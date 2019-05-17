 Российские представители на инаугурацию Зеленского не приглашены, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.
"Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами и друзьями", - сказала Зеленко.
Она добавила, что сейчас Украина уже получила ряд подтверждений участия в инаугурации от приглашенных лидеров нескольких стран.
"Есть подтверждение, что президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии посетят церемонию. Кроме того, вице-президент Еврокомиссии Шефчович, а также помощник Генерального секретаря НАТО. Будут многочисленные представители правительств и парламентов стран ЕС, группы семи, государств партнеров Украины", - сказала Зеленко.
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"Жоден мадяр не назве добру справу таким словом. Тож якщо в Угорщині щось назвуть "******ом" - будьте певні, це може бути виключно х-йня"
(с) Ференц Ліст (1811-1886), угорський композитор
Ані плюс для Зе, ані мінус.
Маю на увазі, що це не привід одразу сказати "о, норм пацан, а шо на него говорили, дык какой же ж он пророссийский..."
Більше того, це може бути й відволікаючим маневром.
Той, хтось планує велике загарбання, може не перейматися дрібницями.
Уявіть себе на місці гіпотетичного агресора, що планує дуже скоро загарбати країну-сусіда.
Ви будете перейматися якимось дрібницями а-ля запрошення на інавгурацію?
Відповідь очевидна. Навіть більше - ви ще й легко відмовитесь, якщо це допоможе оманути нарід сусідів, переконавши, що ваш троянський кінь - насправді не троянський... а просто кінь... веселий такий кінь-зуєгравець.
Дрібниці неважливі, коли ви заздалегідь смакуєте велику здобич.
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это по-каковски?
Странно, что вообще ********* вспоминается в контексте разговора об инаугурации президента Украины.
И не важно как его фамилия - узеленского или какая-то другая!
Конечно поддержка останется, только обьём изменился, и не потому что президент с фамилией Зеленский, а потому что общество прикололась над друзьями и это мы вам припомним и не раз а минимум года 5.