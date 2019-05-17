 На оккупированных территориях 60% людей считают себя гражданами Украины, 5% - гражданами "ДНР/ЛНР", 3% - РФ, остальные не определились, - экс-командующий ООС Наев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укринформу".

Отвечая на вопрос о том, "Какие настроения царят среди населения на оккупированной территории?", Наев подчеркнул: "О настроениях... Сегодня на оккупированных территориях царят преимущественно проукраинские настроения, которые, однако, не афишируются из-за угрозы репрессий со стороны оккупационных властей. В этом году в Объединенных силах был проведен опрос граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий через КПВВ, который показал, что 60% респондентов считают себя гражданами Украины, 5% - гражданами ДНР/ЛНР, 3% считают себя гражданами Российской Федерации и СССР. Остальные не смогли определиться со своей гражданской позицией".

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Генерал-лейтенант, комментируя вопрос насколько репрезентативные такие данные, продолжил: "Такой опрос проводился специальной службой, это действительно общественные организации, но проводился также опрос и специальными разведывательными органами. Следует понимать, что в сюжетах российского телевидения относительно антиукраинских настроений на Донбассе никогда и нигде не найдешь правды. Я лично имел возможность общаться с людьми с неподконтрольных территорий на КПВВ "Майорское" и говорил им, что Объединенные силы принесут мир на все украинские земли по обе стороны линии соприкосновения. Никакой агрессии или неприятия со стороны людей я не чувствовал. Дело в том, что время лечит многие раны, в том числе и те, которые образовались в результате вооруженного конфликта. Люди понимают, что Российская Федерация их не берет к себе, люди понимают, что Украина ждет их, и другого выхода, как вернуться в лоно Украины, нет. Именно поэтому Российская Федерация сегодня выдает российские паспорта для того, чтобы закрепить свое влияние на временно оккупированной территории, но большинство граждан, которые там живут, с опаской относятся к такому шагу, понимая, что за этим ничего, кроме провокаций, не будет".

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"Лично я и военные на передовой верим и уверены в победе Украины, и это - самое главное. Привлечение миротворческого контингента - это действительно путь к уменьшению напряжения и путь к завершению конфликта. Но есть принципиальная позиция – миротворческие силы должны стать в первую очередь на границе с Российской Федерацией, участок которой сегодня не контролируется украинскими властями, и прекратить поставки оружия, боеприпасов и военных на нашу территорию. Миротворцы должны обеспечить полноценный режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Что касается политики и дипломатии - то это вопрос не к военным", - резюмировал Наев.