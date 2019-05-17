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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1265) инаугурация (326) Зеленко (21)

 Российские представители на инаугурацию Зеленского не приглашены, - МИД

Российскую Федерацию не приглашали для участия в церемонии инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

"Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сказала Зеленко.

Она добавила, что сейчас Украина уже получила ряд подтверждений участия в инаугурации от приглашенных лидеров нескольких стран.

"Есть подтверждение, что президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии посетят церемонию. Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Шефчович, а также помощник Генерального секретаря НАТО. Будут многочисленные представители правительств и парламентов стран ЕС, группы семи, государств партнеров Украины", - сказала Зеленко.

Также читайте: В Польше еще не определились, кто будет представлять страну на инаугурации Зеленского, - посол

Источник: https://censor.net.ua/n3127521
 
 
 Топ комментарии
 
Добре , що не приїдуть кацапи.. Не радий приїзду угорців..
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Если русский у тебя друг, пусть топор у тебя висит на поясе.(Казахская пословица)
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Да, у Зе хреном по балалайке не очень получается. Ограничится пока игрой на рояле для гостей с Запада.
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Добре , що не приїдуть кацапи.. Не радий приїзду угорців..
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Проти угорського народу нічого не маю. Угорщина і "******" - не тотожні поняття.
...
"Жоден мадяр не назве добру справу таким словом. Тож якщо в Угорщині щось назвуть "******ом" - будьте певні, це може бути виключно х-йня"
(с) Ференц Ліст (1811-1886), угорський композитор

Російські представники на інавгурацію Зеленського не запрошені, - МЗС - Цензор.НЕТ 3385
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Но они члены ЕС и НАТО . Приходится дружить .
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Там нет предпримателей, только полельники *****
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Скажу так: це ні про що не свідчить від слова зовсім.
Ані плюс для Зе, ані мінус.
Маю на увазі, що це не привід одразу сказати "о, норм пацан, а шо на него говорили, дык какой же ж он пророссийский..."
Більше того, це може бути й відволікаючим маневром.
Той, хтось планує велике загарбання, може не перейматися дрібницями.
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не приглашают? это просто какой то позор!!!
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шо прямо так и кричали *****? обидно слушай, они бы еще кричали, что воду мокрая!!!
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Не расстраивай Черноморца,а то он и так порастерял 33 богатырей)))
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....а осенью 100 % за ЗЕЛЕНСКОГО в отставку...
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Ты усатого вашего ******* 100% в отставку отправить не хотите ли ? Не засиделся ещё за 25 лет ? К осени насобираешь хотя бы половину для отставки ? Російські представники на інавгурацію Зеленського не запрошені, - МЗС - Цензор.НЕТ 2377
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Если русский у тебя друг, пусть топор у тебя висит на поясе.(Казахская пословица)
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В списке 5 стран всего? Вся Прибалтика, Грузия, Венгрия? Не густо, педофил Путин не расстроится Российские представители на инаугурацию Зеленского не приглашены, - МИД - Цензор.НЕТ 4304
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Он на свои посиделки гораздо больше проституток разных собирает по Европам. А то что кацапов не будет это и так понятно .Их присутствие это плевок в лицо всем жертвам и их родным которые были с 2014 года
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ЗЕленко это конечно хорошо, но хотелось услышать б ЗЕленского.
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Да, у Зе хреном по балалайке не очень получается. Ограничится пока игрой на рояле для гостей с Запада.
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Вот и славненько,а то порохиботы возбудились
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Нічого чудового.
Уявіть себе на місці гіпотетичного агресора, що планує дуже скоро загарбати країну-сусіда.
Ви будете перейматися якимось дрібницями а-ля запрошення на інавгурацію?
Відповідь очевидна. Навіть більше - ви ще й легко відмовитесь, якщо це допоможе оманути нарід сусідів, переконавши, що ваш троянський кінь - насправді не троянський... а просто кінь... веселий такий кінь-зуєгравець.
Дрібниці неважливі, коли ви заздалегідь смакуєте велику здобич.
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......если бы пригласил, то вряд ли она завершилась..... здравы глузд ящё есць ...
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беларашкиного козла усатого,надеюсь тоже не будет
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А если бы был представитель Рассеи то церемония не состоялась бы?Надо было хоть мэра какого там Липецка пригласить .
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На инагурацию Президента Украины месье Макарона и фрау Штази похоже не будет. Зато на х.йлопосиделках ,,Валдай-наливай" они тут как тут. На полусогнутых и с баблом ! Вывод: враг цуко , хуже некуда . Партнёры -так себе .На своём интересе
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А разве могли быть варианты?
Странно, что вообще ********* вспоминается в контексте разговора об инаугурации президента Украины.
И не важно как его фамилия - узеленского или какая-то другая!
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ой а шо ж такое? зеля же обещал со всеми дружить и договариваться и даже яко бы чуть ли не на коленях. а этих гандонрв из лугандона и крыма как приглашать будем? а то давайте и сразу после инагурации прямо на кичу лет по 25 за предательство.... слабо а гарант?
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ШО И ТОРГУВАТИ НЕ БУДУТ КАК ПРИ ПОРОШЕНКО
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Торговать нет, а бабло на свои фильмы с бюджета Рашки всегда ДА. Прибыль от роялти на Рашке всегда ДА. Но конечно конечно..понимаю.., это же не торговля - это культурный обмен с братским народом, ога! Російські представники на інавгурацію Зеленського не запрошені, - МЗС - Цензор.НЕТ 2492
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Це перший заробітчанин, якого повернув Зєля
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Естественно не приглашены - ибо они там и есть заводилы
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Зеленского президентом не признаю, инагурацию не признаю. Осенью буду голосовать за БПП, или любую другу партию кто будет против клоуна. Цель - сделать клоуна недееспособным чучелом без Рады не могущим протолкнуть ни один закон.
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Ты ещё назло маме заболей или наешься вчерашнего говна в туалете. Это же надо быть таким йолопом. Російські представники на інавгурацію Зеленського не запрошені, - МЗС - Цензор.НЕТ 4678
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Голосуй за мертветчука! Он же против .Он с Петром Роттердамычем сделают недееспособным чучелом любого следующего Президента , немогущим без х.йла протолкнуть ни один закон.Ах а кто у нас там торговый партнёр мертветчука ? А к кому там мертветчук по ночам мотался по вопросам бизнеса ? Это и есть ваша порохоботская мечта . Похерить страну ,надеть вышиванку и с гаслами ,,Слава Петру!" вступить в тайожный саюз х.йла
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Это для зели еще очень хорошо, могло быть еще хуже
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это - еще очень хорошо - звучит возможно оскорбительно для названных стран, тут прям хочеться попросить уточнения, что имели в виду с - еще очень хорошо, могло быть еще хуже
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Литва и Латвия - можно писать бывшие президенты, осталось месяц или около того, но да - действующие президенты на день инаугурации.
Конечно поддержка останется, только обьём изменился, и не потому что президент с фамилией Зеленский, а потому что общество прикололась над друзьями и это мы вам припомним и не раз а минимум года 5.
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Беларусь и Армению тоже приглашать не стоит
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Мальдивским всё не нравится. Это ж какая зарплата у этих бессовесных ботов?
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http://piccy.info/view3/13178775/923e1c8018414b4df37099c3bc9b25cb/
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А Порошенко так ждал,так ждал...Опять не сраслось.И не клоун,и не наркоман,и не сцикло(как некоторые постоянно сцущие),и не рука кремля...мля...шо ты будешь делать!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийские представители на инаугурацию Зеленского не приглашены, - МИД
 
 
 
 
 
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