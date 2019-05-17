 Я был освобожден от должности в связи с ротацией по предложению военного руководства, - Наев об отставке с должности командующего ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укринформу".

Отвечая на вопрос о своей отставке, Наев заявил: "Я был освобожден от должности в связи с ротацией по предложению военного руководства. Вопрос о командовании Объединенных сил регламентируются законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Согласно этому документу, командующий Объединенных сил назначается и освобождается Президентом Украины по представлению начальника Генштаба ВСУ".

На уточняющий вопрос о том, что ротация не происходит после года службы на должности, генерал-лейтенант подчеркнул: "Если бы не было представления, то не было бы и принятого решения".

говоря о сроках пребывания на должности нового командующего ООС, Наев подчеркнул: "Новоназначенный командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сырский будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет принято другое решение руководством государства и Вооруженных сил Украины. И я желаю ему успехов и сил на этой должности".

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