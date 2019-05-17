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 На оккупированных территориях 60% людей считают себя гражданами Украины, 5% - гражданами "ДНР/ЛНР", 3% - РФ, остальные не определились, - экс-командующий ООС Наев

Экс-командующтий сил ООС на Донбассе Сергей Наев считает, что большинство населения оккупированного Донбасса имеет проукраинские взгляды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укринформу".

Отвечая на вопрос о том, "Какие настроения царят среди населения на оккупированной территории?", Наев подчеркнул: "О настроениях... Сегодня на оккупированных территориях царят преимущественно проукраинские настроения, которые, однако, не афишируются из-за угрозы репрессий со стороны оккупационных властей. В этом году в Объединенных силах был проведен опрос граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий через КПВВ, который показал, что 60% респондентов считают себя гражданами Украины, 5% - гражданами ДНР/ЛНР, 3% считают себя гражданами Российской Федерации и СССР. Остальные не смогли определиться со своей гражданской позицией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я был освобожден от должности в связи с ротацией по предложению военного руководства, - Наев об отставке с должности командующего ООС

Генерал-лейтенант, комментируя вопрос насколько репрезентативные такие данные, продолжил: "Такой опрос проводился специальной службой, это действительно общественные организации, но проводился также опрос и специальными разведывательными органами. Следует понимать, что в сюжетах российского телевидения относительно антиукраинских настроений на Донбассе никогда и нигде не найдешь правды. Я лично имел возможность общаться с людьми с неподконтрольных территорий на КПВВ "Майорское" и говорил им, что Объединенные силы принесут мир на все украинские земли по обе стороны линии соприкосновения. Никакой агрессии или неприятия со стороны людей я не чувствовал. Дело в том, что время лечит многие раны, в том числе и те, которые образовались в результате вооруженного конфликта. Люди понимают, что Российская Федерация их не берет к себе, люди понимают, что Украина ждет их, и другого выхода, как вернуться в лоно Украины, нет. Именно поэтому Российская Федерация сегодня выдает российские паспорта для того, чтобы закрепить свое влияние на временно оккупированной территории, но большинство граждан, которые там живут, с опаской относятся к такому шагу, понимая, что за этим ничего, кроме провокаций, не будет".

Также читайте: Вскоре мы освободим нашу страну от оккупантов, - Наев обратился к боевым побратимам и соотечественникам

"Лично я и военные на передовой верим и уверены в победе Украины, и это - самое главное. Привлечение миротворческого контингента - это действительно путь к уменьшению напряжения и путь к завершению конфликта. Но есть принципиальная позиция – миротворческие силы должны стать в первую очередь на границе с Российской Федерацией, участок которой сегодня не контролируется украинскими властями, и прекратить поставки оружия, боеприпасов и военных на нашу территорию. Миротворцы должны обеспечить полноценный режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Что касается политики и дипломатии - то это вопрос не к военным", - резюмировал Наев. 

Источник: https://censor.net.ua/n3127537
 
   
 Топ комментарии
 
А на неоккупированных...73 процента проголосовавших за клоуна готовы лечь под паРашу...
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24 процента проголосовавших за соевого клоуна готовы лечь под паРашу...
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Наев - достойный командир, которого уважают многие военнослужащие от простого солдата до генерала!!!
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Чесно говоря, перпенликулярно. Пусть берут паспорта и на историческую
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У этих 60 процентов историческая это Украина...и паспорта у них уже есть..
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А на неоккупированных...73 процента проголосовавших за клоуна готовы лечь под паРашу...
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24 процента проголосовавших за соевого клоуна готовы лечь под паРашу...
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24,45% согласньі с Президентом Порошенко, что:
На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 2460



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слабенький фейк , а тепер як це виглядає в оригіналі На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 9140
На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 592
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та й на окупованих із 60% -95% згадують про громадянство-коли по пенсію їдуть..
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24 % запроданців що голосували за Мародера, вже давно під кремлем разом зі своїм презиком-колаборантом
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Пусть теперь Апарыш едет и рассказывает На оккупированных территориях 60% людей считают себя гражданами Украины, 5% - гражданами "ДНР/ЛНР", 3% - РФ, остальные не определились, - экс-командующий ООС Наев - Цензор.НЕТ 2004
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Наев - достойный командир, которого уважают многие военнослужащие от простого солдата до генерала!!!
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"В этом году в Объединенных силах был проведен опрос граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий через КПВВ, который показал "

Это очень точная социология, ведь люди на КПП не ощущают никакого давления со стороны власти, более точными являются только опросы зеков надзирателями, насчет того, как они любят начальника тюрьмы.
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Кстати да, на украинском КПВВ они конечно скажут что украинцы.
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был проведен опрос граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий через КПВВ. А фига у них была в кармане?Источник: https://censor.net.ua/n3127537
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Українським націоналістом = патріотом України можна бути і в Канаді та на Кубані а на Донбасі сам Бог велів
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А братик твой и ты чьи граждане?
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60% людей , 5% - нелюдей, 3% - дерьмо, остальные - дерьмо в проруби...
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Ну так надо помочь освободится людям от оккупации
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Петро его за выборы нагнул, а он про соц опросы рассказывает! Хотя, связь, конечно есть...
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знайомий розповів, що рідня сестра живе в Словянську, то вони ще мріють про ДНР ЛНР.
Їм побарабану, зарплати, пенсії - головне "чтоб русссский не запрещали".
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Я не знаю как , не знаю каким образом , но и Крым будет наш и Кубань .
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а Кубань зачем надо, да и Крым.. же санкции
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Я у тебя забыл спросить . Я даже знаю где и как умру . Бабушка Марго научила .Вот так .
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Сколько можно пиариться. Пусть занимается делом.
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Странно,если всё так хорошо,то почему же эти люди давно не освобождены... На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 3553
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60 % вважають сабе українцями...І що їм заважало втікти з рашистського гетто ? Сам проводив соцопитування ?
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Смотрю тут все експерты! Только делом занимаются не многие в отличии от военных которые находятся в районе проведения операции!
Генерал Наев делал всё что от него зависело и даже больше находясь на должности командующего ООС!
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Та отош, вихлопки рашистські поналазять на наші землі, а ми їх травми як колорадів
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всі давно знають що собою являє РФ, тому їй ніхто не вірить адже вони загарбники!!!
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Мы верим в победу Украины благодаря нашим защитникам ЗСУ ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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"3% - РФ". такой же процент как и гомосеков.
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военные на передовой верят и уверены в победе Украины, и это - самое главное. Согласен командир.
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Пусть собаки полаят. Всеравно победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа оккупированных территориях 60% людей считают себя гражданами Украины, 5% - гражданами "ДНР/ЛНР", 3% - РФ, остальные не определились, - экс-командующий ООС Наев
 
 
 
 
 
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