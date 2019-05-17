 Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос "Нужна ли перезагрузка антикоррупционной системы?" Грановский заявил: "Вот как только мы прекратим с вами говорить юридическими категориями, а перейдем на язык революционной политической целесообразности, мы тут же проиграли. Возможна ли перезагрузка? Давайте вспомним, что было с Холодницким. Он прошел через все круги ада и никакое эмоциональное политическое решение по нему не было принято, поскольку у него нет правовой природы, а она заключалась в другом. Члены КДКП пришли к выводу, что господина Холодницкого следует покарать в виде вынесения ему выговора. Поэтому мы юридически вернуться к этому кейсу не можем. Как можно сегодня говорить об отставке Холодницкого, если на то нет процедуры? Как можно говорить об отставке Сытника?"

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Говоря о вероятной отставке Сытника, нардеп подчеркнул: "Насколько мне известно, господин Сытник не являлся частью этого расследования. Когда нет оснований, использовать исключительно категории политической целесообразности непрофессионально. Надо ли перезапустить эти органы? Мой ответ - нет. Потому что нет правового коридора, по которому может кто-то поехать и в итоге приехать к этим решениям. А говорить эмоциями и исходить из того, что это кому-то надо, а другим это не надо - это есть спекуляция и проявление крайне непрофессионального подхода к этим вещам".

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Отвечая на вопрос "будет ли задержан Гладковский?", соратник Порошенко отметил: "Мое отношение к этому вопросу - дело расследуется давно, наверное оно неоднозначное - было б оно однозначным, были бы другие шаги, которые мы с вами точно заметили. Однозначности нет, что для меня, как члена БПП, хорошо. Это значит, что на поверхности состав не усматривается. В любом сложном деле детектив, следователь, прокурор "унюхивает" состав и уже в последствии бьют в правильные точки, и это точно можно сделать быстрее, чем за 2,5 года. Поэтому раз это так, то дело или настолько сложное, что этого времени не хватило, либо настолько же неоднозначное".

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Полный текст интервью читайте здесь.