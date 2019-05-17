 Порошенко уволил директора Национального института стратегических исследований Павленко

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата) - отмечается в одном из документов.

"Уволить Павленко Ростислава Николаевича с должности директора Национального института стратегических исследований в связи с поданным им заявлением. Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в документах.

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Павленко был советником Порошенко с июля 2014 года, а с 30 июля 2018 года возглавлял Нацинститут стратегических исследований.