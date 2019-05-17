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Все про:Киев (17507) налоги (2592) налоговая милиция (1648) ГФС (3268)

 Налоговики добились ареста имущества стоимостью 8 млн грн по делу об уклонении от уплаты налогов

По представлению сотрудников налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города судом наложен арест на имущество подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины было установлено, что руководитель одного из киевских предприятий, которое занимается изготовлением изделий из пластика, в течение 2014 - 2015 годов оформил ряд бестоварных операций по приобретению предпродажных и логистических услуг у предприятий с признаками фиктивности. В результате таких действий фигурант уклонился от уплаты налогов в сумме 2,9 млн грн.

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Благодаря принятым во время следствия мерам с целью обеспечения возмещения убытков, на имущество подозреваемого стоимостью более 8 млн грн наложен арест.
Источник: https://censor.net.ua/n3127517
 
 
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Налоговики добились ареста на имущество подозреваемого

Время показывать работу... Школа Азарова...
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так так, а ахмєтови, каламойскіє, парашенкі і прочая депутатская шваль с міліардними оборотами від податків, канєшна, нє уклоняются.
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Это они его 4 года "вели" или доили и выдоили ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики добились ареста имущества стоимостью 8 млн грн по делу об уклонении от уплаты налогов
 
 
 
 
 
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