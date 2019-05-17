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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Китай (990) Порошенко (17481) посол (1285) увольнение (1549)

 Порошенко уволил посла Украины в Китае Дьомина

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении посла Украины в Китае Олега Дьомина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Уволить Демина Олега Алексеевича с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Китайской Народной Республике", - говорится в документе.

Также читайте: Порошенко уволил посла Украины в Финляндии Олефирова

Источник: https://censor.net.ua/n3127532
 
 
 Топ комментарии
 
Ордена закончились , Во дебил мальдивский !
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Заберите у психа фломастеры! Порошенко звільнив посла України в Китаї Дьоміна - Цензор.НЕТ 4929
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Перед нарами не надышишься ... Порошенко уволил посла Украины в Китае Дьомина - Цензор.НЕТ 2722
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Ордена закончились , Во дебил мальдивский !
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Прям завтра розпочнеться эпоха благоденствия
Вазелин покупать не надо
Раздадут сверху
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Им нужен вазелин для смягчения процедуры де-пети-зации.
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Вазелин нужен с завтра вам
У меня другая дорогая косметика и для нормальных целей
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с завтра ? вы несете бред про вазелин , а говорите что он нужен кому то ?
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Порохоботам уже ничего не повредит.
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Круто! Минстець освоил фотошоп. Правда, хреново, как и все что делают стецьки по причине врождённой умственной неполноценности.
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Та він же УКРАЇНСЬКИЙ Президент, а не ДАМБАССКІЙ Януковічь.
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Шо барыга, шо шапкокрад - один хрен. Оба работали на ***** и свой бездонный карман.
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бедняга, столько натворил, что будет до послдней секунды с ручкой сидеть, подписывать.
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ты заявляешь что вазелин не твой метод но судя по постам все мысли о "трахе" - наверняка масло "помазухой" называешь
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не бережете вы себя пэдро альсееч , вам бы отдохнуть … на Мальдивы слЬОтать .
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В кітайчикі втекти зібрався?
На Тайвань не рекомендую..
Бував ...
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Не,то шиза очередная.В Китае за воровство приличный срок могут впаять,вплоть до пж.Так-шо это не пэтино
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Вже й пляшка порожня, а Петро з відчаю встромив язика на саме денце в пошуках краплин владної насолоди. Страх перед втратою влади звів з розуму. Жалюгідне видовище
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Так Дёмин О.А. - это старикашка, бывший губернатор Харьковской области при Кучме. С Кушнаревым он как-то был связан. Думала, давно этот старикашка умер, а его в Китай Петя отправил Редкий коррумпированный гандон был во время работы в Харькове
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Этот парень старая ком-гвардия. Из эпохи шустрых комсомольцев начала правления бровеносца с малой земли. Уже совсем не молодой. В Китае послом уже давненько. Точно не скажу, но до этого был послом в РФ. Отсиделся в шумные годы, стоганул на старости крепко. Тогда в 90 гг много ходило слухов разных. По харьковским ситуациям. Мудрый с понтом добрый пескарь. Отслужил. Не подкопаешся.
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Я так понимаю , шо миллиард Украинцев выехавших в Китай за эту шмару навозную не голосовали . Порошенко звільнив посла України в Китаї Дьоміна - Цензор.НЕТ 602
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Петя превратился в мелкого засранца. Была бы его, он бы и дермо разбросал на красной дорожке, чтобы Зе шлепнулся.
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Дьо Мин?
Вполне себе китайские инициалы!

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Ушел бы спокойно. Так нет же, надо во всех углах нacpaть... От козлина.
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Прросто по медицине- *обнуте.,
Конвульсії злобні..
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ДОЧКА ЕКС-ОЧІЛЬНИКА НАЦГВАРДІЇ АЛЛЕРОВА, ЯКОГО ПІДОЗРЮЮТЬ У РОЗКРАДАННІ МІЛЬЙОНІВ, ВИЯВИЛАСЯ ГРОМАДЯНКОЮ РОСІЇhttps://za.in.ua/2019/05/17/dochka-eks-ochilnyka-natshvardii-allerova-iakoho-pidozriuiut-u-rozkradanni-miljoniv-vyiavylasia-hromadiankoiu-rosii/
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Охренеть! Так этот Демин мало того что родился в России, так еще и является гражданином России https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Петя зачищает концы.
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Вот он на украинских ресурсах https://china.mfa.gov.ua/ua/embassy/ambassador/cv
Как видите, российские связи Дёмина в Украине скрываются
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скажите им 吹自己JJ去；少说话，多动作
🤣
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杂种 - это полный аналог русского "ублюдок, ********"
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Порошенко уволил посла У...

Порошенко уволил директора Наци

Секретарь СНБО Турчинов подал в отставку

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- уже и комментировать тошнит...
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хоть бы уже китайского посла в Украине не уволил Порошенко звільнив посла України в Китаї Дьоміна - Цензор.НЕТ 2093
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У Пети сейчас такая грустяшка Порошенко звільнив посла України в Китаї Дьоміна - Цензор.НЕТ 9514 Его уважают ещё меньше, чем Януковоща.
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Зато ботов у него больше чем у овоща.
Зализали так, шо бедный мародер уже и посрать как люди не может. Срет рОтом.
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«Домашні СЕС не зможуть продавати електрику за «зеленим тарифом», а Ахметов може»

Домашні сонячні станції не зможуть продавати електрику за «зеленим тарифом», тоді як це продовжать робити компанії олігарха Ріната Ахметова.
Про це повідомив радник Володимира Зеленського з енергетичних питань Андрій Герус.
«Із забороною дрібних домашніх СЕС усе ще набагато гірше, аніж здавалося. Виявляється правка номер 24 закону 8449-д обнулює всі «зелені» тарифи домашніх наземних СЕС потужністю до 30 кВт. І для нових станцій, і для тих, які вже збудовані/працюючі. Річ у тому, що НКРЕКП індексує такі зелені тарифи до курсу євро і встановлює нові тарифи для таких СЕС кожен квартал. Згідно із законом у наступному кварталі такі тарифи не можуть бути присвоєні для наземних СЕС (навіть уже наявних). Це не просто ретроспективне (заднім числом) урізання тарифів для вже збудованих наземних домашніх СЕС. Це повне обнулення «зелених» тарифів для вже збудованих таких СЕС. Тобто з наступного кварталу за жодним тарифом не можна буде продавати таку електроенергію в мережу», - написав Герус.
«Депутати півтора року обговорювали зміни до закону, 5 робочих груп, десятки круглих столів - і такий результат. Для олігархів Ахметова та інших зберегли супервисокі «зелені» тарифи. Але для майже 10 000 українських сімей, які вклали 15-30 тис. дол. (а для багатьох це могли бути більшість їх заощаджень) у такі СЕС, повністю обнулили «зелений» тариф.
Тільки за це такий закон вартує вето. Але я сумніваюсь, що Порошенко накладе вето. І таке рішення Ради - це найбільш яскрава ілюстрація, яку я бачив за все своє життя, як депутати ставляться до звичайних українців, до середнього класу і до олігархів. Я думав, що вже різного надивився і розумію весь масштаб цинізму. Але, зізнаюсь чесно, тут навіть я у шоці від «рішучих реформ», - додав радник Зеленського.
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Останній день гарантства..
Пєтя працював
як в день останній-
звільняв все й призначав...



а може тут щось інше-
Рук рефлекс умовний:
як права щось пером виводить,
то ліва "в позі" Дай!



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У пети хорошо получаются две вещи - барыжить и срать сопернику под дверь.
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...всё сделал он по кавалеристски пришёл, насрал и ускакал
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