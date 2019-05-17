EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  708  15
Все про:Порошенко (17481) увольнение (1549) Березенко (97)

 Порошенко уволил нардепа Березенко с должности внештатного советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Березенко с должности советника главы государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Освободить Березенко Сергея Ивановича от выполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Напоминаем, депутат от БПП Березенко был назначен внештатным советником Порошенко в августе 2015 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Независимо от результатов выборов Порошенко однозначно остается и в украинской политике, и в истории, - Березенко

Источник: https://censor.net.ua/n3127522
 
 
 Топ комментарии
 
Звільнив петя неперевершеного майстра гречкосія..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Звільнив петя неперевершеного майстра гречкосія..
 показать весь комментарий
 
 
еще были нештатные!? А на Зелю гонят, что он сам ничего не может...
 показать весь комментарий
 
 
Правильная реакция.Лучше переоценить противника,чем не дооценить!
А этот перчик уволен для того,чтобы очередные ниточки к Петиным делишкам обрезать?Типа беги Березенко,беги!Пока время есть.Главное не забудь оставить координаты...А может он просто был слишком честным из всех Петиных советников... хи-хи...Поэтому его уволили позже всех.
 показать весь комментарий
 
Порошенко просто побоялся что Зеленский его забудет уволить …. Порошенко уже не президент, а советник внештатный есть....мог быть конфуз.
 показать весь комментарий
 
 
это не конфуз. Конфуз это когда мыролюбные реформы и потужные перемирия с перемещением грузов.

а это просто сброс баласта перед попыткой бегства.
 показать весь комментарий
 
 
А как можно уволить внештатного? Он же и так был вне штата, т.е. работал на общественных началах без зарплаты.
 показать весь комментарий
 
 
Відповідь на це питання тільки рехформаторам відома.
 показать весь комментарий
 
 
Вы его физиономию видели? Эта физиономия похожа на физиономию человека, который будет работать на общественных началах, без зарплаты?
 показать весь комментарий
 
 
Луценко забыл уволить почему- то, хотя этот есть квота нового президента. Самый настоящий паяц и есть Петя
 показать весь комментарий
 
 
Петро, увольняй лучше своего кума, как никак, а в камере с ним веселее будет! Порошенко звільнив нардепа Березенка з посади позаштатного радника - Цензор.НЕТ 1027
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил нардепа Березенко с должности внештатного советника
 
 
 
 
 
 вверх