EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  850  47
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2747) Грановский (66)

 Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский

Один из ближайших к Петру Порошенко людей, нардеп от БПП Александр Грановский заявил, что для перезагрузки антикоррупционных органов в стране не хватает юридической базы.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос "Нужна ли перезагрузка антикоррупционной системы?" Грановский заявил: "Вот как только мы прекратим с вами говорить юридическими категориями, а перейдем на язык революционной политической целесообразности, мы тут же проиграли. Возможна ли перезагрузка? Давайте вспомним, что было с Холодницким. Он прошел через все круги ада и никакое эмоциональное политическое решение по нему не было принято, поскольку у него нет правовой природы, а она заключалась в другом. Члены КДКП пришли к выводу, что господина Холодницкого следует покарать в виде вынесения ему выговора. Поэтому мы юридически вернуться к этому кейсу не можем. Как можно сегодня говорить об отставке Холодницкого, если на то нет процедуры? Как можно говорить об отставке Сытника?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться", - нардеп от БПП Грановский о деле "Приватбанка"

Говоря о вероятной отставке Сытника, нардеп подчеркнул: "Насколько мне известно, господин Сытник не являлся частью этого расследования. Когда нет оснований, использовать исключительно категории политической целесообразности непрофессионально. Надо ли перезапустить эти органы? Мой ответ - нет. Потому что нет правового коридора, по которому может кто-то поехать и в итоге приехать к этим решениям. А говорить эмоциями и исходить из того, что это кому-то надо, а другим это не надо - это есть спекуляция и проявление крайне непрофессионального подхода к этим вещам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я принял для себя решение идти в парламент по мажоритарному округу. Мне нужна независимость", - нардеп от БПП Грановский

Отвечая на вопрос "будет ли задержан Гладковский?", соратник Порошенко отметил: "Мое отношение к этому вопросу - дело расследуется давно, наверное оно неоднозначное - было б оно однозначным, были бы другие шаги, которые мы с вами точно заметили. Однозначности нет, что для меня, как члена БПП, хорошо. Это значит, что на поверхности состав не усматривается. В любом сложном деле детектив, следователь, прокурор "унюхивает" состав и уже в последствии бьют в правильные точки, и это точно можно сделать быстрее, чем за 2,5 года. Поэтому раз это так, то дело или настолько сложное, что этого времени не хватило, либо настолько же неоднозначное".

Также читайте: "Я не гражданин Румынии, это неправда", - нардеп от БПП Грановский. ДОКУМЕНТ

Полный текст интервью читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3127539
 
 
 Топ комментарии
 
Грановский должен ходить исключительно тюремными коридорами и при чём очень,очень давно ... Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 9154
 показать весь комментарий
 
соя кто это токой? А это БЫВШИЙ смотрящий за судами 😷
 показать весь комментарий
 
дарма ці всі Свинарчуки-Грановські відкривають рота - тепер всі розуміють як дуже вони налякані ... Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 5642
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Грановский должен ходить исключительно тюремными коридорами и при чём очень,очень давно ... Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 9154
 показать весь комментарий
 
 
соя кто это токой? А это БЫВШИЙ смотрящий за судами 😷
 показать весь комментарий
 
 
и будущая мишень своих же бумерангов Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський - Цензор.НЕТ 4629
 показать весь комментарий
 
 
ага. потужный свинореформатор, мыролюбный.
 показать весь комментарий
 
 
дарма ці всі Свинарчуки-Грановські відкривають рота - тепер всі розуміють як дуже вони налякані ... Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 5642
 показать весь комментарий
 
 
Єта вонючая воровская падла должга сесть лет на 20
 показать весь комментарий
 
 
Эта коррупционная морда заявляет, что потрошиные гниды и дальше намерены грабить Украину и её народ.
 показать весь комментарий
 
 
думаешь что маестро зе не исправит положение, а как же с тем - придёт весна, будемо сажать...
 показать весь комментарий
 
 
А что этот мордатый так уверенно говорит про неоднозначность дела Гладковского,ему незаконно дают возможность читать материалы этого дела?
 показать весь комментарий
 
 
Как только снимут депутатскую неприкосновенность, п@здоте нечего будет делать в ВР, это аксиома.
 показать весь комментарий
 
 
аха, значит есть проблема для весенной посадки, хм, а сколько надо чтоб создать и ещё более - что он как депутат коалиции сделал для решение проблемы? а то он на подобие ляшко, все вокруг скотиняки и я один красавец с вилами.
 показать весь комментарий
 
"Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора"

Так сделайте. Генпрокурора назначили без профильного образования. А тут вдруг ступор и безнадега. Ищите и найдете!
 показать весь комментарий
 
как-то мало одного случая с образованием генпрокурора.

другие подобные случаи были ?
 показать весь комментарий
 
Поэтому раз это так, то дело или настолько сложное, что этого времени не хватило, либо настолько же неоднозначное"....... Дело Свиней Петрика простое,с понедельника Свиньи пойдут на ежедневное сближение с камерой Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 8659
 показать весь комментарий
 
беня найдёт и всё и всех перезагрузит)
 показать весь комментарий
 
 
Придётся со старыми Грановского посадить.
 показать весь комментарий
 
 
говорят мародер там себе камеру отмарафетил.. Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський - Цензор.НЕТ 8360
 показать весь комментарий
 
 
Получается Петины потужны реформы и законы в Раде очередная профанация: фасад, за которым ничего нет.

«Лучшая Рада при лучшем президенте»
 показать весь комментарий
 
 
Пеця дивовижний персонаж - він відповідає лише за "перамоги" ...а за невдачі взагалі ніхто не відповідає ...))
 показать весь комментарий
 
 
как нет? папередники и наступная влада Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський - Цензор.НЕТ 1277
 показать весь комментарий
 
Я хуЭю. Кто интересуется мнением пороховского решальщика? И выслушивать всякую ***** от него. Я так думаю, что все будет как раз наоборот. И холода попотрошат и сытника. Потому что, за 5 просраных лет, мы,народ,не увидели ни одного результата, в насквозь коррумпированной системе. ***** с пляжа обоих. И когда я услышу,что возбуждено дело (криминальное), на кого либо из них,тогда я пойму,пошли изменения в лучшую сторону.
 показать весь комментарий
 
 
сказал Грановский нам как другу - я сволочь и как специалист говно, в быту ган..он , но в БПП - я незаменимый человек..
 показать весь комментарий
 
 
Ты посмотри как расщебетался этот шпак на грача с элеватора советского похожий! Ну очень не охота так резко---но скоро иврит вторым государственным ставить надо. *Саша Белый вставай!*
 показать весь комментарий
 
 
Есть коридор . вынести вас ****** на свалку истории , с полной конфискацией украденного .
 показать весь комментарий
 
 
Цензор хорошие фото берет. Морда Грановского в коридор даже обычной хрущевки не влезет, не говоря уже о правовом, там же читать надо. Зато мастер в левокосоправовом.
 показать весь комментарий
 
 
однако цензор тоже люлей получит за оскорбление президента и разжигание розни. Очень надеюсь это не политика лично Бутусова была. Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський - Цензор.НЕТ 9898
 показать весь комментарий
 
Я им удивляюсь . Слава Чаушеску покоя не дает ?
 показать весь комментарий
 
 
а где свиношныри в теме? где их мыролюбство?
 показать весь комментарий
 
 
Зеленьій корридор от Зеленского вьі наверное тоже просрали
 показать весь комментарий
 
Во Винницкая ОПГ выдает .Ну шо дятлы ипать вас будут еще долго Это не донецкие бандюки Здесь вы голые покуярите в вышиванках
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский
 
 
 
 
 
 вверх