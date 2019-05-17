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 Политика Украины
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 Я был освобожден от должности в связи с ротацией по предложению военного руководства, - Наев об отставке с должности командующего ООС

Экс-командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев расскаал об особенностях своей отставки с этой должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укринформу".

Отвечая на вопрос о своей отставке, Наев заявил: "Я был освобожден от должности в связи с ротацией по предложению военного руководства. Вопрос о командовании Объединенных сил регламентируются законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Согласно этому документу, командующий Объединенных сил назначается и освобождается Президентом Украины по представлению начальника Генштаба ВСУ".

На уточняющий вопрос о том, что ротация не происходит после года службы на должности, генерал-лейтенант подчеркнул: "Если бы не было представления, то не было бы и принятого решения".

говоря о сроках пребывания на должности нового командующего ООС, Наев подчеркнул: "Новоназначенный командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сырский будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет принято другое решение руководством государства и Вооруженных сил Украины. И я желаю ему успехов и сил на этой должности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым командующим ООС будет назначен генерал Александр Сырский, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3127530
 
 
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Їдідь відпочивай до братухи в Кримна дачу. Замість тебе буде керувати такий сами агент Пуйла. .
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Зе вернет мочить кацапов, не сомневайся! Спасибо за Службу!
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А ми знаєщо, що звільнили за неголосування військовослужбовців за баригу...
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Все достойные уходят.. Никто даже близко с клоуном стоять не хочет...
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Наев достойный командир. Считаю, что он реальный кандидат на высшие военные должности в государстве.
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Мужики может я ошибаюсь . Наева лично не знаю , если он патриот а не поцтреот . Глубоко извиняюсь .
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Наев досвідчена людина яка заслуговує достойну посаду ЗСУ
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Сравниться с Наевым в компетентности согласно занимаемой должности командующего ООС - задача не из лёгких. Этот командир был безоговорочно на своём месте. Дальше - выше, успехов товарищу генералу в дальнейшем продвижении по службе! У руля должны быть достойные!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ был освобожден от должности в связи с ротацией по предложению военного руководства, - Наев об отставке с должности командующего ООС
 
 
 
 
 
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