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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:иск (506) Парубий (1920) Нацполиция (9418) Порошенко (17481) СБУ (13455) суд (22127) Гройсман (4704)

 Скандальный Окружной административный суд открыл производство о запрете 180 топ-чиновникам покидать Украину

Истец, имя которого не называют, просит судей запретить Порошенко, Парубию, Гройсману и еще 177 госслужащим выезжать за пределы страны. Также он хочет, чтобы "бездеятельность" полиции и СБУ признали преступной.

Производство будет рассматриваться в Окружном административном суде столицы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Национальной полиции Украины по непроведение всех мер для обеспечения защиты нацбезопасности и непротиводействию организованной преступности лицами, которые занимают политические должности и которые, по мнению истца, могли совершать коррупционные преступления. Также истец просит признать противоправным и бездействие СБУ по непроведению всех меры для обеспечения защиты национальной безопасности от организованной преступности этими лицами", – сказано в сообщении.

Имя истца не указано.

Читайте на Цензор.НЕТ: 34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ

Среди третьих лиц, кроме президента Петра Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьера Владимира Гройсмана указано более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", а также судьи Верховного Суда и члены ВККС. Всего – 180 человек.

Суд постановил, что дело будут рассматривать в упрощенном порядке, без уведомления участников.

Также на Цензор.НЕТ: Решения Окружного административного суда Киева свидетельствуют о провале судебной реформы, - Маселко

Источник: https://censor.net.ua/n3127502
 
   
 Топ комментарии
 
А Коломойского за приват когда посадят?
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Не.
Для того, что бы зе стал народным президентом, он должен посадить трех друзей.
Олигарха Коломойского, кондиционера Авакова (дело о рюкзаках)и жену-сепаратистку. ( распостранение в сети материалов сепаратистского содержания)
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Якщо нова влада не почне з "посадки" першої десятки шоколадної банди і їх мародера главаря - нічого не зміниться в цій країні.
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Только откровенные дебилы могут радоваться этому абсурду.
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Дик обирали ж українці .. Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 1882
Чи * уркаїнці * ..як при пре-зеку !
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Як взагалі адміністративний суд може розглядати такі іски?
Нацбезпека це не його підсуднісь. Продажні судді-вовки повинні були взагалі відмовити в провадженні. Тут позитивне тільки те, що стало остаточно зрозумілим, що Окружний адміністративний суд Києва це карманний суд бені коломойші. Тобто продажні судді вовки "спалились" остаточно і суд потрібно ліквідувати, як повністтю корумпований
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Та тож ..*потужна свинарчукова * реХформа ! Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 818
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Это игра на опережение. Иск подали сами же мародеры. Иск калечный и суд его отвергнет и в следующий раз, когда будет иск по реальным делам, то ответчик сошлется на решение этого суда и отмажется. Сори если не понятно, но старался быть кратким.
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С окружной "овечки" хоть шерсти клок...

🤣
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Тарас Чорновіл:

«Нам доведеться роками розгрібати лихо, яке накоїли 73% бездумного населення»

Політолог Тарас Чорновіл про причини і наслідки скасування візиту Рудольфа Джуліані в Україну.
Скасування візиту в Україну та планованої зустрічі з новобраним впливового американського політика, а за сумісництвом ще й особистого адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані чули й проговорили вже всі. Дещо менше число тих, хто розуміють, що це фактичний розрив взаємовідносин між чинною американською адміністрацією, Держдепом з одного боку та новою владою в Україні, яке відбулося ще до вступу на посаду преЗЄдента-новічка.

https://independentview.net/2019/05/13/taras-chornovil-nam-dovedetsia-rokamy-rozghribaty-lykho/?fbclid=IwAR20pss4UkbFWkU4bHZm2VyPJfR2qh592WieTF8uvFVK46HFlSZJ2DEcI68
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порохняві цитують Тарасика забуваючи , що він - активний ригоАанал і був проти Майдану !
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ПРофурсетка Тарасик ! ..Батько в домовині перевертається .Не даремно він його .коли був живий ..не допускав до політики !
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а ось хто тут профурсетка, то то уж ти. Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 2225
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Джуліані має такі стосунки до держдепу, як Тарасик Чорновіл до порядної людини.
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це тобі Джуліані сказав особисто чи сам Трамп? Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 7622
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Ваш стиль писання нагадує *тарасика * . Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 516
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ці соєві "тарасики" в істериці - закінчується їхня робота ...))
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блин...ржу не могу - "политоЛох и Ыксперт тарас чорновол"
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Прикольно-так как Мародер,еще ни один президент не обсирался.
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У Зе один шанс выиграть парламентские выборы,посадить хотя бы главных барыг..)
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Починається Страшний Суд для Мародерів і Колаборантів. Вже йдуть колії зі швайками. Злочинам режиму парашенка немає терміну давності
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Укроп(укрвїнське об'єднання патріотів)імені бєні колломоцського це зрозуміло,а до бандерівців ви маєте таке відношення як )(уйло до миру.😅
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Вийде з цього щось чи ні, але нерви Бєня декому попсує. Шухер на атасі.
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а прикинь если выйдет.ото будет зашквар шакаладный.
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Если выйдет не по закону а по революционной целесообразности...то через пять лет всем зебеням...и этому неизвестному лицу...поидется все это хлебануть самим...большой ложкой...
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в соєвих і порохобілів ВЖЕ істерика , а ще ж нічого і не починалося ... Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 8436
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а що "не починалось"?
інавгурація блазеня? Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 307
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інавгурація блазеня відбулася 7 червня 2014 ... Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 9703
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А истец не Путин В.В. случайно, которого представляет Портнов?
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Если Коломойский украл больше 5-ти миллиардов долларов ,то почему он не был подан в розыск ? Почему по приезду в Украину не арестован?
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Потому что Зебилы проголосовали за холуя Коломойскго! Чего-то он при Порохе зассал ехать!
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Но почему в розыск не был подан? Ведь он украл 5 миллиардов долларов ,огромная сумма .За такую сумму его должны были найти и кастрировать в любой точке земного шара .
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Верно Конец! С уходом Пороха вы как 100 лет назад будете есть своих детей. Голосовавших за Пороха меньше это коснется они успеют имигрировать!
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Нічогенько собі так нова влада починає: позивача не називають, розгляд справи без присутності відповідачів... А що ж через 5 років буде?
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україноросія якась.... поживуть зетелепні - побачать!
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Не забудьте повідомити ім"я "небезразличного гражданина" Цікаво дізнатись, хто ж цей павлік морозов?
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Лучше бы зеприматы ему херами на рояле сыграли, как вождь!
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И этот истец Александр Дубинский ))) цирк)
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А чего вы ожидали другого...если презЕдентом ищбрали клоуна? Цирк...пять лет цирка...если ранее не погонят того клоуна...
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Україну шкода, а Цензор буде веселим
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А когда этот окружной суд отменит Акт о провозглашении независимости Украины и введет у нас "русский мир"?
Этому "бешеному принтеру" даже российская Госдума позавидовать может.
Кстати, всё это никакая не "справедливость", всё это хаос и дестабилизация.
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А може просто оголосити в аеропортах санітарний тиждень? Звісно іноземцям виключення))
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На основании анонимки производство открыли, что ли?
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Окружний суд Києва люстрацію пройшов Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну - Цензор.НЕТ 934
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкандальный Окружной административный суд открыл производство о запрете 180 топ-чиновникам покидать Украину
 
 
 
 
 
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