 Скандальный Окружной административный суд открыл производство о запрете 180 топ-чиновникам покидать Украину

Производство будет рассматриваться в Окружном административном суде столицы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины по непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействию организованной преступности лицами, которые занимают политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления. Также истец просит признать противоправным и бездействие СБУ по непроведению всех меры для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности этими лицами", – сказано в сообщении.
Имя истца не указано.
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Среди третьих лиц, кроме президента Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьера Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного Суда и члены ВККС. Всего – 180 человек.
Суд постановил, что дело будут рассматривать в упрощенном порядке, без уведомления участников.
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Чи * уркаїнці * ..як при пре-зеку !
Нацбезпека це не його підсуднісь. Продажні судді-вовки повинні були взагалі відмовити в провадженні. Тут позитивне тільки те, що стало остаточно зрозумілим, що Окружний адміністративний суд Києва це карманний суд бені коломойші. Тобто продажні судді вовки "спалились" остаточно і суд потрібно ліквідувати, як повністтю корумпований
🤣
«Нам доведеться роками розгрібати лихо, яке накоїли 73% бездумного населення»
Політолог Тарас Чорновіл про причини і наслідки скасування візиту Рудольфа Джуліані в Україну.
Скасування візиту в Україну та планованої зустрічі з новобраним впливового американського політика, а за сумісництвом ще й особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані чули й проговорили вже всі. Дещо менше число тих, хто розуміють, що це фактичний розрив взаємовідносин між чинною американською адміністрацією, Держдепом з одного боку та новою владою в Україні, яке відбулося ще до вступу на посаду преЗЄдента-новічка.
https://independentview.net/2019/05/13/taras-chornovil-nam-dovedetsia-rokamy-rozghribaty-lykho/?fbclid=IwAR20pss4UkbFWkU4bHZm2VyPJfR2qh592WieTF8uvFVK46HFlSZJ2DEcI68
інавгурація блазеня?
Этому "бешеному принтеру" даже российская Госдума позавидовать может.
Кстати, всё это никакая не "справедливость", всё это хаос и дестабилизация.