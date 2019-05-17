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 Происшествия
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Все про:взрыв (4266) граната (673) Луганщина (4050) Приватбанк (470)

 На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских

В Луганской области в отделение Приватбанка мужчина пытался получить кредит по поддельным документам. После вызова полиции клиент попытался бросить гранату, но подорвался сам, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила сотрудник пресс-службы Приватбанка Инна Музычук, информирует Цензор.НЕТ.

"В отделении банка в Старобельске (Луганская область) неизвестный гражданин пытался получить кредит по поддельным документам и подорвал себя боевой гранатой, пытаясь бросить ее в наряд полиции, прибывший по вызову банка.

По данным пресс-службы банка, клиентов и сотрудников банка, находившихся в отделении, среди пострадавших нет. Сотруднику полиции, который получил контузию в результате взрыва, оказана вся необходимая медицинская помощь", - написала Музычук.

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На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3127534
 
 
 Топ комментарии
 
Драсьте!.. Я от Каломойского!.. Дайте два миллиарда.. и не медленно!
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А пока что, подрывается у тебя. И полыхает... На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских - Цензор.НЕТ 1228
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На месте происшествия На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских - Цензор.НЕТ 1652 нашли фото
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Драсьте!.. Я от Каломойского!.. Дайте два миллиарда.. и не медленно!
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Драсьте! Я Коломойский. Верните немедленно украденный у меня банк.
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я не понял что опять банкомат Приватбанка взорвали ?
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вот так и порошенко еще подорвется все отнимут что нажил непосильным трудом
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нажил это в смысле мыролюбно нареформил между мыролюбными перемириями?
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А пока что, подрывается у тебя. И полыхает... На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских - Цензор.НЕТ 1228
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а ты против потужных свиноперемирий и мыролюбства свиновальцмана?
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.....што то зачастили новости с Привата......не к добру....
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минус один соевый свиношнырь потерявший заработок в связи с зашкваром свиньи.
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Да не истери , вижу что ты из "болшынства". Могу рассказать как правильно использовать огнетушитель. На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских - Цензор.НЕТ 7941
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порохобот это в смысле заднеприводный шыкаладный ляшкован?
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вы что, голубчики! тут парами ходите?!.. в смысле, ты и 44ый..
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Пожалей чувака, у него редкий врожденный порок. На Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті, намагаючись кинути її в поліцейських - Цензор.НЕТ 4626
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а я бьі его даже на свою свиноферму не взял... какой с него работник
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майстри будівельники стільки заробляють у насту Харкові та айтішники більше...
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виборець Зеленського вирішив піти шляхом Коломойського і також намагався зтягнути з державного банка собі трохи грошенят
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кто то наивный еще верит что Приват банк национализировали ,кто то говорил что это пираммида была ...ага а зачем пираммиду было национализировать ...например даже тупые мокшане не национализировали МММ ...тут все оригинально и просто ..взяли и отжали ...но только отжали не у того человека ,поверте ...теперь отжимать будут назад но по-чесному
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прошу пояснити, чому написав таким шрифтом
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Он сам не знает, но в методичке вроде так написано.
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Извините, но это какой то бред.
Хотя ожидаема туча писателей про честно обиженного властями героя Днепра.
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в нете статья есть.После того,как пэдро узнал,шо кума гонтарева лохонулась пэдро ее по тихому "убрал".
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понравилось слово * клиент...надо дописать только 66
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Тренироваться надо гранаты кидать а потом уже кидать ...
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а если бы с рогаткой пришел, наверное себе бы глаз выбил...
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Наша служба и опасна и трудна..... Гниды криминальные конечно против порядка в Украине, наведем совместными усилиями порядок, народ против криминала и это сила.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских
 
 
 
 
 
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