 Делегацию США на инаугурации Зеленского возглавит министр энергетики Перри

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", именно он возглавит американскую делегацию на инаугурации Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Перри является министром энергетики США со 2 марта 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Зеленского Данилюк провел встречу с министром энергетики США Перри