EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  429  4
Все про:Порошенко (17481) увольнение (1549) Павленко Ростислав (25)

 Порошенко уволил директора Национального института стратегических исследований Павленко

Президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований и освободил от обязанностей внештатного советника.

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата) - отмечается в одном из документов.

"Уволить Павленко Ростислава Николаевича с должности директора Национального института стратегических исследований в связи с поданным им заявлением. Освободить Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в документах.

Читайте также: Сегодня подала заявление Порошенко об увольнении с должности представителя президента в Раде, - Ирина Луценко

Павленко был советником Порошенко с июля 2014 года, а с 30 июля 2018 года возглавлял Нацинститут стратегических исследований.

Источник: https://censor.net.ua/n3127527
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
йде цивілізована передача влада неукам
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил директора Национального института стратегических исследований Павленко
 
 
 
 
 
 вверх