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 Политика Украины
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Все про:Италия (880) суд (22127) Славянск (2216) Маркив (33)

 Военнослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде. ФОТОрепортаж

Четыре его нынешних и бывших сослуживцев по батальону им.Кульчицкого, а также и.о. командующего НГУ генерал-лейтенант Николай Балан подробно рассказали суду об особенностях военной службы и характера боевых операций в начале российской агрессии в Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ собщили в Депаратменте коммуникации МВД Украины

В сообщении отмечается: "В частности, сообщили о событиях мая 2014 на горе Карачун в Славянске во время активных боевых действий потив российских боевиков террористической банды Гиркина. По свидетельствам украинских военных, Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014.

В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные рекомендации посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

Свидетели пояснили, что Виталий Маркив нес службу по охране и обороне телевизионной башни на Карачуне в секторе ответственности противоположном от места гибели итальянского репортера. Интенсивность боевых действий в этом районе была очень высокой начиная со 2 мая, когда сводное подразделение сил АТО в составе гвардейцев с десантниками после боя и потерь занял господствующую высоту над городом.

Арсен Аваков поблагодарил и выразил поддержку несправедливо обвиненному военнослужащему, его семье и украинской громаде, которая посещает каждое заседание в этом процессе.

"И сам факт этого допроса и исчерпывающие и убедительные показания наших свидетелей, надеюсь, будут способствовать установлению истины в этом деле и позволят итальянском правосудию вынести справедливое решение. Нам нечего скрывать, мы открыты и настаиваем на невиновности нашего солдата", - заявил министр.

Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что сторона обвинения использует фейковое письмо якобы от НГУ, которое появилось еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте "Русская весна".

Военнослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде 01
Военнослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде 02

Военнослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде 03

Напомним, руководство МВД и НГУ сегодня, 17 мая, дает показания в защиту гвардейца Виталия Маркива, которого в Италии судя по обвинению в убийстве итальянского журналиста.

Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 г. по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли 24 мая 2014 г. во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами И.Гиркина в городе Славянск Донецкой области. Защита подсудимого отвергает все обвинения и настаивает на невиновности украинского военнослужащего.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127528
 
 
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Макаронники больше верят руссми, чем нашим живым свидетелям.
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Какой то панопикум. Человека судят за то, что он выполнял присягу, а какой то мафиози хотел подзаработать у террористов.
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За каждым дерьмом следить? Кого волнует что там этот чудик делал - его там быть не должно было. Офигели - из-за всякой швали еще могут посадить солдата. Я бы вышвырнул их посла на улицу.
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Пусть Аваков задаст всего один вопрос судьям - На каком основании покойник находился на территории Украины? Где он преходил границу и с какой целью?
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Некоторым итальянцам, кремлёвские кровавые деньги совсем не пахнут.
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бред бредястый... но своего надо выручать и так долго мается... ни за что, можно сказать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоеннослужащие Нацгвардии выступили в защиту гвардейца Маркива в итальянском суде. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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