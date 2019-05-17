 Порошенко уволил нардепа Березенко с должности внештатного советника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Освободить Березенко Сергея Ивановича от выполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.
Напоминаем, депутат от БПП Березенко был назначен внештатным советником Порошенко в августе 2015 года.
А этот перчик уволен для того,чтобы очередные ниточки к Петиным делишкам обрезать?Типа беги Березенко,беги!Пока время есть.Главное не забудь оставить координаты...А может он просто был слишком честным из всех Петиных советников... хи-хи...Поэтому его уволили позже всех.
а это просто сброс баласта перед попыткой бегства.