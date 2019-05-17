 Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации

Об этом говорится на странице Зеленского в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал Зеленский.
Новоизбранный президент отметил, чтов парке на больших экранах можно будет увидеть клятву Президента. "Буду чувствовать, что вы рядом", - добавил он.
отпал? так быстро?
УЖАС!!!!
Пришло человек 30-40..... и всё.
И 20 никто не придёт.
Мне интересно, а где эти пресловутые 73%?
вот они пианисту в инстаграмме и напишут, как они все 73 % подошли 20 числа к компу.
20 мая последняя серия "Игры престолов" Ты не конкурент
Этот кретин решил инаугурацию не в помещении проводить, а в парке? Или толпа свидетелей секты клоуна должна под кустиками сидеть пока в зале что-то будет происходить?