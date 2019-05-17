 Скандальный Окружной административный суд открыл производство о запрете 180 топ-чиновникам покидать Украину

Производство будет рассматриваться в Окружном административном суде столицы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины по непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействию организованной преступности лицами, которые занимают политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления. Также истец просит признать противоправным и бездействие СБУ по непроведению всех меры для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности этими лицами", – сказано в сообщении.

Имя истца не указано.

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Среди третьих лиц, кроме президента Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьера Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного Суда и члены ВККС. Всего – 180 человек.

Суд постановил, что дело будут рассматривать в упрощенном порядке, без уведомления участников.

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