапьі, просрали вьі хороший рьінок под самьім носом
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ЧТО ЗА УНИЖЕНИЕ?! КАК ЭТО МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ??? А ПОЧЕМУ НЕ МИНИСТР КЛОУНСКИХ ДЕЛ США?
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ждьом от рашкі на вечєрінкє бєз галстухов послє кенгураціі
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Вот и все отношение США к клоуну. Дипломатически просто унизили.
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А ведь могли и какого нибудь начальника американского ЖЭКа прислать-так шо возрадуемся!!
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та пофуй, хоть кого. Главное они узнают, что люди избавляются от старых пердунов, воров и барыг и скоро коснется и хваленой америки подобное. Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики Перри - Цензор.НЕТ 2030
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Этот Пэрри обещает с Украины второй Техас сделать. Я в растеряности. Подскажите какую карту смыкнуть. Тогда, давно очень обещали Францию. Не так давно гадик-вадик увлёк меня темой Швейцарии Восточной Европы---и на тебе---Техас. Мексиканцев там много. А кого нам за таких тут держать?
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А клоунский колпак подарят? Могли бы и Джима Керри прислать, как то роднее для Зе было бы.
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее заявлял, что на инаугурацию Зеленского из США прибудет делегация "самого высокого уровня представительства".

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нема представників 95 кварталу, тому і я кажу НА ДОБРАНІЧ!
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Схема програшу пороха, свинарчук-томос- гражданскіх атсєчь , схема успіху американців, продаж туземцям вугілля- тепловози - газ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДелегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики Перри
 
 
 
 
 
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