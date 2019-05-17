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 С украинским воином Василием Джусом, погибшим на Донбассе, попрощаются 19 мая в Ивано-Франковске

В воскресенье, 19 мая, в городе Ивано-Франковск, в 19.00 в Доме скорби по адресу: ул. Ребета, 3 состоится торжественное прощание с украинским воином Василием Богдановичем Джусом,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Василий Джус, 1974 года, прапорщик, военнослужащий 114-й бригады тактической авиации воздушного командования "Запад", который был командирован в зону Операции Объединенных Сил на должность наводчика в 79 отдельную десантно-штурмовую бригаду, и который погиб 16 мая во время ведения боя с наемниками РФ вблизи поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного осколочного ранения, полученного в результате минометного обстрела наших позиций.

Похоронят Героя на следующий день, 20 мая, в селе Букачевцы Рогатинского района Ивано-Франковской области.

Василий Джус родился 25.09.1974 года. С 2018 года находился на фронте. У него остались мать и дочь".

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С украинским воином Василием Джусом, погибшим на Донбассе, попрощаются 19 мая в Ивано-Франковске 01

Источник: https://censor.net.ua/n3127515
 
 
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