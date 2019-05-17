 Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос "Нужна ли перезагрузка антикоррупционной системы?" Грановский заявил: "Вот как только мы прекратим с вами говорить юридическими категориями, а перейдем на язык революционной политической целесообразности, мы тут же проиграли. Возможна ли перезагрузка? Давайте вспомним, что было с Холодницким. Он прошел через все круги ада и никакое эмоциональное политическое решение по нему не было принято, поскольку у него нет правовой природы, а она заключалась в другом. Члены КДКП пришли к выводу, что господина Холодницкого следует покарать в виде вынесения ему выговора. Поэтому мы юридически вернуться к этому кейсу не можем. Как можно сегодня говорить об отставке Холодницкого, если на то нет процедуры? Как можно говорить об отставке Сытника?"
Говоря о вероятной отставке Сытника, нардеп подчеркнул: "Насколько мне известно, господин Сытник не являлся частью этого расследования. Когда нет оснований, использовать исключительно категории политической целесообразности непрофессионально. Надо ли перезапустить эти органы? Мой ответ - нет. Потому что нет правового коридора, по которому может кто-то поехать и в итоге приехать к этим решениям. А говорить эмоциями и исходить из того, что это кому-то надо, а другим это не надо - это есть спекуляция и проявление крайне непрофессионального подхода к этим вещам".
Отвечая на вопрос "будет ли задержан Гладковский?", соратник Порошенко отметил: "Мое отношение к этому вопросу - дело расследуется давно, наверное оно неоднозначное - было б оно однозначным, были бы другие шаги, которые мы с вами точно заметили. Однозначности нет, что для меня, как члена БПП, хорошо. Это значит, что на поверхности состав не усматривается. В любом сложном деле детектив, следователь, прокурор "унюхивает" состав и уже в последствии бьют в правильные точки, и это точно можно сделать быстрее, чем за 2,5 года. Поэтому раз это так, то дело или настолько сложное, что этого времени не хватило, либо настолько же неоднозначное".
Полный текст интервью читайте здесь.
Так сделайте. Генпрокурора назначили без профильного образования. А тут вдруг ступор и безнадега. Ищите и найдете!
другие подобные случаи были ?
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«Лучшая Рада при лучшем президенте»