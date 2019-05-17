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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1265) инаугурация (326)

 Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк в Киеве.

Об этом говорится на странице Зеленского в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал Зеленский.

Новоизбранный президент отметил, чтов парке на больших экранах можно будет увидеть клятву Президента. "Буду чувствовать, что вы рядом", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского. Это признак цивилизованной передачи власти, - Цеголко

Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127529
 
   
 Топ комментарии
 
для участия в инаугурации Коломоыча..... Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации - Цензор.НЕТ 7228
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надеюсь солдаты падать не будут как у брехуна
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Почему глаза? зЕ запишет ролик в фейсбуке и все будет *******
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Молодець Вова! Дякуєм за запрошення! Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации - Цензор.НЕТ 7998
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Для меня главное-НЕ ТОЛЬКО НАЗНАЧЕНИЯ-ЭТО УЖЕ СЛЕДСТВИЯ. Для меня главное-КТО ПРИЙДЁТ НА ПРАЗДНОВАНИЕ К ЗЕЛЕНСКОМУ ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ. Вспомните кто у Вальцмана был-одни олигархи и миллионеры. Там же сразу и заключались многие договорняки против Украины и нас с вами. Там и назначались все министры в тот день, а так же люди на хлебные места, там Вальцман уже начинал качать деньги в свои офшоры. Вот и посмотрим, кто придёт на вечеринку к Зеле.
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Тут таких жарить и жарить . Скотов поросячих .
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Жаль на понедельник назначили, воскресенье было бы лучше.
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Так треба ж підгадити презу. Бо він же не мародер, як вони
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Це для тих, у кого є чим грати. А у кого нема чим, той може на "сопілці" щось збацати Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації - Цензор.НЕТ 5012
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а что, уже у него нечем сыграть?
отпал? так быстро?

УЖАС!!!!
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они уже собирались 14 мая, "многомиллионная" поддержка у ВР за инаугурацию пианиста.
Пришло человек 30-40..... и всё.

И 20 никто не придёт.

Мне интересно, а где эти пресловутые 73%?
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ага.
вот они пианисту в инстаграмме и напишут, как они все 73 % подошли 20 числа к компу.
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ага. В інстаграмі. Зробили вас на раз два.
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Дурак ты Вова...
20 мая последняя серия "Игры престолов" Ты не конкурент
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П'ять років назад, на цензорі навіть за те , що напишеш Педро замість Петро, не кажучи про якусь другу каляку на Порошенко, одразу в бан( зараз переважна кількість коментарів - цілковиті какахи на Зеленского і хоч би тобі що, хоч би фору якусь дали.
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Так. Понятно. Порохоботы придут обязательно. Должна же петеылита высказать все Зеленскому в лицо, а то надоело на Цензоре плеваться и лаяться.)))
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к пороху без призывов люди пришли,а к клоуну...разве что блинов с лопат пожрать! Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації - Цензор.НЕТ 1799
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20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации...

Этот кретин решил инаугурацию не в помещении проводить, а в парке? Или толпа свидетелей секты клоуна должна под кустиками сидеть пока в зале что-то будет происходить?
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о, а зуба даю не розуміє, що люди працювати будуть, а на тебе потім, у Фейсбуці може подивляться,як ти на них дивився, а може і ні))
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«Место встречи» - не удачное=>сразу думаешь о титушне
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На кенгурацию пусть кенгуру приходят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации
 
 
 
 
 
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