 Порошенко уволил нардепа Березенко с должности внештатного советника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Освободить Березенко Сергея Ивановича от выполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Напоминаем, депутат от БПП Березенко был назначен внештатным советником Порошенко в августе 2015 года.

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