 Налоговики ликвидировали на Сумщине подпольный цех по изготовлению фальсификата, в котором ежемесячно перерабатывалось 30 тыс. литров спирта. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1, ч.3 ст.204 УК Украины был установлен житель Сумской области, который в своем гараже организовал деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков и расфасовки спирта в пластиковую тару. Готовую продукцию фигурант реализовывал оптовым покупателям Черниговской и Сумской областей, а последние продавали фальсификат через розничные торговые сети, расположенные в указанных регионах.

Установлено, что в данном подпольном цехе ежемесячно перерабатывалось до 30 тыс. литров спирта.

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По результатам обысков, проведенных в местах производства и реализации фальсификата в Сумской и Черниговской областях, из незаконного оборота изъято 3 тыс. 250 литров спирта, 250 литров фальсифицированной алкогольной продукции в пластиковой таре, оборудование и фурнитуру для изготовления, розлива и упаковки алкогольных напитков и спирта, пластиковые емкости с остатками жидкости с характерным запахом спирта, черновые записи и мобильные телефоны.

Всего изъято и передано на ответственное хранение ТМЦ общей стоимостью 662 тыс. грн.

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Продолжается следствие.