 Порошенко уволил посла Украины в Китае Дьомина

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Уволить Демина Олега Алексеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в документе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
"Уволить Демина Олега Алексеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в документе.
Вазелин покупать не надо
Раздадут сверху
У меня другая дорогая косметика и для нормальных целей
На Тайвань не рекомендую..
Бував ...
Вполне себе китайские инициалы!
Конвульсії злобні..
Петя зачищает концы.
Как видите, российские связи Дёмина в Украине скрываются
🤣
Порошенко уволил директора Наци
Секретарь СНБО Турчинов подал в отставку
Порошенко...
Поро...
- уже и комментировать тошнит...
Зализали так, шо бедный мародер уже и посрать как люди не может. Срет рОтом.
Домашні сонячні станції не зможуть продавати електрику за «зеленим тарифом», тоді як це продовжать робити компанії олігарха Ріната Ахметова.
Про це повідомив радник Володимира Зеленського з енергетичних питань Андрій Герус.
«Із забороною дрібних домашніх СЕС усе ще набагато гірше, аніж здавалося. Виявляється правка номер 24 закону 8449-д обнулює всі «зелені» тарифи домашніх наземних СЕС потужністю до 30 кВт. І для нових станцій, і для тих, які вже збудовані/працюючі. Річ у тому, що НКРЕКП індексує такі зелені тарифи до курсу євро і встановлює нові тарифи для таких СЕС кожен квартал. Згідно із законом у наступному кварталі такі тарифи не можуть бути присвоєні для наземних СЕС (навіть уже наявних). Це не просто ретроспективне (заднім числом) урізання тарифів для вже збудованих наземних домашніх СЕС. Це повне обнулення «зелених» тарифів для вже збудованих таких СЕС. Тобто з наступного кварталу за жодним тарифом не можна буде продавати таку електроенергію в мережу», - написав Герус.
«Депутати півтора року обговорювали зміни до закону, 5 робочих груп, десятки круглих столів - і такий результат. Для олігархів Ахметова та інших зберегли супервисокі «зелені» тарифи. Але для майже 10 000 українських сімей, які вклали 15-30 тис. дол. (а для багатьох це могли бути більшість їх заощаджень) у такі СЕС, повністю обнулили «зелений» тариф.
Тільки за це такий закон вартує вето. Але я сумніваюсь, що Порошенко накладе вето. І таке рішення Ради - це найбільш яскрава ілюстрація, яку я бачив за все своє життя, як депутати ставляться до звичайних українців, до середнього класу і до олігархів. Я думав, що вже різного надивився і розумію весь масштаб цинізму. Але, зізнаюсь чесно, тут навіть я у шоці від «рішучих реформ», - додав радник Зеленського.
Пєтя працював
як в день останній-
звільняв все й призначав...
а може тут щось інше-
Рук рефлекс умовний:
як права щось пером виводить,
то ліва "в позі" Дай!