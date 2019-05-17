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Все про:АЗС (294) Львовщина (1656) налоговая милиция (1648) ГФС (3268)

 Налоговики ликвидировали две нелегальные АЗС на Львовщине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области пресекли деятельность двух незаконных АЗС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики ликвидировали две нелегальные АЗС на Львовщине 01

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что на территории области функционируют две АЗС, через которые осуществляется реализация горюче-смазочных материалов без соответствующих разрешительных документов.

Налоговики ликвидировали две нелегальные АЗС на Львовщине 02

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Налоговики ликвидировали две нелегальные АЗС на Львовщине 03

По результатам проведенных мероприятий пресечена указанная незаконная деятельность, описано и опечатано оборудование для заправки транспортных средств ориентировочной стоимостью 200 тыс. грн и 35 тонн дизельного топлива ориентировочной стоимостью около 1 млн 50 тыс. грн.

Налоговики ликвидировали две нелегальные АЗС на Львовщине 04

В отношении правонарушителей составлены протоколы по ч.1 ст.164 КУоАП, которые направлены в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127538
 
 
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Когда арестуете свинарчуков гниды,хватит бомбить малый бизнес.
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