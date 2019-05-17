 "Нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться", - нардеп от БПП Грановский о деле "Приватбанка"

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я не имею права исключать, что были допущены какие-то ошибки", - заявил Грановский.

"Ну, нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться. Было бы странно, если бы он на них не реагировал. А он уж точно не идиот", - отметил политик.

Грановский отметил, что Высокий суд Лондона решил, что у Англии нет юрисдикции слушать дело по убыткам "Приватбанка".

"Суд пришел к выводу, что такого права нет, юрисдикции нет ни над Коломойским, ни над Боголюбовым. И в своем решении суд сказал, предварительно, что вероятно Нацбанк и Минфин, в праве утверждать, что было мошенничество со стороны акционеров ПриватБанка на сумму, если не ошибаюсь, порядка 400 млн.долл, но не на миллиарды, о которых шла речь ранее. Это решение в этой части не является обязательным для суда, который будет слушать дело по сути, поскольку это мнение исключительно судьи предварительное и в рамках его кейса по подсудности, не более. Но сигнал нехороший. Это может в принципе означать, что истцы - НБУ и МФУ, шли по ложному пути все это время", - отметил нардеп.

Грановский уверяет, что не знает, кто на самом деле прав.

"Но мы имеем сегодня некий промежуточный результат, который, по мнению Лондонского суда, в цифровом выражении оказался в 10 раз меньше, нежели сумма претензий Нацбанка", - заявил нардеп.

Полный текст интервью читайте здесь.

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Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.