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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2877) Нафтогаз (2679) Гройсман (4704) Витренко Юрий (45) анбандлинг (1)

 Предлагаемая Кабмином модель анбандлинга "Нафтогаза" приведет к проигрышу "Газпрому" 3 млрд долл. в арбитраже, - Витренко

Модель разделения НАК "Нафтогаз Украины" (анбандлинга), которую предлагает Кабинет министров, может привести к проигрышу в арбитраже против "Газпрома" на 3 млрд долларов.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ.

Витренко раскритиковал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на время координационного совета по реформам в ТЭК  о том, что "Нафтогаз" должен провести анбандлинг по модели OU (ownership unbundling), поскольку она самая приемлемая и единственная, которая может быть реализована до конца 2019 года.

"Я не знаю критерии этой "приемлемости", но я могу ответственно утверждать, что мы предоставили уполномоченным представителям Кабмина заключение юристов и экспертов, с которыми мы выиграли в Стокгольмском арбитраже против Газпрома, что следствием выбора именно этой модели анбандлинга может быть проигрыш Газпрому в новом арбитраже , который уже инициировал Газпром, примерно 3 миллиардов долларов вместо того, чтобы выиграть у Газпрома 11-14 миллиардов долларов.", - написал Витренко.

Они подробно объяснили представителям Кабмина почему так произойдет. Они также объяснили почему нужно выбрать другую модель анбандлингу, как это позволяет сделать европейское и украинское законодательство, - ISO (независимый системный оператор)", - написал Витренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ может прервать украинский транзит в следующем году и без запуска "Северного потока-2", - Коболев

Также по мнению исполнительного директора "Нафтогаза" предложение Кабмина значительно ослабит переговорную позицию украинской стороны на трехсторонних переговорах по транзиту газа после 2019 года,

"Если эта модель будет реализована, то "Газпром" сможет требовать в арбитраже пересмотр нашего транзитного тарифа в сторону уменьшения, и именно поэтому мы будем вынуждены вернуть "Газпрому" 3 миллиарда долларов", - резюмировал Витренко.

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Предлагаемая Кабмином модель анбандлинга Нафтогаза приведет к проигрышу Газпрому 3 млрд долл. в арбитраже, - Витренко 01
Предлагаемая Кабмином модель анбандлинга Нафтогаза приведет к проигрышу Газпрому 3 млрд долл. в арбитраже, - Витренко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127540
 
 
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Мова йде про ті 3 міліарди за які вітренко і коболєв собі міліонні бонуси виплатили і перевели в америку мамі? Чи про інші три міліарди?
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Я свыню убью , за Витренко , за Бойко ,, Медвейчука .
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Я вот это слово *анд-банд-линг* уже записал в общую тетрадку печатными буквами и завтра с обеда на лавке с дружбанами-пенсами буду применять. Там есть пара мудрых умников---так задрочу знатоков!
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По логике воюющая страна должна отрезать трубы что бы лишить финансирования противника.но в украине что-то пошло,не так
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да мы так... анбандлинг..)))) от ваших премий и "нафтогаза" в целом
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Хоть убейте, не верю ни Коболеву, ни Витренко. Может, из-за мамань ихних?
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Умный какой, слово такое "анбандлинг" придумал.
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Модератор удалил мой пост в профильной теме.
Напомню.
Власники - Єдиним власником НАК «Нафтога́з Украї́ни» є держава в особі Кабінету Міністрів України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредлагаемая Кабмином модель анбандлинга "Нафтогаза" приведет к проигрышу "Газпрому" 3 млрд долл. в арбитраже, - Витренко
 
 
 
 
 
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