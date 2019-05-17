 Один воин ранен. Враг 5 раз нарушил перемирие с начала суток, применив пушки калибром 122 мм, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;

из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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