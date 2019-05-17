 Налоговики ликвидировали две нелегальные АЗС на Львовщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что на территории области функционируют две АЗС, через которые осуществляется реализация горюче-смазочных материалов без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий пресечена указанная незаконная деятельность, описано и опечатано оборудование для заправки транспортных средств ориентировочной стоимостью 200 тыс. грн и 35 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью около 1 млн 50 тыс. грн.

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч.1 ст.164 КУоАП, которые направлены в суд.

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