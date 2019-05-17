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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1035) национализация (150) Грановский (66) Приватбанк (470)

 "Нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться", - нардеп от БПП Грановский о деле "Приватбанка"

Один из ближайших к Петру Порошенко людей, нардеп от БПП Александр Грановский не исключает, что во время национализации "Приватбанка" были допущены ошибки.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не имею права исключать, что были допущены какие-то ошибки", - заявил Грановский.

"Ну, нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться. Было бы странно, если бы он на них не реагировал. А он уж точно не идиот", - отметил политик.

Грановский отметил, что Высокий суд Лондона решил, что у Англии нет юрисдикции слушать дело по убыткам "Приватбанка".

"Суд пришел к выводу, что такого права нет, юрисдикции нет ни над Коломойским, ни над Боголюбовым. И в своем решении суд сказал, предварительно, что вероятно Нацбанк и Минфин, в праве утверждать, что было мошенничество со стороны акционеров ПриватБанка на сумму, если не ошибаюсь, порядка 400 млн.долл, но не на миллиарды, о которых шла речь ранее. Это решение в этой части не является обязательным для суда, который будет слушать дело по сути, поскольку это мнение исключительно судьи предварительное и в рамках его кейса по подсудности, не более. Но сигнал нехороший. Это может в принципе означать, что истцы - НБУ и МФУ, шли по ложному пути все это время", - отметил нардеп.

Грановский уверяет, что не знает, кто на самом деле прав.

"Но мы имеем сегодня некий промежуточный результат, который, по мнению Лондонского суда, в цифровом выражении оказался в 10 раз меньше, нежели сумма претензий Нацбанка", - заявил нардеп.

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денационализация "Приватбанка" приведет к прекращению сотрудничества с международными институтами, - Всемирный банк

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Источник: https://censor.net.ua/n3127511
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто Грановський знав, що там не все чисто і мовчав? Чому мовчав?
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А кто ответственен, если ошибки таки были допущены?
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Зеленський повертає заробітчан в Україну:першим приїхав Коломойський. (с)
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Антикоррупционные патриоты Украины! Вы помните. когда и где была зафиксирована самая большая взятка в истории Украины? Я напомню, это была взятка в 5 МЛН. ДОЛЛ. и получил ее сотрудник ФГВФЛ, подчиненный Ворушилина (бывшего сотрудника Рошен), который дерибанил имущество банков после решений НБУ.
Я не знаю что сделали с Приватом - нет информации, кроме шоколадной. Но шоколадной информации я не верю, т.к. сама с конца 2015 г. не могу получить несчастные обесцененные 200 тыс. грн., которые у меня украли решением Ворушилина.
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Петя хотел отжать канал "1+1" через приватбанк,не получилось
Теперь ход за Беней
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с самого начала срача вокруг "привата", было понятно, порооботы не с проста брызгают говном во все стороны - "реформаторы" в процессе национализации "Приватбанка" допустили "ошибки" в следствии которых государству Украина могут быть нанесены многомиллиардные убытки! новая прокуратура должна тщательно проверить - а не было ли злого умысла в данных "ошибках" со стороны гонтаревой порошенки и их ближнего окружения?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться", - нардеп от БПП Грановский о деле "Приватбанка"
 
 
 
 
 
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